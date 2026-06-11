SENADOR BIANCHI GESTIONA ANTE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN LA PRONTA EJECUCIÓN DEL DISEÑO DE LA ESCUELA BERNARDO O'HIGGINS DE PORVENIR

El Senador Karim Bianchi sostuvo reuniones con el Subsecretario de Educación Daniel Rodríguez y con la Ministra del ramo María Paz Arzola, oportunidad en que abordó la necesidad de que se ejecute prontamente la etapa de diseño de la Escuela Bernardo O'Higgins de Porvenir, establecimiento educacional de vital importancia para la Provincia de Tierra del Fuego.



En el marco de dichas conversaciones, el Senador fue enfático en señalar al Subsecretario que el diseño de este establecimiento debe contemplar todos los espacios dignos necesarios para una educación de calidad, descartando de plano la instalación de módulos provisorios como solución habitacional para la comunidad educativa.





"Atendido el carácter prioritario de la inversión pública en infraestructura escolar para la descentralización efectiva de nuestra región, no podemos seguir postergando la ejecución de recursos que ya fueron aprobados. La Escuela Bernardo O'Higgins merece espacios dignos, no soluciones provisorias." — Senador Karim Bianchi





Cabe recordar que el Consejo Regional (CORE) de Magallanes y de la Antártica Chilena, con fecha 11 de noviembre de 2024, aprobó por la unanimidad de sus integrantes los recursos destinados al financiamiento de la etapa de diseño de esta infraestructura educacional, por un monto total que asciende a los $402.000.000 (cuatrocientos dos millones de pesos).

Pese a ello, los fondos aún no han sido ejecutados.





La Escuela Bernardo O'Higgins representa un eje de desarrollo socio-educativo fundamental para la comuna de Porvenir y la Provincia de Tierra del Fuego. En este sentido, el Senador Bianchi advirtió que la dilación en la ejecución de los montos ya sancionados por el cuerpo colegiado regional precariza de forma directa el derecho a la educación en zonas extremas e insulares de la circunscripción.





El parlamentario anunció que continuará haciendo seguimiento a esta gestión ante las autoridades del Ministerio de Educación, exigiendo que los plazos de ejecución sean cumplidos y que el proyecto de diseño responda a los estándares de dignidad que merecen los estudiantes y la comunidad educativa de Tierra del Fuego.

