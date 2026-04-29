ALCALDÍA DE RÍO VERDE REIVINDICA EL IMPACTO DEL ROYALTY MINERO: "EN NUESTRA COMUNA SE TRADUCE EN ACTIVOS Y SOBERANÍA TERRITORIAL"

Ante las recientes informaciones de alcance nacional que cuestionan el destino de los recursos provenientes del Royalty Minero, la Alcaldesa de Río Verde, Tatiana Vásquez Barrientos, ha emitido un firme pronunciamiento en defensa de la gestión local, destacando que en su comuna estos fondos se transforman íntegramente en soluciones concretas para el mundo rural.



Inversión en Conectividad: La Motoniveladora Municipal



La Alcaldesa fue enfática al señalar que, lejos de ser un gasto corriente, los recursos se han destinado a robustecer el patrimonio municipal. "El año pasado destinamos estos fondos para adquirir la motoniveladora municipal, conscientes de que la conectividad terrestre es primordial para nuestra supervivencia y desarrollo" destacó la autoridad.



Este equipo representó una inversión total de $348 millones, financiados mediante una alianza estratégica entre el Royalty Minero ($208 millones) y un significativo aporte municipal ($140 millones). Esta adquisición permite hoy al municipio mantener la autonomía operativa en sus rutas, asegurando el tránsito para vecinos, productores y servicios de emergencia, supliendo así los vacíos que el Estado central muchas veces no logra cubrir.



Proyección 2026: Seguridad y Abastecimiento



Dando continuidad a esta política de inversión en activos fijos, la máxima autoridad comunal anunció que para el año 2026 ya se encuentra proyectada la adquisición de un camión aljibe multipropósito de 10.000 litros.



Este proyecto contempla una inversión estimada de $341 millones, donde el Royalty Minero cubrirá la casi totalidad del costo. El vehículo tendrá una función social y de seguridad crítica: apoyará el abastecimiento de agua en sectores rurales y permitirá una respuesta oportuna ante incendios forestales y emergencias, protegiendo el patrimonio natural y humano de Río Verde.



Defensa del Patrimonio Local



Para cerrar, la Alcaldesa Tatiana Vásquez Barrientos, marcó una clara distinción respecto a la discusión nacional:

"Mientras en otras comunas se discute el destino de estos aportes, en Río Verde defendemos el Royalty con hechos. Aquí los recursos de la minería se quedan en la tierra, en nuestras máquinas y en la conectividad de los vecinos. Esto no es un gasto corriente; estamos invirtiendo en activos fijos que van en directo beneficio de cada uno de los habitantes y sectores productivos de nuestra comuna".



Con este pronunciamiento, la Municipalidad de Río Verde reafirma su compromiso con la transparencia administrativa y la autonomía operativa, demostrando que una gestión eficiente de los recursos del Royalty es la clave para el progreso real de las zonas extremas del país.



