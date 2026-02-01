INDESPA DESTINÓ MÁS DE $2.000 MILLONES A MAGALLANES DURANTE 2025 PARA FORTALECER LA PESCA ARTESANAL

El Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala (INDESPA) cerró el año 2025 con un balance positivo en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, tras ejecutar una inversión superior a los $2.000 millones destinada a fortalecer el sector pesquero artesanal en el extremo sur del país.

Los recursos fueron canalizados a través de un convenio con el Gobierno Regional de Magallanes, permitiendo la modernización de 187 embarcaciones artesanales mediante el recambio de motores y procesos de enfibrado. Estas mejoras apuntan directamente a aumentar la seguridad en la navegación, considerando las complejas condiciones climáticas y marítimas que caracterizan al litoral austral.

A nivel nacional, INDESPA ejecutó durante 2025 un total de $14.188 millones en el sector, beneficiando a cerca de 32 mil personas de manera directa e indirecta. Sin embargo, desde el punto de vista regional, la inversión en Magallanes destaca por su impacto concreto en la operatividad diaria de los pescadores y pescadoras, fortaleciendo su capacidad productiva y reduciendo riesgos asociados a la actividad marítima.

El director nacional de INDESPA, Leonardo Llanos Huerta, destacó que durante el último año se impulsaron más de 4.400 proyectos a nivel país, con énfasis en mejorar la calidad de vida de las comunidades costeras y potenciar la autonomía económica del sector. En el caso de Magallanes, estas acciones se alinean con una estrategia de desarrollo territorial que reconoce las particularidades geográficas y sociales de la región.

La gestión 2025 también dejó avances institucionales relevantes, como la creación del primer Consejo de la Sociedad Civil de INDESPA y la consolidación de un estudio de caracterización del sector pesquero y acuícola de pequeña escala. Estas herramientas permitirán proyectar nuevas iniciativas con enfoque territorial y de género, fortaleciendo el apoyo a las comunidades costeras de Magallanes en los próximos años.

