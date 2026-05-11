EN CONFERENCIA CHIC: SEREMI CARLOS OLAVE REALZÓ A PUERTO WILLIAMS COMO CAPITAL DE LA CIENCIA SUBANTÁRTICA

Para fortalecer el diálogo entre investigación científica, biodiversidad y conservación biocultural, nuevamente cientos de investigadores e investigadoras se trasladaron hasta uno de los últimos lugares más prístinos del planeta, la Reserva de la Biósfera Cabo de Hornos, considerado un laboratorio natural único debido a su aislamiento y condiciones extremas.

En sus palabras de bienvenida el seremi de Ciencia, Carlos Olave, destacó el valor estratégico incalculable que tiene esta conferencia, no solo por posicionar a la región como un polo científico tecnológico, sino porque permite compartir las investigaciones que se han generado y que son "un activo clave que aportan directamente a las decisiones políticas nacionales e internacionales".

Agregó que, en estos días, el cambio climático nos impacta directamente, por lo que nos enfrentamos al reto de no solo observar sus efectos directos, sino también de "investigar sus causas, abordando las dimensiones ecológicas, sociales y culturales que influyen en nuestra relación con el territorio y, para lograr una profunda comprensión de éste, la innovación tecnológica juega un rol indispensable". En este punto destacó la importancia de integrar la Inteligencia Artificial (IA) en los estudios bioculturales, ya que sus herramientas permiten procesar altos volúmenes de datos a velocidades inéditas y así modelar escenarios complejos.

Durante su intervención, el seremi fue enfático en indicar que para lograr estos saltos en tecnología e innovación se requiere del esfuerzo del Estado, a través de entidades como ANID del MinCiencia, que, a través de sus diferentes instrumentos "hace posible el desarrollo de nuevas investigaciones". Además, aseguró que "un financiamiento robusto es la inversión más certera que podemos hacer para garantizar el diseño de políticas públicas que fomenten un desarrollo equitativo, justo y sostenible a largo plazo".

Por último, reafirmó la posición de Puerto Williams como capital de la ciencia subantártica, e hizo un llamado a seguir fortaleciendo los modelos de colaboración institucional y territorial, que utilizan la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación como motores para proteger el futuro de nuestro planeta.

La IV Conferencia Internacional CHIC "Centinelas del cambio climático", se extenderá hasta el jueves 14 de mayo y contará con diversas actividades como charlas magistrales, simposios, presentaciones de libros, talleres, proyecciones audiovisuales y visitas al Parque Omora. Para más información revisar la página web https://capehorncenter.com.