Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

11 de julio de 2026

CAÍDA DEL COBRE Y POSIBLES ARANCELES DE EE.UU. GENERAN INCERTIDUMBRE EN LOS MERCADOS DE CHILE Y PERÚ

El retroceso del precio del cobre y la posibilidad de que Estados Unidos aplique un arancel a las importaciones del metal refinado mantienen bajo presión a las bolsas de ambos países y elevan la incertidumbre para el sector minero.

cobre

La caída del precio del cobre durante la última semana de junio y la posibilidad de que Estados Unidos aplique un arancel del 15% a las importaciones de cobre refinado desde 2027 han generado un escenario de incertidumbre para los mercados bursátiles de Chile y Perú, principales productores mundiales del metal rojo.

Durante ese período, el cobre retrocedió un 3,85% en la Bolsa de Metales de Londres, alcanzando los US$13.066 por tonelada. Entre los factores que explican esta baja se encuentran el fortalecimiento del dólar y las expectativas de una política monetaria más restrictiva en Estados Unidos, elementos que han presionado el desempeño de los metales industriales.

Según un análisis de XTB, la bolsa peruana presenta una mayor dependencia de las variaciones del cobre que el mercado chileno. Mientras el mercado peruano registra una correlación más alta con el comportamiento del metal, el IPSA muestra una menor sensibilidad debido al peso de otros sectores de la economía y factores como la política monetaria y el comportamiento del peso chileno.

A este escenario se suma la expectativa por la decisión del gobierno estadounidense sobre la eventual aplicación de un arancel del 15% al cobre refinado. Analistas sostienen que una medida de este tipo podría modificar los flujos comerciales internacionales del mineral, mientras que una eventual postergación o rechazo reduciría parte de la presión sobre el mercado.

Pese a la volatilidad de corto plazo, especialistas coinciden en que la transición energética y la electrificación continúan respaldando las perspectivas de demanda del cobre. En ese contexto, representantes de la industria minera han planteado la necesidad de fortalecer la cooperación entre Chile y Perú para responder al crecimiento proyectado del consumo mundial del metal y mantener el liderazgo de ambos países en la producción global.


salmonaranceles

SALMONCHILE VIAJA A WASHINGTON PARA DEFENDER AL SALMÓN CHILENO DE ARANCELES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

INGRESAN A CONTRALORÍA ADJUDICACIÓN DE PROYECTO PARA ILUMINAR Y MEJORAR LA RUTA AL AEROPUERTO DE PUNTA ARENAS

Leer Más

​La iniciativa contempla una inversión superior a los $21 mil millones para intervenir cerca de 12 kilómetros de la Ruta 9 Norte con iluminación LED, mejoramiento de caleteras, intersecciones y nuevas medidas de seguridad vial.

​La iniciativa contempla una inversión superior a los $21 mil millones para intervenir cerca de 12 kilómetros de la Ruta 9 Norte con iluminación LED, mejoramiento de caleteras, intersecciones y nuevas medidas de seguridad vial.

ML 6
nuestrospodcast
cobre

CAÍDA DEL COBRE Y POSIBLES ARANCELES DE EE.UU. GENERAN INCERTIDUMBRE EN LOS MERCADOS DE CHILE Y PERÚ

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
YOPPERN NUEVO 336x336
cobre

CAÍDA DEL COBRE Y POSIBLES ARANCELES DE EE.UU. GENERAN INCERTIDUMBRE EN LOS MERCADOS DE CHILE Y PERÚ

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
FOTO GRUPAL COLONIAS 2026

200 NIÑOS Y NIÑAS DISFRUTARON DE LAS COLONIAS DE INVIERNO CEM

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
HIF

HIF GLOBAL RENUEVA CERTIFICACIÓN ISCC EU RFNBO, REFORZANDO SU CAPACIDAD PARA SUMINISTRAR E-COMBUSTIBLES CERTIFICADOS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.