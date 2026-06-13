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13 de junio de 2026

CANCILLERÍA Y GREMIOS EXPORTADORES REFUERZAN COORDINACIÓN PARA ENFRENTAR NEGOCIACIÓN ARANCELARIA CON ESTADOS UNIDOS

​Autoridades y representantes del sector privado analizaron estrategias para resguardar las exportaciones chilenas y fortalecer la posición del país en las conversaciones comerciales con el mercado estadounidense.

Foto-exportadores

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, y la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, encabezaron una reunión del Grupo Público-Privado con el objetivo de coordinar acciones para apoyar las exportaciones chilenas a Estados Unidos. La instancia reunió a representantes de gremios exportadores, expertos internacionales y académicos.

Durante el encuentro, las autoridades compartieron antecedentes sobre el proceso de negociación arancelaria con Estados Unidos y recogieron propuestas del sector privado para fortalecer la estrategia nacional. Además, se revisaron las gestiones técnicas, institucionales y políticas que se están desarrollando para resguardar los intereses de Chile y de sus exportadores.

El canciller Francisco Pérez Mackenna destacó la importancia de la colaboración entre el sector público y privado en este proceso. La autoridad señaló que las exportaciones forman parte fundamental de la estrategia de desarrollo del país y afirmó que los desafíos actuales serán abordados mediante el diálogo y la negociación con las autoridades estadounidenses.

Por su parte, la subsecretaria Paula Estévez enfatizó la prioridad que el Gobierno ha otorgado a esta materia y detalló que se mantienen gestiones permanentes con las contrapartes de Estados Unidos. Asimismo, llamó a los gremios exportadores a participar activamente en las instancias de consulta para exponer los posibles efectos de las medidas arancelarias sobre el empleo, la competitividad y las cadenas de suministro.

En la reunión participaron representantes de organizaciones como Sofofa, la Sociedad Nacional de Agricultura, Consejo del Salmón, SalmónChile, Frutas de Chile, ChileCarne, Wines of Chile y ASEXMA, entre otros actores vinculados al sector exportador. La instancia forma parte de las conversaciones comerciales que Chile mantiene con Estados Unidos desde 2025 para abordar temas relacionados con aranceles y acceso a mercados.


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