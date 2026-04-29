ASEGURAN CONTINUIDAD DE ACCESO A GIMNASIOS ESCOLARES POR PARTE DE LA COMUNIDAD

​Los gimnasios de las escuelas y liceos del Servicio Local de Educación Pública Magallanes estarán, como ha ocurrido siempre, a disposición de la comunidad para actividades deportivas o de interés comunitario en horarios que no afecten el servicio educativo.



Para acceder al uso de estos espacios las organizaciones interesadas deberán gestionarlos directamente con la dirección de cada escuela o liceo, pactando para ello una contraprestación a favor del establecimiento educacional.



El director ejecutivo subrogante del SLEP Magallanes, Jorge Valdés Oróstica, explicó que “esta contraprestación no puede ser en dinero, sino más bien en especies que muchas veces los establecimientos educacionales solicitan, o también en algunos arreglos al recinto. Se evalúa en un valor simbólico del uso de un espacio físico por hora que se traduce en una contraprestación de igual valor”.



Este procedimiento, que debutó el año pasado, ha permitido a las escuelas y liceos captar donaciones, por ejemplo, en materiales deportivos o pedagógicos, o acceder a reparaciones o mejoras de infraestructura.



El Secretario Regional Ministerial de Educación, Raúl Alvarado, calificó el anuncio como una gran noticia para los deportistas de la región y destacó que el SLEP Magallanes “hizo las gestiones correspondientes ante las diversas instituciones para poder asegurar que la decisión que se tomara sea la correcta, que esté avalada por toda la normativa jurídica y legal”.



Agregó que la cesión de los gimnasios para el uso de la comunidad es una acción social que está prestando el Servicio Local de Educación Pública por lo que pidió a los usuarios que respeten las normas relacionadas y cuiden los recintos.

Por su parte, el Secretario Regional Ministerial del Deporte, Jacques Roux, destacó el alto interés de las organizaciones deportivas por acceder a los gimnasios escolares.



“Prácticamente en todas las audiencias que he tenido, que han sido hartas, con clubes y deportistas, me hicieron mención de la importancia históricamente en nuestra región de los gimnasios de las escuelas. Entonces, es una muy buena noticia que estaban esperando muchos clubes”, indicó la autoridad.



Procedimiento



Para usar los gimnasios, los interesados deberán hacer una solicitud directamente a la dirección del establecimiento educacional por correo electrónico. Una vez acordado el horario de uso de la instalación se realizará un convenio de colaboración y uso del inmueble que especificará las donaciones o contraprestaciones que consistirán en aportes de bienes fungibles y/o consumibles, servicios u obras que sean de utilidad para la escuela o liceo.



En ningún caso se podrá recibir dinero en efectivo, pago o transferencia, por el uso del gimnasio o las instalaciones, ni emitir comprobante por la recepción de dinero. Además, cada establecimiento deberá llevar un registro de los recursos que reciba por concepto de donaciones o contraprestaciones relacionados con el uso de sus espacios.

