VECINOS DE LA POBLACIÓN KAJECO DE NATALES RECUPERAN BOTELLAS PLÁSTICAS PET 1 Y LATAS DE ALUMINIO

Este pasado miércoles, el Seremi del Medio Ambiente, Gonzalo Rosenfeld visitó la Junta de Vecinos N°41 de la Población Kajeco en Puerto Natales para conocer el desarrollo del proyecto “Punto Verde para un futuro mejor”, financiado con el Fondo de Protección Ambiental (FPA) del Ministerio del Medio Ambiente.



“Destacamos estas iniciativas que fomentan la Educación Ambiental en la ciudadanía, además de avanzar en una minimización de los residuos y el reciclaje. En Natales pudimos recorrer este proyecto exitoso que se adjudicó una inversión de $6.000.000 a través del FPA 2025 y conversar con la Presidenta de la Junta de Vecinos, quien nos detalló como ha funcionado esta iniciativa que no solo benefició a las y los vecinos de la Población Kajeco, sino también a quienes viven en los alrededores”, expresó Rosenfeld.



Por su parte, Katherine Giddins, Presidenta de la Junta de Vecinos, explicó que el proyecto surgió por interés de la misma comunidad. “Somos una de las poblaciones más alejadas de la ciudad y los mismos vecinos comenzaron a manifestar el interés de reciclar. Esto empezó como una idea. Los vecinos traían a la sede sus botellas y las íbamos juntando, pero después pedimos ayuda a Fabiola Vigar, Directora de Medio Ambiente de la Municipalidad para elaborar el proyecto y postularlo a los fondos del Ministerio del Medio Ambiente”.



“Punto Verde para un futuro mejor”, fue financiado en el año 2025 e inaugurado a principios de 2026. En este periodo, ya llevan cuatro retiros, los que son gestionados por la Ilustre Municipalidad de Natales, quienes realizan el traslado y la compactación para su posterior envío a centros de reciclaje en el norte del país.



La iniciativa contempló la construcción de un Punto Verde en el frontis de la Junta de Vecinos N°41 de la Población Kajeco y una señalética que explica como entregar correctamente los residuos. Además, el proyecto contó un programa educativo que fomenta la correcta separación y disposición de materiales reciclables.

