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7 de mayo de 2026

ESCUELA DE LAGUNA BLANCA RECIBE SELLO ACCIONA DE LA SEREMI DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO

En una simbólica ceremonia en la comuna de Laguna Blanca, el establecimiento Diego Portales fue reconocido por su compromiso con la educación artística.

SELLO ACCIONA 5

​En medio del vasto paisaje de Laguna Blanca, donde la distancia suele ser un desafío para el acceso a bienes culturales, la Escuela Diego Portales ha logrado transformarse en un referente de innovación pedagógica. Este miércoles, el establecimiento fue distinguido con el Sello Acciona, un reconocimiento que otorga el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a aquellos centros educativos que demuestran una dedicación, compromiso y tenacidad en la implementación de programas de educación artística.

La ceremonia de distinción contó con la presencia del seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Rodrigo Bravo; la directora de la escuela, Doris Montiel; además de docentes, asistentes de la educación y las y los estudiantes que conforman la matrícula del plantel. Este galardón premia la trayectoria y la capacidad de los equipos directivos para participar activamente por el bienestar de las niñeces.

Durante la actividad, el seremi Rodrigo Bravo destacó la relevancia de descentralizar las políticas públicas y llevar herramientas creativas a cada rincón de la región. "Este sello es el reflejo del compromiso inquebrantable de esta comunidad educativa por integrar el arte como un eje transversal de la enseñanza. Implementar con éxito el programa Acciona en un establecimiento rural es un acto de descentralización; el desarrollo artístico permite que estos niños y niñas fortalezcan su capacidad crítica, su identidad y su trabajo en equipo, demostrando que el talento no conoce de fronteras geográficas", resaltó.

Para la comunidad de la Escuela Diego Portales, este proceso ha significado una apertura hacia nuevas formas de expresión que han marcado profundamente el currículo escolar. La directora, Doris Montiel, expresó su gratitud por la continuidad del apoyo institucional. "Estamos muy contentos porque el Ministerio de las Culturas siempre ha pensado en esta escuela para realizar actividades y el proyecto Acciona fue implementado hace años. Hemos tenido teatro, circo y ahora tenemos artes plásticas. Entonces acerca a nuestros niños a la cultura, al arte".

PROGRAMA ACCIONA
El programa Acciona nació en 2011 con el objetivo de acercar las disciplinas artísticas a los establecimientos educacionales públicos de Chile. A través de proyectos colaborativos, artistas locales se integran al aula para trabajar junto a los docentes, fomentando que niñas, niños y jóvenes fortalezcan su creatividad y expresión personal mediante procesos de aprendizaje prácticos y significativos. En Laguna Blanca, este modelo ha demostrado ser una herramienta poderosa para el desarrollo integral de los estudiantes en un entorno único.

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