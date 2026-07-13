MAGO DE OZ VOLVIÓ A CONQUISTAR AL PÚBLICO DE PUNTA ARENAS

Con dos funciones completamente agotadas, el Elenco de Teatro Municipal de Punta Arenas reestrenó este sábado la obra "El Mago de Oz", una producción municipal que volvió a cautivar a niños y sus familias en el Centro Cultural "Claudio Paredes Chamorro".





Las presentaciones, realizadas a las 16:00 y 19:00 horas, correspondieron a las funciones número 8 y 9 de la puesta en escena, que reúne a 13 actores y actrices sobre el escenario durante aproximadamente una hora.





El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el éxito de la convocatoria y el interés del público por las producciones del elenco municipal. "Es una producción de primer nivel y nos llena de orgullo que la gente nos pida más teatro infantil. Quiero agradecer a Paulina, quien es la directora, y a todo este elenco, que ha puesto no solo su talento, sino también un cariño único en una producción cien por ciento nuestra", señaló.

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Asimismo, Radonich adelantó que durante las próximas semanas el Elenco de Teatro Municipal estrenará una nueva obra. "Por supuesto, la idea con el elenco es poder presentar muchas funciones como lo hacen habitualmente. Ha sido muy lindo poder entregar cultura a la comunidad; hace algunos días presentamos el ballet de nuestros elencos y ahora el teatro infantil. Queremos mantener una agenda cultural potente durante las actividades de Invernada, mostrando el trabajo que realizan nuestros elencos", concluyó.