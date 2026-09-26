Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
casino
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

26 de septiembre de 2026

DIPUTADO RIQUELME CUESTIONA TRASLADO DE IMPUTADO A PUNTA ARENAS Y PIDE AVANZAR EN REFORMA SOBRE DESTINO DE INTERNOS

​El parlamentario por Magallanes cuestionó la decisión judicial que ordena trasladar a Ronald Quiñones Quintero desde el Complejo Penitenciario de Rancagua hasta Punta Arenas y llamó a avanzar en el proyecto que busca fortalecer el rol técnico de Gendarmería en estas decisiones.

Diputado Alejandro Riquelme (3) (2)

El traslado de Ronald Quiñones Quintero, ciudadano ecuatoriano imputado en una investigación por homicidio calificado, secuestro, sustracción de menores, asociación ilícita e incendio con peligro para las personas, ha generado cuestionamientos de distintas autoridades. Quiñones se encuentra actualmente en prisión preventiva y bajo un régimen de máxima seguridad en Rancagua.

El diputado Alejandro Riquelme (Republicanos) sostuvo que la medida genera preocupación debido a las características del recinto penitenciario de Punta Arenas. Según señaló, Gendarmería habría advertido que el penal de la capital regional no cuenta con dependencias de máxima seguridad.

“Esta decisión judicial ha desatado una polémica totalmente fundada, porque pone en serio riesgo la seguridad penitenciaria, de los gendarmes y de todos los chilenos”, afirmó el parlamentario. Riquelme agregó que, a su juicio, Quiñones debería ser trasladado a un recinto que cuente con las condiciones de seguridad correspondientes.

El legislador también planteó la necesidad de avanzar en el proyecto impulsado por el Gobierno que busca modificar el sistema de traslado y destino de internos, otorgando un mayor peso a los criterios técnicos de Gendarmería. Riquelme sostuvo que estas decisiones deberían considerar las condiciones de cada recinto y las características de los internos.

“Esta crisis demuestra que el sistema actual está fallando. Es imperativo avanzar con total celeridad y aprobar el proyecto de ley del Gobierno que se hace cargo de este problema”, señaló el diputado, quien llamó al Congreso a tramitar la iniciativa.

El caso ha generado cuestionamientos desde otras autoridades. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, también criticó la orden judicial y señaló que Gendarmería había informado que el penal de Punta Arenas no cuenta con dependencias de máxima seguridad.


Ronald López

SEREMI DE SEGURIDAD PÚBLICA CUESTIONA TRASLADO DE IMPUTADO A PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

ALCALDE RADONICH PIDE REVISAR TRASLADO DE IMPUTADO POR SICARIATO A PUNTA ARENAS

Leer Más

​La autoridad comunal ofició al ministro de Justicia, Fernando Rabat, para solicitar que se reevalúe el traslado de Ronald Quiñones Quintero, actualmente en prisión preventiva y vinculado a una investigación por homicidios por encargo y crimen organizado.

​La autoridad comunal ofició al ministro de Justicia, Fernando Rabat, para solicitar que se reevalúe el traslado de Ronald Quiñones Quintero, actualmente en prisión preventiva y vinculado a una investigación por homicidios por encargo y crimen organizado.

Foto Alcalde Radonich
nuestrospodcast
IMG_3454

CERCA DE 2.000 PERSONAS ASISTIERON A LA PRIMERA JORNADA DEL FESBO 2026

banner toro gaucho
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
casino
COVEPA_336X33-SEPT26-
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER UMAG
YOPPERN NUEVO 336x336
Diputado Alejandro Riquelme (3) (2)

DIPUTADO RIQUELME CUESTIONA TRASLADO DE IMPUTADO A PUNTA ARENAS Y PIDE AVANZAR EN REFORMA SOBRE DESTINO DE INTERNOS

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
Tabsa 250_Tabsa24
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA_336X33-SEPT26-
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
Diálogo 1

SUBSECRETARIO DE LA NIÑEZ DIALOGÓ CON JÓVENES DE MAGALLANES SOBRE PROYECTO DE LEY DE ENTORNOS DIGITALES SEGUROS

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA_336X33-SEPT26-
arcanovios gift
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
BANNER UMAG
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
casino
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
corridaejercito

EJÉRCITO ANUNCIA CORRIDA FAMILIAR POR LAS GLORIAS DEL EJÉRCITO CON RECORRIDOS DE 2,5, 5 Y 10 KILÓMETROS EN PUNTA ARENAS ESTE 26 DE SEPTIEMBRE

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.