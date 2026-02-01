Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

1 de febrero de 2026

INDESPA DESTINÓ MÁS DE $2.000 MILLONES A MAGALLANES DURANTE 2025 PARA FORTALECER LA PESCA ARTESANAL

La inversión permitió modernizar 187 embarcaciones en la región, mejorando la seguridad y las condiciones de trabajo de las familias costeras del territorio austral.

02b39459-ab7c-4c07-9f84-d6a51e5bffc7

El Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala (INDESPA) cerró el año 2025 con un balance positivo en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, tras ejecutar una inversión superior a los $2.000 millones destinada a fortalecer el sector pesquero artesanal en el extremo sur del país.

Los recursos fueron canalizados a través de un convenio con el Gobierno Regional de Magallanes, permitiendo la modernización de 187 embarcaciones artesanales mediante el recambio de motores y procesos de enfibrado. Estas mejoras apuntan directamente a aumentar la seguridad en la navegación, considerando las complejas condiciones climáticas y marítimas que caracterizan al litoral austral.

A nivel nacional, INDESPA ejecutó durante 2025 un total de $14.188 millones en el sector, beneficiando a cerca de 32 mil personas de manera directa e indirecta. Sin embargo, desde el punto de vista regional, la inversión en Magallanes destaca por su impacto concreto en la operatividad diaria de los pescadores y pescadoras, fortaleciendo su capacidad productiva y reduciendo riesgos asociados a la actividad marítima.

El director nacional de INDESPA, Leonardo Llanos Huerta, destacó que durante el último año se impulsaron más de 4.400 proyectos a nivel país, con énfasis en mejorar la calidad de vida de las comunidades costeras y potenciar la autonomía económica del sector. En el caso de Magallanes, estas acciones se alinean con una estrategia de desarrollo territorial que reconoce las particularidades geográficas y sociales de la región.

La gestión 2025 también dejó avances institucionales relevantes, como la creación del primer Consejo de la Sociedad Civil de INDESPA y la consolidación de un estudio de caracterización del sector pesquero y acuícola de pequeña escala. Estas herramientas permitirán proyectar nuevas iniciativas con enfoque territorial y de género, fortaleciendo el apoyo a las comunidades costeras de Magallanes en los próximos años.


directorfosis

FOSIS REFUERZA APOYO A EMPRENDEDORES DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MINVU ENTREGA 125 SUBSIDIOS HABITACIONALES PARA PROYECTOS EN PUNTA ARENAS

Leer Más

Las iniciativas Brisas del Estrecho 3 y Lomas del Bosque 7 permitirán avanzar en la construcción de 147 viviendas, en el marco del Plan de Emergencia Habitacional en la Región de Magallanes.

Las iniciativas Brisas del Estrecho 3 y Lomas del Bosque 7 permitirán avanzar en la construcción de 147 viviendas, en el marco del Plan de Emergencia Habitacional en la Región de Magallanes.

MINVU - Entrega subsidios Brisas 3 y Lomas 7_2
nuestrospodcast
hyst

TORRES DEL PAINE IMPULSA PROMOCIÓN INTERNACIONAL EN BRASIL, MÉXICO Y ARGENTINA CON APOYO DE SERNATUR

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
02b39459-ab7c-4c07-9f84-d6a51e5bffc7

INDESPA DESTINÓ MÁS DE $2.000 MILLONES A MAGALLANES DURANTE 2025 PARA FORTALECER LA PESCA ARTESANAL

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
20250129 Fiscalización Rent a Car (5)

SERNAC FISCALIZA EMPRESAS DE "RENT A CAR" EN DIVERSAS REGIONES DEL PAÍS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
salmonicultoresmagallanes

SALMONICULTURA EN MAGALLANES PROYECTA EXPANSIÓN Y ALCANZA POSITIVAS CIFRAS PRODUCTIVAS DURANTE EL 2025