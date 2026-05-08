Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
COVEPA MAYO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_3
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

8 de mayo de 2026

MAGALLANES PREMIÓ A GANADORES REGIONALES DE “HISTORIAS DE NUESTRA TIERRA” Y LANZÓ CONVOCATORIA 2026

Durante la ceremonia fueron reconocidos niños, niñas, jóvenes y adultos que obtuvieron los primeros lugares regionales.

historianuestratierra

Con una ceremonia realizada en el auditorio Jorge Cvitanic del Ministerio de Agricultura, la Seremi de Agricultura de Magallanes y de la Antártica Chilena junto a FUCOA premiaron a las y los ganadores regionales de la versión 2025 del concurso “Historias de Nuestra Tierra” y dieron el vamos oficial a la convocatoria 2026.

 
La actividad fue encabezada por el Seremi de Agricultura, Juan Ignacio Cavada Herrera, junto a autoridades regionales y participantes del certamen, profesores que acompañaron a sus alumnos ganadores del certamen y familiares quienes destacaron la importancia de preservar las tradiciones, relatos y memoria del mundo rural chileno.

 
Durante la ceremonia fueron reconocidos niños, niñas, jóvenes y adultos que obtuvieron los primeros lugares regionales.

 En la categoría “Me lo contaron mis abuelitos”, destinada a menores de 14 años, fueron premiadas Sebka Almuna Alderete con el primer lugar por su obra “Día de pesca”, Elunei Delgado Martínez con el segundo lugar por “La oveja que no quería lana” y Sofía Jarpa Ramírez con el tercer lugar gracias a “Un nuevo líder”.

 
En la categoría “Historias Campesinas”, dirigida a mayores de 14 años, el primer lugar regional fue para María Francisca Possel González con “Trauco, el viejo ovejero”, seguida por Gustavo Coria Barría con “El león de Magallanes” y Maritza Loaiza Medina con “City tour”.

 
Finalmente, en la categoría “Poesía”, las distinciones recayeron en Moira Aicon González por “Tierra del Agua”, María Antonieta Barría Bahamondez por “Pinceladas de Inocencia” y Leonardo Igor Gutiérrez Fierro por “Del crepitar del fuego resurge el pueblo Selknam”.

 
El Seremi de Agricultura destacó que “Historias de Nuestra Tierra es mucho más que un concurso; es una herramienta para rescatar nuestras raíces, fortalecer la identidad rural y mantener vivas las historias que forman parte del patrimonio cultural de Chile”.

 
Asimismo, realizó el lanzamiento oficial de la convocatoria 2026, invitando a toda la comunidad a participar enviando cuentos, poemas y dibujos inspirados en la vida rural, las tradiciones y el patrimonio cultural del país, agregando: “ Y este año, se cumplen 150 años desde la introducción de las primeras ovejas en Magallanes, un hito que no sólo marcó al desarrollo productivo del territorio, sino que también dio forma a nuestra identidad cultural a nuestras tradiciones y nuestro territorio”.

 
Las postulaciones estarán abiertas hasta el próximo 10 de julio de 2026 a través del sitio web oficial: www.historiasdenuestratierra.cl

 
El concurso es organizado por el Ministerio de Agricultura a través de FUCOA y busca promover la creación artística y literaria vinculada al mundo rural y campesino de Chile.

sernacdiadelamadre

SERNAC JUNTO A SEREMI DE ECONOMÍA Y SEC FISCALIZAN EL COMERCIO DE PUNTA ARENAS PREVIO AL “DÍA DE LA MADRE”

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

PUNTA ARENAS LOGRÓ LA ACREDITACIÓN DE DOS NUEVOS CESFAM

Leer Más

Los Cesfam Thomas Fenton y Juan Damianovic se suman al Cesfam Carlos Ibáñez, que obtuvo su acreditación en junio de 2025.

Los Cesfam Thomas Fenton y Juan Damianovic se suman al Cesfam Carlos Ibáñez, que obtuvo su acreditación en junio de 2025.

CF 1
nuestrospodcast
programatransformaantartica

AUTORIDADES REGIONALES FORTALECEN ESTRATEGIA PARA POTENCIAR EL PROGRAMA TRANSFORMA ANTÁRTICA

Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA MAYO
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
historianuestratierra

MAGALLANES PREMIÓ A GANADORES REGIONALES DE “HISTORIAS DE NUESTRA TIERRA” Y LANZÓ CONVOCATORIA 2026

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA MAYO
RADIO POLAR_3
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
hch_1

ORGANIZACIONES DE PUERTO WILLIAMS CUESTIONAN ATRIBUCIÓN DE AVANCES EN SALUD A ACTUAL GESTIÓN DEL HOSPITAL

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA MAYO
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_3
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
pamparedondaagrupacion

DIRIGENTES DE PAMPA REDONDA EXPONEN AVANCES Y DEMANDAS HISTÓRICAS POR SERVICIOS BÁSICOS