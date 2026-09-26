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26 de septiembre de 2026

PARQUE DEL ESTRECHO OFRECE ENTRADA GRATUITA A NIÑOS Y JÓVENES ESTE DOMINGO

​La medida se aplicará durante toda la jornada del Día Mundial del Turismo, este domingo 27 de septiembre, para menores de hasta 17 años.

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Este domingo 27 de septiembre, con motivo del Día Mundial del Turismo, el Parque del Estrecho de Magallanes permitirá el ingreso gratuito a niños, niñas y jóvenes de hasta 17 años. La medida regirá durante toda la jornada y busca facilitar el acceso de las familias a los espacios históricos y naturales ubicados en el entorno del Estrecho.

El parque se encuentra a 52 kilómetros de Punta Arenas y cuenta entre sus atractivos con el sitio histórico de Rey Don Felipe, donde en 1584 Pedro Sarmiento de Gamboa estableció la Ciudad del Rey Don Felipe. El lugar también permite conocer parte de los procesos históricos vinculados a la ocupación y desarrollo del territorio.

Durante la visita, las familias podrán recorrer el sitio histórico, conocer el Museo del Estrecho de Magallanes, acceder a la cafetería y recorrer senderos y miradores con vistas al paso marítimo. La actividad busca acercar a niños y jóvenes al patrimonio natural e histórico presente en la zona.

La directora ejecutiva del Parque del Estrecho de Magallanes, Andrea Téllez, señaló que muchas personas de la región conocen el Estrecho como parte de su paisaje cotidiano, pero no necesariamente sus antecedentes históricos. En ese contexto, destacó la posibilidad de que las nuevas generaciones puedan recorrer y conocer este territorio.

El parque estará abierto este domingo 27 de septiembre entre las 10:00 y las 17:30 horas, con último ingreso a las 16:30 horas. La entrada será gratuita para niños, niñas y jóvenes de hasta 17 años durante toda la jornada.


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