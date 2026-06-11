CON UN 100% DE EMPLEABILIDAD: CERTIFICAN A TRABAJADORAS Y TRABAJADORES PORTUARIOS DE PUNTA ARENAS TRAS CURSO DE SEGURIDAD

Esta instancia es fruto de una gestión institucional transversal dirigida a los miembros del Sindicato de Portuarios Unidos de Punta Arenas. Fue licitada por OTIC Sofofa a través del programa Becas Laborales del SENCE y ejecutada por la OTEC Capacitación Marítima Global Ltda.

Tuvo una duración de 43 horas y forma parte de las capacitaciones aprobadas por el Consejo Regional de Capacitación durante 2025. Mantener vigente la "tarjeta roja" (el documento habilitante) es clave, ya que les abre una fuente laboral inmediata y faculta el desempeño en cualquier puerto del país.

“Esta habilitación permitió su contrato de manera inmediata, lo que va en directo beneficio en actualización y en competencias a los trabajadores en Punta Arenas. Felicitaciones a cada uno de ellos que obtuvieron su carnet rojo” sostuvo el Gobernador Regional Jorge Flies.

“Hice el curso de seguridad para renovar el carnet portuario que ya tenía, el que obtuve originalmente gracias a SENCE. Estoy muy agradecida por las capacitaciones que nos dan, ya que nos entregan más herramientas laborales, experiencia y muchas oportunidades de desarrollo”, destacó Daniela Mansilla Ruíz, alumna que aprobó el curso.

Por su parte, el seremi de Hacienda, Manuel José Correa, valoró de gran forma la iniciativa. “(…) deseo también a quienes obtuvieron su certificación, que esto les permita seguir trabajando en sus actividades portuarias y que puedan tener un beneficio para su familia y seguridad del trabajo”.

En tanto, el seremi del Trabajo, José Miguel Salas, resaltó la inclusión femenina y el impacto real del programa: “Hay trabajadores que están realizando ya funciones y por eso no pudieron estar en estas certificaciones (…) es un bálsamo escuchar este tipo de testimonios de estudiantes que gracias a estos cursos pueden ganarse su fuente laboral”.

Actualmente el 100% de las personas que realizaron y aprobaron el curso de capacitación, se encuentran trabajando en faenas portuarias, según informaron fuentes desde el Sindicato de Portuarios Unidos.