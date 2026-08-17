ANEF MAGALLANES RENUEVA COMPROMISO CON EL CLUB DE LEONES CRUZ DEL SUR Y FORTALECE SU LABOR SOLIDARIA

La ANEF Magallanes renovó su compromiso de colaboración con el Club de Leones Cruz del Sur, reafirmando su disposición a contribuir con las iniciativas solidarias que esta institución desarrolla en beneficio de la comunidad magallánica.

En este marco, la directiva regional hizo entrega de alcancías a sus distintas asociaciones base, con el objetivo de incentivar la participación de las y los funcionarios públicos en la tradicional campaña solidaria del Club de Leones Cruz del Sur.

Pero el compromiso de ANEF Magallanes va más allá. Por tercer año consecutivo, ANEF Magallanes, junto a su Club Deportivo, desarrollará las Olimpiadas Deportivas 2026, actividad que reunirá a funcionarios y funcionarias públicas en torno al deporte, la camaradería y la solidaridad, y que este año nuevamente irá en apoyo a las Jornadas por la Rehabilitación.

La presidenta de ANEF Magallanes, Evelyn Córdova Marín, destacó que “para nosotros es muy importante renovar este compromiso. Como funcionarios públicos no solamente tenemos un rol en nuestros lugares de trabajo, sino también una responsabilidad con nuestra comunidad. Las Olimpiadas nos permiten unir deporte, compañerismo y solidaridad, apoyando una causa tan importante para Magallanes como las Jornadas por la Rehabilitación”.

Las Olimpiadas 2026 contemplan disciplinas como futsal, vóleibol, básquetbol, natación y tenis de mesa, convocando nuevamente a las asociaciones base de ANEF Magallanes a participar de esta iniciativa.

De esta manera, ANEF Magallanes reafirma su compromiso con el deporte, la participación y la solidaridad, fortaleciendo año a año el vínculo con el Club de Leones Cruz del Sur y las iniciativas que contribuyen al bienestar de la comunidad regional.