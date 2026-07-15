FINNING CATERPILLAR FORTALECE SU APUESTA POR MAGALLANES CON SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y PROYECCIÓN HACIA LA ANTÁRTICA

La incorporación de nuevas plataformas digitales para el monitoreo de maquinaria, el desarrollo de soluciones energéticas para zonas aisladas, el fortalecimiento de la educación técnico-profesional y una ambiciosa proyección hacia la Antártica fueron algunos de los principales temas abordados por el gerente de la sucursal de Finning Caterpillar en Punta Arenas, Gonzalo Mitrovich, durante su participación la mañana de este miércoles en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En conversación con el espacio radial y televisivo, Mitrovich explicó que Finning es una empresa multinacional con presencia en Canadá, Bolivia, Argentina, Chile y Uruguay, que en el país desarrolla soluciones para los sectores de minería, construcción, energía, motores marinos e industria forestal. En Magallanes, sostuvo, la operación adquiere un carácter estratégico debido a la conectividad marítima y la proyección antártica.

"Nuestra principal función es entregar confiabilidad a nuestros clientes para que puedan operar en forma permanente continua, digamos, con una disponibilidad operativa superior", afirmó.

Uno de los principales avances destacados por el ejecutivo corresponde a VisionLink, plataforma tecnológica que permite monitorear en línea el estado de la maquinaria, motores y generadores Caterpillar.

Según explicó, el sistema integra información sobre parámetros operacionales, muestreos de aceite, alertas de fallas y programas de mantenimiento, permitiendo anticiparse a problemas antes de que afecten la continuidad operacional.

"Esta plataforma permite monitorear en tiempo real la operación de los equipos, saber dónde están, en qué condición están, cómo están operando, cuáles son sus alertas, sus alarmas y los próximos mantenimientos que tienen", señaló.

Mitrovich reconoció que uno de los principales desafíos ha sido avanzar en la adopción de estas herramientas digitales por parte de clientes acostumbrados a procesos más tradicionales.

"Estamos trabajando ya desde hace algunos años atrás de implementar esta nueva cultura tecnológica. No ha sido fácil porque efectivamente hay una cultura de tener el equipo ahí, de estar de alguna forma tocándolo presencialmente, pero esta plataforma la verdad que es muy amistosa al usuario", indicó.



Soluciones energéticas para una región aislada



Otro de los ejes de desarrollo corresponde a la generación de energía para zonas donde no existe conexión a la red eléctrica.

El gerente explicó que actualmente Finning trabaja en soluciones que combinan grupos electrógenos Caterpillar con sistemas de monitoreo remoto y proyectos de integración de energías renovables, especialmente aprovechando el potencial eólico de Magallanes.

"Estamos desarrollando soluciones energéticas para entregar nuestros generadores Caterpillar con un sistema integrado de monitoreo y de operación confiable y que aparte estamos desarrollando implementar o integrar esto bajo una solución energética con energías renovables, aprovechando el potencial eólico que tenemos en la región", explicó.



Proyección hacia la Antártica



La empresa también avanza en iniciativas orientadas al territorio antártico, donde la continuidad energética resulta crítica para la seguridad de las bases.

Mitrovich confirmó que actualmente trabajan junto a la Fuerza Aérea de Chile para implementar un proyecto piloto en la Base Frei.

"Estamos avanzando con la Fuerza Aérea para instalar este sistema en la Base Frei y posteriormente la idea es replicarlo en las bases antárticas, obviamente nacionales primero y después también al resto de las bases internacionales que lo requieran", señaló.

El ejecutivo agregó que en las condiciones extremas de la Antártica la confiabilidad de los sistemas de generación es fundamental.

"El tema energético es vital. Si los generadores no funcionan o fallan, la gente se puede morir, digamos, porque las condiciones son muy extremas", sostuvo.



Vinculación con la educación



Durante la entrevista también destacó el trabajo desarrollado con establecimientos educacionales de la región para fomentar las vocaciones STEM y fortalecer la formación técnico-profesional.

Este año, explicó, la empresa amplió sus actividades hacia la provincia de Tierra del Fuego, llevando iniciativas también a Porvenir.

Asimismo, resaltó programas como Mecánicos para el Mundo, impulsado por Caterpillar, que permite a estudiantes acceder a una plataforma internacional y obtener certificaciones iniciales vinculadas al mantenimiento de maquinaria.

"Le permite a nuestros jóvenes tener una visión de futuro de cómo es la industria asociada al uso de maquinarias Caterpillar", comentó.

Además, recordó que Finning mantiene fondos concursables destinados al mejoramiento de laboratorios e infraestructura de liceos técnicos.



Convenio con TABSA



Otro de los hitos recientes corresponde al convenio suscrito entre Finning Caterpillar y TABSA para fortalecer el monitoreo remoto de motores y generadores de la flota de ferris que conectan distintas localidades de Magallanes.

El acuerdo incorpora sistemas de asistencia remota que permiten transmitir información operacional hacia la plataforma VisionLink.

"Esto permite justamente dar confiabilidad a la operación y poder anticiparse a la falla y tener un mejor control en la operación de motores y generadores", explicó Mitrovich.





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