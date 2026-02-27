27 de febrero de 2026
SEREMI DE HACIENDA EXPLICÓ NUEVO PROCEDIMIENTO ADUANERO PARA PESCA DE KRILL
Pesca y Acuicultura en Magallanes
Durante el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes de Polar Comunicaciones, Álvaro Vargas, Seremi de Hacienda, se refirió al nuevo procedimiento aduanero para la pesca de krill, implementado recientemente en Magallanes.
La medida permite fiscalización remota mediante cámaras con transmisión 24/7, esto reduce tiempos de traslado y mejora la competitividad.
Según la autoridad, el cambio permitirá aumentar la productividad, aprovechar mejor la cuota internacional regulada y fortalecer la continuidad de la operación, cuyo principal destino de exportación es China.
VISITA A LAS VIVIENDAS PILOTO PERMITIÓ A 304 FAMILIAS DE PUERTO NATALES CONOCER EL AVANCE DE LOS PROYECTOS FIORDOS DEL SUR
Ambos proyectos consideran una inversión que supera los 24 mil millones de pesos y forman parte del Plan de Emergencia Habitacional que el Minvu ha implementado en la Provincia de Última Esperanza.
