Punta Arenas,
27 de febrero de 2026

SEREMI DE HACIENDA EXPLICÓ NUEVO PROCEDIMIENTO ADUANERO PARA PESCA DE KRILL

Pesca y Acuicultura en Magallanes

Seremi Hacienda

​Durante el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes de Polar Comunicaciones, Álvaro Vargas, Seremi de Hacienda, se refirió al nuevo procedimiento aduanero para la pesca de krill, implementado recientemente en Magallanes. 

La medida permite fiscalización remota mediante cámaras con transmisión 24/7, esto reduce tiempos de traslado y mejora la competitividad. 

Según la autoridad, el cambio permitirá aumentar la productividad, aprovechar mejor la cuota internacional regulada y fortalecer la continuidad de la operación, cuyo principal destino de exportación es China.

AQUACHILE REFUERZA SU POSICIONAMIENTO EN ASIA Y EUROPA CON PARTICIPACIÓN EN FERIAS CLAVE DE 2026

VISITA A LAS VIVIENDAS PILOTO PERMITIÓ A 304 FAMILIAS DE PUERTO NATALES CONOCER EL AVANCE DE LOS PROYECTOS FIORDOS DEL SUR

​Ambos proyectos consideran una inversión que supera los 24 mil millones de pesos y forman parte del Plan de Emergencia Habitacional que el Minvu ha implementado en la Provincia de Última Esperanza.

​Ambos proyectos consideran una inversión que supera los 24 mil millones de pesos y forman parte del Plan de Emergencia Habitacional que el Minvu ha implementado en la Provincia de Última Esperanza.

MAGALLANES SE PREPARA PARA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN INVIERNO 2026 CON CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE INMUNIZACIONES DIRIGIDA A EQUIPOS DE SALUD

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

SEREMI DE HACIENDA EXPLICÓ NUEVO PROCEDIMIENTO ADUANERO PARA PESCA DE KRILL

LA PRIMERA REINA MAGALLÁNICA DE VIÑA: SKARLETH LABRA RECIBIRÁ CORONA Y ANILLO DE ORO DE ALTA JOYERÍA

Patricia Cárdenas, Matrona

IMPLEMENTAN TEST MOLECULAR DE VPH COMO NUEVO EXAMEN PARA PREVENIR CÁNCER CERVICOUTERINO EN MAGALLANES