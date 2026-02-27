SEREMI DE HACIENDA EXPLICÓ NUEVO PROCEDIMIENTO ADUANERO PARA PESCA DE KRILL

​Durante el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes de Polar Comunicaciones, Álvaro Vargas, Seremi de Hacienda, se refirió al nuevo procedimiento aduanero para la pesca de krill, implementado recientemente en Magallanes.

La medida permite fiscalización remota mediante cámaras con transmisión 24/7, esto reduce tiempos de traslado y mejora la competitividad.

Según la autoridad, el cambio permitirá aumentar la productividad, aprovechar mejor la cuota internacional regulada y fortalecer la continuidad de la operación, cuyo principal destino de exportación es China.

