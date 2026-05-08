DIPUTADO ALEJANDRO RIQUELME ABORDÓ SITUACIÓN DE LA PESCA EN LA REGIÓN, RED ASISTENCIAL ONCOLOGICA Y CONTROLES ANTIDROGAS A AUTORIDADES

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el diputado por Magallanes, Alejandro Riquelme Ducci, abordó diversas gestiones y acciones desarrolladas en materia pesquera, salud pública, fiscalización de autoridades y avances en la investigación del denominado caso convenios en la región.

En materia pesquera, el parlamentario informó sobre la reunión sostenida con el subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia, instancia en la que se expusieron las dificultades que enfrenta el sector artesanal y la industria regional. Según explicó, durante el encuentro se abordó “el cambio en la metodología de sanciones que pone en riesgo la viabilidad de la industria” y además “el problema que genera el régimen de responsabilidades puesto que no se ajusta a la realidad del sector pesquero”. El diputado indicó que estas situaciones afectan particularmente a la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, comprometiendo la estabilidad económica y operativa del rubro.

Asimismo, Riquelme se refirió a la reunión sostenida con dirigentes de Fenpruss Magallanes, donde se analizó la situación de la red asistencial regional. Durante el encuentro, los representantes gremiales entregaron un diagnóstico sobre la inestabilidad laboral en el empleo público y las deficiencias administrativas que afectan el funcionamiento de los establecimientos de salud en la zona. El parlamentario señaló que estas materias requieren atención y seguimiento para mejorar las condiciones de atención y desempeño de los recintos asistenciales.

En otro ámbito, el diputado informó que ofició formalmente a la Delegada Presidencial Regional, al Gobernador Regional y a todos los alcaldes de Magallanes, con el objetivo de exigir el cumplimiento de la normativa vigente respecto a la aplicación de test de drogas a autoridades públicas y la publicación de sus resultados. La medida busca reforzar los estándares de transparencia y probidad en el ejercicio de cargos públicos.

Finalmente, Alejandro Riquelme abordó los avances de la investigación vinculada al denominado caso convenios en Magallanes, luego de la formalización de Alejandro Altamirano en la causa relacionada con el traspaso de recursos desde el Gobierno Regional a la Fundación Hernando Magallanes. El parlamentario indicó que la investigación se originó a partir de una denuncia presentada por él hace tres años y valoró el trabajo desarrollado por la Fiscalía Regional. Asimismo, expresó su expectativa de que el proceso continúe avanzando para esclarecer eventuales responsabilidades en la asignación de recursos públicos.

El legislador sostuvo además que espera que no se trate del único formalizado en la causa y planteó que estos hechos han afectado la percepción ciudadana respecto al manejo de fondos públicos destinados a la comunidad. Finalmente, señaló que espera que la investigación continúe su curso en los tribunales y que se adopten las medidas correspondientes en caso de comprobarse irregularidades.





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