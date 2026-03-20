FUEGO AMIGO: KUSANOVIC (IND-RN) ACUSA QUE CANCILLER "IGNORÓ" A PARLAMENTARIOS EN VISITA A MAGALLANES

El parlamentario, integrante del comité de Renovación Nacional e Independientes, sostuvo que “es una profunda descortesía que el canciller Pérez ignore a los parlamentarios de Magallanes durante su visita regional”, señalando que “si esta es la forma en la que el Ministerio de Relaciones Exteriores pretende trabajar con los representantes locales, no me parece un buen camino a seguir“.

De esta manera, Kusanovic destacó que “hay muchos temas pendientes que quisiese haber conversado con el ministro”, asegurando que “Magallanes es, sin duda, la región más difícil de Chile por su geografía, su clima y su relevancia estratégica, y existen múltiples temas críticos que requieren una gestión conjunta que el ministro parece desconocer o evitar“.

Los temas pendientes en Magallanes según Kusanovic

“En el plano internacional y de soberanía, tenemos una agenda urgente que no puede seguir esperando: la situación de Campos de Hielo, la plataforma continental, la gestión del Estrecho de Magallanes, la instalación de la torre de celular en la Base Prat y la delimitación del Parque Marino Islas Diego Ramírez son solo algunos de los puntos que debimos haber abordado”, detalló.

“A esto se suma una anomalía administrativa que el centralismo sigue ignorando: de las 346 comunas de Chile, la comuna de Antártica es la única que no cuenta con Alcalde ni Municipalidad propia. Aunque su capital teórica es Puerto Covadonga, depende administrativamente de Cabo de Hornos, en Puerto Williams. Es inaceptable que una zona de tal importancia estratégica carezca de una estructura local autónoma para su desarrollo”, agregó.

A ello sumó que también “es imperativo avanzar en la libre circulación de personas con Argentina. Este es un mandato establecido en el Tratado de Maipú del año 2009, un compromiso internacional que ya cumple 17 años sin materializarse efectivamente, afectando la integración y la vida cotidiana de quienes habitamos la Patagonia”.

Senador acusa “visita de cortesía” del canciller

Así, el legislador lamentó que dichos temas no se hayan podido conversar con Pérez Mackenna, subrayando que “la política exterior de Chile no puede hacerse de espaldas a Magallanes“.

“Esperamos que el Ministerio rectifique este proceder y entienda que la soberanía se construye con diálogo y presencia territorial, no con visitas de cortesía que excluyen a los actores regionales“, cerró.

Fuente: biobiochile.cl

