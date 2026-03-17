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17 de marzo de 2026

ESTE JUEVES 19 DE MARZO EN TRES PUENTES: CROSUR INVITA A UNA EXPERIENCIA CON PROMOCIONES Y FOODTRUCK EN EL MES DEL MAESTRO CONSTRUCTOR

Buenos días región.

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Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Oscar Sanhueza, encargado de Marketing y Comunicación de Crosur, entregó detalles sobre una serie de iniciativas orientadas a la comunidad en el marco del “Mes del Maestro”, destacando promociones, concursos y actividades especiales en su local de Tres Puentes en Punta Arenas.

Entre las principales novedades, se anunció que este jueves 19 de marzo los clientes podrán disfrutar del foodtruck de Crosur en el recinto ubicado en Avenida Presidente Carlos Ibáñez del Campo 05741. La actividad contempla un beneficio directo para quienes realicen compras desde $5.000, ya que podrán exigir un vale y acceder gratuitamente a un hotdog italiano junto a una bebida de 250cc.

Además, la empresa mantiene activas promociones exclusivas durante el mes, junto con un incentivo adicional para los clientes: la posibilidad de participar en el sorteo de cuatro taladros inalámbricos marca INGCO, el cual se realizará todos los viernes de marzo.

Desde Crosur destacaron que estas acciones buscan reconocer y premiar la fidelidad de sus clientes, especialmente en un periodo dedicado a quienes se desempeñan en oficios ligados a la construcción, ferretería y el hogar, reforzando así su mensaje de que “el especialista merece lo mejor”.

La invitación se extiende a toda la comunidad a ser parte de estas jornadas, aprovechando tanto las ofertas disponibles como las actividades preparadas especialmente para el Mes del Maestro en la capital regional.


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