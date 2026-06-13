UMAG DESTACA DESAFÍOS DE LA FORMACIÓN DOCENTE Y EL IMPACTO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA EDUCACIÓN DE MAGALLANES

La formación de profesores, los desafíos de atraer nuevos estudiantes a las pedagogías y el impacto de la inteligencia artificial en las aulas fueron algunos de los temas abordados por Marlene Alvarado Ortega, decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad de Magallanes, durante su participación en La educación en Magallanes de Polar Comunicaciones.

En la entrevista, la académica explicó que la formación pedagógica enfrenta importantes desafíos derivados de los cambios normativos implementados en los últimos años, especialmente en materia de requisitos de ingreso a las carreras de pedagogía. No obstante, destacó el trabajo que ha desarrollado la Universidad de Magallanes para fortalecer la matrícula mediante programas de atracción de talentos pedagógicos, vinculación con establecimientos educacionales y una actualización permanente de sus planes formativos.

Durante La educación en Magallanes, Alvarado también abordó el impacto que ha tenido la inteligencia artificial en los procesos educativos. En ese contexto, señaló que más que verla como una amenaza, el desafío actual consiste en incorporarla de manera responsable y ética, fortaleciendo al mismo tiempo competencias como el pensamiento crítico, la comunicación y la capacidad de análisis de los futuros docentes.

Otro de los puntos relevantes fue la relación que mantiene la Universidad de Magallanes con el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes, especialmente en materia de prácticas profesionales y apoyo a las necesidades del sistema educativo regional. La decana destacó que la institución busca contribuir a la formación de profesores que respondan a los desafíos actuales de las comunidades educativas y a la creciente demanda de docentes en distintas áreas del conocimiento.

Finalmente, la autoridad universitaria reafirmó el compromiso de la UMAG con el fortalecimiento de la educación en la región de Magallanes, destacando la importancia de mantener una vinculación permanente con los establecimientos educacionales, las autoridades del sector y la comunidad en general para enfrentar los desafíos presentes y futuros de la enseñanza.



