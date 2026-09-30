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30 de septiembre de 2026

DIPUTADOS ALEJANDRO RIQUELME Y ÁLVARO CARTER DEFIENDEN COMERCIO DE MAGALLANES CON ISLAS MALVINAS/FALKLAND Y PIDEN FIRMEZA ANTE ARGENTINA

El diputado por Magallanes cuestionó las acciones anunciadas por el gobierno de Javier Milei y solicitará a Cancillería pronunciarse y respaldar la proyectada ruta comercial desde Punta Arenas. Álvaro Carter, presidente de la Comisión de Defensa, sostuvo que Argentina no puede determinar con quién Chile mantiene relaciones comerciales.

Diputados Álvaro Carter y Alejandro Riquelme

​Los diputados Alejandro Riquelme (REP), representante de Magallanes y la Antártica Chilena, y Álvaro Carter (REP), presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara, defendieron el derecho de Chile a mantener conexiones comerciales con las islas Malvinas/Falkland, luego de las acciones anunciadas por el gobierno argentino contra Thales UK Limited por operaciones aéreas entre las islas y Punta Arenas.

 
Riquelme sostuvo que “aquí existen acciones sistemáticas por parte del Gobierno argentino para impedir el libre comercio de Chile con otros países, en este caso con Gran Bretaña y las Islas Falkland”. El parlamentario agregó que en noviembre está previsto el zarpe de un buque desde Punta Arenas hacia las islas y planteó que “el progreso de Magallanes, el libre comercio de Chile y de Magallanes no puede estar supeditado a las diferencias que pueden existir entre Argentina y Gran Bretaña”. En ese contexto, enviará un oficio a Cancillería para solicitar un pronunciamiento sobre las declaraciones provenientes de Argentina y pedir respaldo a la legítima ruta comercial entre Punta Arenas y las islas.

 
El diputado por Magallanes también apuntó a los tratados vigentes entre ambos países. “Acá hay que ser súper claro, la Convención del Mar, el Tratado de 1881 y el Tratado de 1984 permiten el libre desplazamiento por el Estrecho de Magallanes hacia y desde el Atlántico. Ningún país, ni Chile ni Argentina, puede impedir el libre derecho de una empresa chilena de comerciar con las Islas Falkland”, afirmó. Riquelme agregó que “acá hay un intento sistemático del Gobierno del Presidente Javier Milei de impedir el libre comercio entre Chile y las Islas Falkland. Por supuesto que esto podría generar un nuevo conflicto entre Chile y Argentina, pero quien está generando el conflicto claramente es el Presidente Javier Milei al no respetar los tratados internacionales y los tratados que tenemos entre Chile y Argentina de límites y fronteras”.

 
Por su parte, Carter señaló que “Argentina no puede reclamar algo que Chile tiene todo el derecho. Si bien es cierto, Chile tiene una política exterior respecto a la reclamación de Argentina sobre las Malvinas Falklands, el punto es que Chile tiene derecho siempre a decidir con quién o no llevar a cabo transporte o comercio”. El presidente de la Comisión de Defensa agregó que espera que el país mantenga esa posición y “permita que Punta Arenas continúe con su intercambio con las islas”.

 
Carter añadió que “hoy día estamos sumamente claros de que se va a mantener el comercio con las Malvinas Falklands. Por lo tanto, insistimos, nosotros como país no podemos permitirnos entrar en un bloqueo económico con alguien que ha sido aliado nuestro durante 50 años, que son los ingleses”. Finalmente, sostuvo que “nosotros como país tenemos derecho a tener viajes con quien queramos y también mantener el comercio con quien queramos. Y dentro de eso, se van a continuar estas dos líneas con las Malvinas Falklands”.

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DIPUTADO BIANCHI SOSTIENE QUE CANCILLERÍA DEBIÓ ABORDAR DIRECTAMENTE LA RELACIÓN ENTRE MAGALLANES Y LAS ISLAS FALKLAND/MALVINAS

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