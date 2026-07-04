SEMINARIO DE LA UMAG REUNIÓ A ESPECIALISTAS PARA PROMOVER EL EJERCICIO COMO HERRAMIENTA DE SALUD

La Universidad de Magallanes realizó el Primer Seminario de Prescripción del Ejercicio: Desde la medicina a la preparación física, una mirada interdisciplinaria basada en evidencia científica, instancia que reunió a más de un centenar de participantes entre profesionales y estudiantes de distintas áreas de la salud y la educación. El encuentro se desarrolló en el Auditorio del Centro Asistencial Docente y de Investigación (CADI UMAG) y fue organizado por la carrera de Pedagogía en Educación Física, junto a la Escuela de Medicina y el Área de Deportes y Vida Saludable de la casa de estudios.

Durante las dos jornadas, especialistas en medicina, kinesiología, nutrición y educación física expusieron sobre el impacto del ejercicio en enfermedades crónicas, metabólicas y oncológicas, además de compartir experiencias relacionadas con rehabilitación, entrenamiento e inclusión. El objetivo fue fortalecer el trabajo conjunto entre distintas disciplinas y promover el ejercicio como una herramienta terapéutica, preventiva y de promoción de la salud.

El director de la Escuela de Medicina, Dr. Mario Mayanz Csato, señaló que la evidencia actual muestra una relación directa entre el ejercicio físico, especialmente el trabajo de fuerza, y una mejor calidad de vida y control de enfermedades crónicas. En tanto, la decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales, Marlene Alvarado Arteaga, destacó que este tipo de iniciativas contribuye a la formación interdisciplinaria de los estudiantes y aborda desafíos sanitarios relevantes para la región.

El organizador del seminario y docente de la UMAG, Mauricio Díaz, explicó que la actividad surgió a partir de la necesidad de conectar la indicación médica de realizar ejercicio con su implementación práctica. Entre los expositores participaron especialistas que abordaron temas como cirugía bariátrica, diabetes tipo 2, rehabilitación integral, nutrición deportiva, ejercicio en climas fríos e inclusión de escolares con síndrome de Down, consolidando un espacio de actualización académica orientado a fortalecer la promoción de estilos de vida saludables.

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