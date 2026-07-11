CAÍDA DEL COBRE Y POSIBLES ARANCELES DE EE.UU. GENERAN INCERTIDUMBRE EN LOS MERCADOS DE CHILE Y PERÚ

La caída del precio del cobre durante la última semana de junio y la posibilidad de que Estados Unidos aplique un arancel del 15% a las importaciones de cobre refinado desde 2027 han generado un escenario de incertidumbre para los mercados bursátiles de Chile y Perú, principales productores mundiales del metal rojo.

Durante ese período, el cobre retrocedió un 3,85% en la Bolsa de Metales de Londres, alcanzando los US$13.066 por tonelada. Entre los factores que explican esta baja se encuentran el fortalecimiento del dólar y las expectativas de una política monetaria más restrictiva en Estados Unidos, elementos que han presionado el desempeño de los metales industriales.

Según un análisis de XTB, la bolsa peruana presenta una mayor dependencia de las variaciones del cobre que el mercado chileno. Mientras el mercado peruano registra una correlación más alta con el comportamiento del metal, el IPSA muestra una menor sensibilidad debido al peso de otros sectores de la economía y factores como la política monetaria y el comportamiento del peso chileno.

A este escenario se suma la expectativa por la decisión del gobierno estadounidense sobre la eventual aplicación de un arancel del 15% al cobre refinado. Analistas sostienen que una medida de este tipo podría modificar los flujos comerciales internacionales del mineral, mientras que una eventual postergación o rechazo reduciría parte de la presión sobre el mercado.

Pese a la volatilidad de corto plazo, especialistas coinciden en que la transición energética y la electrificación continúan respaldando las perspectivas de demanda del cobre. En ese contexto, representantes de la industria minera han planteado la necesidad de fortalecer la cooperación entre Chile y Perú para responder al crecimiento proyectado del consumo mundial del metal y mantener el liderazgo de ambos países en la producción global.



