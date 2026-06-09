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9 de junio de 2026

NUBOX ANALIZA LOS DESAFÍOS QUE ENFRENTAN LAS PYMES TRAS LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 42 HORAS LABORALES

Buenos días región.

nubox

La implementación de la jornada laboral de 42 horas continúa generando desafíos para las pequeñas y medianas empresas del país. Así lo señaló Víctor Cárcamo, Head of Product de Nubox, durante una entrevista realizada este martes en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde además abordó el rol de la tecnología y la digitalización en la adaptación a los cambios normativos que enfrenta el mundo laboral.

Durante la conversación, el ejecutivo explicó que Nubox es una empresa con más de 25 años de trayectoria dedicada al desarrollo de soluciones tecnológicas para contadores y pequeñas y medianas empresas. Según indicó, la compañía ha sido pionera en la digitalización de procesos administrativos en Chile mediante plataformas en la nube que permiten a los usuarios operar desde cualquier lugar del país.

“Fuimos uno de los primeros software en la nube del mercado chileno, permitiendo que empresas y contadores puedan gestionar sus operaciones de manera remota, con acceso a herramientas administrativas, tributarias y financieras desde cualquier región”, señaló.

Respecto a la reducción de la jornada laboral, Cárcamo recordó que la implementación de la Ley de 40 Horas comenzó en 2024 con la disminución de 45 a 44 horas semanales y que actualmente se encuentra en una segunda etapa, reduciendo la jornada a 42 horas, proceso que culminará en 2028 con la entrada en vigencia total de las 40 horas.

El ejecutivo enfatizó que cualquier modificación de la jornada debe realizarse mediante acuerdo entre empleador y trabajador y quedar formalizada por escrito a través de un anexo de contrato, tal como lo ha establecido la Dirección del Trabajo.

Asimismo, destacó que un estudio realizado por Nubox previo a la entrada en vigencia de esta nueva etapa reveló que seis de cada diez empresas aún no habían realizado los ajustes necesarios para pasar de 44 a 42 horas semanales. Sin embargo, señaló que durante las últimas semanas la mayoría de las organizaciones ha comenzado a regularizar esta situación.

Uno de los aspectos centrales abordados durante la entrevista fue el impacto que la reducción horaria puede generar en la productividad de las empresas, especialmente en las pymes.

“El espíritu de la ley busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores, algo que es completamente valorable. Pero también plantea un desafío importante para las empresas: cómo mantener los mismos resultados con menos horas de trabajo”, sostuvo.

En esa línea, explicó que existen sectores donde la presencialidad sigue siendo indispensable, como los servicios de seguridad o conserjería, donde la disminución de horas puede traducirse en mayores costos asociados al pago de horas extraordinarias o a la contratación de personal adicional.

Frente a este escenario, Cárcamo destacó que la incorporación de herramientas tecnológicas y procesos automatizados puede transformarse en un factor clave para mejorar la eficiencia operacional. Según indicó, plataformas de gestión, facturación electrónica y administración permiten optimizar tareas rutinarias, facilitar la cobranza y otorgar una mayor visibilidad financiera a los negocios.

“La tecnología hoy entrega oportunidades para repensar la forma en que generamos valor. Más allá de los costos asociados a la reducción de jornada, las empresas pueden aprovechar herramientas digitales para automatizar procesos y concentrar esfuerzos en las actividades que realmente impulsan su crecimiento”, afirmó.

Durante la entrevista, el representante de Nubox también valoró los avances que ha experimentado Chile en materia de digitalización empresarial, destacando iniciativas como la facturación electrónica y la plataforma Empresa en un Día, que han simplificado significativamente la creación y gestión de nuevos negocios.

Finalmente, extendió una invitación a emprendedores, pymes y profesionales de la contabilidad a conocer las soluciones que ofrece la compañía para enfrentar los desafíos actuales de gestión, cumplimiento normativo y crecimiento empresarial.



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