MAGALLANES PREMIÓ A GANADORES REGIONALES DE “HISTORIAS DE NUESTRA TIERRA” Y LANZÓ CONVOCATORIA 2026

Con una ceremonia realizada en el auditorio Jorge Cvitanic del Ministerio de Agricultura, la Seremi de Agricultura de Magallanes y de la Antártica Chilena junto a FUCOA premiaron a las y los ganadores regionales de la versión 2025 del concurso “Historias de Nuestra Tierra” y dieron el vamos oficial a la convocatoria 2026.



La actividad fue encabezada por el Seremi de Agricultura, Juan Ignacio Cavada Herrera, junto a autoridades regionales y participantes del certamen, profesores que acompañaron a sus alumnos ganadores del certamen y familiares quienes destacaron la importancia de preservar las tradiciones, relatos y memoria del mundo rural chileno.



Durante la ceremonia fueron reconocidos niños, niñas, jóvenes y adultos que obtuvieron los primeros lugares regionales.

En la categoría “Me lo contaron mis abuelitos”, destinada a menores de 14 años, fueron premiadas Sebka Almuna Alderete con el primer lugar por su obra “Día de pesca”, Elunei Delgado Martínez con el segundo lugar por “La oveja que no quería lana” y Sofía Jarpa Ramírez con el tercer lugar gracias a “Un nuevo líder”.



En la categoría “Historias Campesinas”, dirigida a mayores de 14 años, el primer lugar regional fue para María Francisca Possel González con “Trauco, el viejo ovejero”, seguida por Gustavo Coria Barría con “El león de Magallanes” y Maritza Loaiza Medina con “City tour”.



Finalmente, en la categoría “Poesía”, las distinciones recayeron en Moira Aicon González por “Tierra del Agua”, María Antonieta Barría Bahamondez por “Pinceladas de Inocencia” y Leonardo Igor Gutiérrez Fierro por “Del crepitar del fuego resurge el pueblo Selknam”.



El Seremi de Agricultura destacó que “Historias de Nuestra Tierra es mucho más que un concurso; es una herramienta para rescatar nuestras raíces, fortalecer la identidad rural y mantener vivas las historias que forman parte del patrimonio cultural de Chile”.



Asimismo, realizó el lanzamiento oficial de la convocatoria 2026, invitando a toda la comunidad a participar enviando cuentos, poemas y dibujos inspirados en la vida rural, las tradiciones y el patrimonio cultural del país, agregando: “ Y este año, se cumplen 150 años desde la introducción de las primeras ovejas en Magallanes, un hito que no sólo marcó al desarrollo productivo del territorio, sino que también dio forma a nuestra identidad cultural a nuestras tradiciones y nuestro territorio”.



Las postulaciones estarán abiertas hasta el próximo 10 de julio de 2026 a través del sitio web oficial: www.historiasdenuestratierra.cl



El concurso es organizado por el Ministerio de Agricultura a través de FUCOA y busca promover la creación artística y literaria vinculada al mundo rural y campesino de Chile.

