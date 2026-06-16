MAGALLANES IMPULSA EMPRENDIMIENTOS DINÁMICOS CON PROGRAMA POTENCIA INCUBADORA DE CORFO

Con la participación de Alejandra Mustakis, reconocida referente nacional en emprendimiento, innovación y desarrollo empresarial, se realizará el lanzamiento del Programa Potencia Incubadora: Portafolio Etapa Crecimiento/Escalamiento de Corfo, iniciativa ejecutada por MEB Patagonia, a través de UPLab y Socialab, orientada a fortalecer y acelerar emprendimientos dinámicos de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.







La iniciativa busca impulsar una nueva etapa para el ecosistema regional de innovación mediante la implementación de una incubadora especializada en escalamiento de emprendimientos dinámicos e innovadores, entregando herramientas, redes y capacidades para que empresas con validación técnica y comercial puedan proyectar su crecimiento hacia nuevos mercados.







El director regional de Corfo Magallanes y de la Antártica Chilena, Javier Romero, destacó que esta iniciativa representa una oportunidad concreta para fortalecer el ecosistema emprendedor regional. “Con el Programa Potencia Incubadora buscamos que los emprendimientos dinámicos de Magallanes accedan a herramientas, redes y capacidades que les permitan acelerar su crecimiento y proyectarse hacia nuevos mercados. Como Corfo, estamos comprometidos con generar las condiciones para que el talento y la innovación que existen en nuestra región puedan desarrollarse, escalar y transformarse en motores de diversificación económica y generación de oportunidades para Magallanes”, señaló.







El programa pondrá a disposición de los emprendedores servicios especializados de alto valor, incluyendo mentorías estratégicas, diseño de planes de escalamiento, acceso a redes de financiamiento, formación en modelos de negocios, marketing, gestión financiera, networking, mentorías 1:1, internacionalización y vinculación con actores públicos, privados y académicos.







La incubadora estará enfocada en acompañar emprendimientos con alto potencial de crecimiento, especialmente aquellos que contribuyan a responder a desafíos y oportunidades estratégicas de la región, vinculados a sectores como turismo antártico y de intereses especiales, logística portuaria, comercio transfronterizo y salmonicultura, entre otros ámbitos prioritarios para el desarrollo económico de Magallanes.







Luis Alvarado, gerente de MEB Patagonia y ejecutor del programa, señaló “El programa Corfo Potencia nos plantea el desafío de escalar emprendimientos locales que, muchas veces por la lejanía de nuestra región o por la falta de redes empresariales, no acceden a oportunidades de crecimiento. Para enfrentar este desafío, invitamos a Socialab, cuya metodología ha demostrado ser exitosa en Chile, apoyando el escalamiento de más de 90 emprendimientos. Hoy se convierte en un socio estratégico que viene a aportar experiencia y valor al ecosistema de emprendimiento de Magallanes”.











El proyecto contempla la articulación de alianzas estratégicas con actores del ecosistema regional y nacional, fortaleciendo la colaboración, la sostenibilidad del emprendimiento y el acceso a redes clave para la expansión de los negocios. A lo largo de sus tres años de ejecución, el programa espera impulsar al menos 12 emprendimientos regionales cada año, entregándoles herramientas, mentorías y acompañamiento especializado para fortalecer sus capacidades, enfrentar desafíos estratégicos y avanzar hacia procesos de crecimiento y escalamiento en mercados nacionales e internacionales.







Con este programa, Magallanes avanza en la consolidación de un ecosistema de emprendimiento más conectado, competitivo e innovador, potenciando el talento local y creando nuevas oportunidades para el desarrollo sostenible de la región.

