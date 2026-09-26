DIPUTADO RIQUELME CUESTIONA TRASLADO DE IMPUTADO A PUNTA ARENAS Y PIDE AVANZAR EN REFORMA SOBRE DESTINO DE INTERNOS

El traslado de Ronald Quiñones Quintero, ciudadano ecuatoriano imputado en una investigación por homicidio calificado, secuestro, sustracción de menores, asociación ilícita e incendio con peligro para las personas, ha generado cuestionamientos de distintas autoridades. Quiñones se encuentra actualmente en prisión preventiva y bajo un régimen de máxima seguridad en Rancagua.

El diputado Alejandro Riquelme (Republicanos) sostuvo que la medida genera preocupación debido a las características del recinto penitenciario de Punta Arenas. Según señaló, Gendarmería habría advertido que el penal de la capital regional no cuenta con dependencias de máxima seguridad.

“Esta decisión judicial ha desatado una polémica totalmente fundada, porque pone en serio riesgo la seguridad penitenciaria, de los gendarmes y de todos los chilenos”, afirmó el parlamentario. Riquelme agregó que, a su juicio, Quiñones debería ser trasladado a un recinto que cuente con las condiciones de seguridad correspondientes.

El legislador también planteó la necesidad de avanzar en el proyecto impulsado por el Gobierno que busca modificar el sistema de traslado y destino de internos, otorgando un mayor peso a los criterios técnicos de Gendarmería. Riquelme sostuvo que estas decisiones deberían considerar las condiciones de cada recinto y las características de los internos.

“Esta crisis demuestra que el sistema actual está fallando. Es imperativo avanzar con total celeridad y aprobar el proyecto de ley del Gobierno que se hace cargo de este problema”, señaló el diputado, quien llamó al Congreso a tramitar la iniciativa.

El caso ha generado cuestionamientos desde otras autoridades. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, también criticó la orden judicial y señaló que Gendarmería había informado que el penal de Punta Arenas no cuenta con dependencias de máxima seguridad.

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