MARK GRAHAM, ESPECIALISTA EN GEOGRAFÍA EN INTERNET "TANTO LAS TECNOLOGÍAS COMO LA IA TIENEN COSTOS AMBIENTALES ENORMES, ALGO QUE LAS PERSONAS OLVIDAN"

Mark Graham, profesor de Geografía de internet, de la Universidad de Oxford, fue el encargado de abrir las ponencias del Congreso Futuro en Magallanes que se realizó esta semana en Punta Arenas. Él expuso sobre cómo las tecnologías digitales se entrecruzan con los contextos geográficos, transformando el trabajo, las cadenas de valor y las desigualdades a escala global.

De origen británico, Graham ha participado en proyectos sobre trabajo digital, economía de plataformas, geografía de internet y las tecnologías de la información y comunicación (TIC).

Respecto a la geografía de internet, Graham explica que "es un estudio de las formas en que internet afecta a la geografía y la geografía afecta al internet. Tradicionalmente imaginamos internet como si estuviera en otro lugar, como si estuviera 'en línea', en el ciberespacio o en un espacio aparte. La geografía de internet busca eliminar esa idea y, en cambio, pensar que internet está integrado en nuestra vida cotidiana, que está aquí con nosotros, no en otro lugar, y que siempre se trata de conectar lugares con otros lugares. Por eso se enfoca en la conectividad y en cómo esas conexiones importan. Podemos hablar de cómo las conexiones importan para el trabajo y el empleo, para las relaciones, para la sociedad, para la política, para prácticamente todo".

Su proyecto más reciente, Fairwork, es una iniciativa de investigación que evalúa las condiciones laborales en las plataformas digitales. Se encuentra activo en, al menos, 40 países -entre ellos Chile- y busca que las empresas mejoren sus estándares de trabajo mediante el implemento de la transparencia y la rendición de cuentas.

Para ello, establece 5 principios fundamentales en los que basar a estas empresas: pagos justos, condiciones justas, contratos justos, gestión justa y representación justa. Fairwork evalúa tanto a empresas geolocalizadas (deliveries, transporte, limpieza doméstica, entre otros) como a las de trabajo remoto (programación, diseño, traducción, entre otras) utilizando un sistema de puntuación de 0 a 10 para asignarle a cada empresa.

Graham explicó que detrás de la inteligencia artificial (IA) existe un mundo que entrecruza trabajo, infraestructura y poder, tema que analiza en su libro "Alimentar la máquina" (2024). En su discurso describe un futuro con menos autonomía y democracia, estableciendo que "no basta con deseos, la única forma de detener esto es que nosotros, como trabajadores, consumidores y ciudadanos, digamos: 'No queremos este futuro, queremos más democracia, más autonomía y más libertad'".

Respecto al impacto ambiental en las tecnologías, el académico explicó: "tanto las tecnologías como la IA tienen costos ambientales enormes, algo que las personas olvidan. Cuando usamos esta tecnología, todo es sencillo, sacas tu teléfono, usas una aplicación y parece algo sin peso, pero detrás hay enormes centros de datos que consumen mucha electricidad y muchísima agua. Si estás en un país que no genera energía limpia, entonces esa IA está funcionando con energía basada en carbono, lo que contribuye al problema del cambio climático".

Al finalizar su ponencia, Graham concluyó que las empresas tecnológicas operan a nivel global, por lo que cualquier intento para regularlas debe pensarse de forma global.

El Congreso Futuro Magallanes fue organizado por la Comisión Desafíos del Futuro del Senado de Chile, la Universidad de Magallanes (UMAG) y el Instituto Antártico Chileno (INACH). En su decimoquinta versión como Congreso Futuro 2026 reunirá a más de 120 expositores nacionales e internacionales, y se realizarán charlas, paneles y actividades con temáticas de ciencia, humanidades, tecnología y desafíos para este tiempo. El evento es gratuito y se llevará a cabo del 12 al 17 de enero en diversas partes del país, con modalidad presencial y en transmisión abierta por medio de la página congresofuturo.cl y en la página de YouTube de Congreso Futuro.

