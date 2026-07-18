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18 de julio de 2026

GOBIERNO PREPARA DEFENSA ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL POR IMPUGNACIÓN A LA MEGARREFORMA

​El biministro Claudio Alvarado afirmó que el Ejecutivo trabaja en la estrategia jurídica para responder al requerimiento que la oposición anunció que presentará ante el Tribunal Constitucional, una vez concluida la tramitación legislativa del proyecto.

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El Gobierno confirmó que se encuentra preparando su defensa ante el Tribunal Constitucional (TC), luego de que la oposición reiterara que recurrirá al organismo para impugnar la megarreforma, particularmente en lo relacionado con las normas sobre invariabilidad tributaria. El anuncio fue realizado por el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado.

La autoridad señaló que el Ejecutivo espera que la Cámara de Diputadas y Diputados apruebe el próximo martes las normas despachadas por el Senado, permitiendo que el proyecto complete su tercer trámite constitucional y quede en condiciones de ser promulgado, sin necesidad de pasar por una comisión mixta.

Respecto de la acción que impulsará la oposición ante el Tribunal Constitucional, Alvarado indicó que el Gobierno trabaja en una estrategia de defensa y que buscará contar con especialistas en derecho constitucional. Según sostuvo, el Ejecutivo considera que las disposiciones sobre invariabilidad tributaria fueron elaboradas con sustento técnico y jurídico.

En paralelo, el Gobierno mantiene conversaciones con las bancadas del Partido de la Gente y del Partido Nacional Libertario, cuyos parlamentarios han manifestado reparos a algunas modificaciones incorporadas durante la discusión en el Senado. El Ejecutivo espera reunir los respaldos necesarios para que la iniciativa sea despachada en esta etapa de su tramitación legislativa.


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