JAIME JELINCIC CALIFICA DE “PRECARIO” ESTUDIO DEL BID SOBRE ZONA FRANCA Y PIDE MAYOR ANÁLISIS PARA UNA DECISIÓN ESTRATÉGICA

Una amplia conversación sobre el escenario estratégico y las oportunidades de desarrollo que enfrenta Magallanes sostuvo esta mañana Jaime Jelincic Aguilar, exintendente de la región y presidente de Gastropuq, durante su participación en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones.

Durante la entrevista, Jelincic abordó el renovado interés de las autoridades nacionales por Magallanes a raíz de las recientes declaraciones y acontecimientos relacionados con el Estrecho de Magallanes, señalando que esta coyuntura ha permitido volver a poner en discusión el valor geopolítico del territorio.

A su juicio, la región cuenta con condiciones estratégicas vinculadas a su ubicación geográfica, la proyección antártica y su cercanía con importantes rutas marítimas internacionales. En ese contexto, sostuvo que el desafío consiste en transformar ese reconocimiento en políticas y proyectos concretos.







“La región de Magallanes tiene una parte importante del agua de interiores. Tiene la proyección como plataforma el tema antártico. Resguardamos uno de los pasos de navegación más importante ahora con los problemas que tiene en el mundo con los problemas que tiene el Canal de Panamá”.



Jelincic planteó que el interés generado en torno a la región debe ser acompañado por propuestas elaboradas desde Magallanes, capaces de incidir en las decisiones del Gobierno central.







“Es importante acá que las autoridades regionales y las autoridades que representan a la región en sus distintos estamentos, tienen que tener propuestas precisas, bien articuladas y con proyección para aprovechar este tipo de oportunidades en la toma de decisiones del Gobierno nacional”.





Falta de una estrategia regional



Uno de los puntos centrales de la conversación fue la necesidad de definir una visión de largo plazo para Magallanes. El exintendente manifestó que, si bien existen distintas iniciativas relacionadas con turismo, acuicultura, infraestructura y otros sectores, todavía no observa una propuesta integral que establezca hacia dónde debería avanzar la región.







“No noto que haya una articulación, una propuesta armada para dónde vamos como región, o sea yo no noto que alguien nos esté diciendo de toda la autoridad que han hablado para dónde va la región de Magallanes en su modelo de desarrollo”.



En ese sentido, llamó a que la región sea evaluada considerando su propia evolución y sus particularidades, más que exclusivamente en comparación con otras zonas del país.

También se refirió a la discusión en torno a la Zona Franca, cuestionando aspectos del estudio que se ha utilizado como antecedente para abordar su futuro y planteando la necesidad de contar con instrumentos que permitan estimular nuevas inversiones.







“Yo creo que ahí también una tarea nosotros. Las decisiones del punto de vista de la defensa son importantes. Por supuesto, las decisiones del punto de vista de la defensa. Este tema de renovar el material bélico, digamos para la defensa, en la política de defensa chilena. Pero también nos interesaría que parte de las inversiones que se hacen de contrainversiones producto de la compra de armamento igual se hicieran en la región”.





Defensa, tecnología y oportunidades de inversión



Otro de los ámbitos analizados fue la posibilidad de que Magallanes pueda beneficiarse de las inversiones asociadas a la modernización de las capacidades de defensa del país.

Jelincic sostuvo que Chile posee capacidades industriales y tecnológicas que podrían ser aprovechadas para generar actividad económica regional, mencionando el desarrollo naval, el mantenimiento de aeronaves y la industria vinculada a la defensa.

Asimismo, planteó que la transformación tecnológica de la defensa abre oportunidades en ámbitos como los drones, la industria tecnológica y la guerra electrónica.

En paralelo, destacó el potencial que podría existir para la instalación de data centers en la región, considerando factores como seguridad, ubicación geográfica y disponibilidad de espacios.







“Tenemos que tener una adaptabilidad para lo que está pasando, los data center, estos temas que uno tiene que juntar. Somos de las regiones más seguras del planeta, por lo tanto, poner los respaldos de los backups de los bancos mundiales es un tema interesante por tema de seguridad, o sea, pero tenemos que dar los instrumentos para que eso sea atractivo”.





Potenciar la infraestructura portuaria



La conversación también abordó la infraestructura habilitante y, particularmente, el desarrollo portuario. En este punto, Jelincic planteó que Magallanes debería acelerar la modernización de sus instalaciones y generar condiciones que permitan posicionar a la región como plataforma para el tránsito y redistribución de cargas.







“Hay que dinamizar el tema portuario, la posibilidad de poner recintos remotos francos en los puertos que nos permita mantener cargas sin poner impuestos para ser redistribuir a otras partes del continente”.



El exintendente vinculó esta estrategia con instrumentos como la Zona Franca y la Ley Austral, planteando que deberían adaptarse para responder a las nuevas oportunidades de inversión.

También destacó la necesidad de continuar con proyectos de infraestructura considerados estratégicos para la región, entre ellos la ruta Vicuña-Yendegaia, además de iniciativas vinculadas a puertos y conectividad.



Una relación económica más activa con Argentina



Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la relación con Argentina, particularmente frente al debate generado por una eventual reactivación de rutas comerciales con las Islas Malvinas.

Jelincic coincidió con la necesidad de actuar con prudencia frente a materias que pueden generar tensiones diplomáticas y sostuvo que, junto con analizar nuevas oportunidades comerciales, Magallanes debería observar el conjunto de posibilidades económicas existentes con Argentina.







“Es como cuando nosotros fue irritante. Un candidato en Perú ha estado hablando y a rescatar la Antofagasta. Son temas irritantes para los países y un tema irritante de esa naturaleza objetivamente genera roce”.



Frente a este escenario, puso énfasis en el potencial que podría representar para Magallanes una mayor vinculación económica con sectores productivos argentinos, especialmente considerando el desarrollo de la actividad hidrocarburífera y minera en la Patagonia argentina.







“Por eso uno tiene que tener una mirada más amplia. Si yo tengo una oportunidad de mayor cantidad de negocio con Argentina, es obvio que debería dar esa mi prioridad y estoy diciendo superpráctico”.



En esa línea, mencionó las posibilidades relacionadas con el gas y el petróleo argentino, así como eventuales servicios e infraestructura para apoyar actividades productivas que se desarrollan al otro lado de la frontera.

También planteó oportunidades asociadas a la producción minera argentina y la posibilidad de que determinados productos puedan encontrar una salida hacia el océano Pacífico a través de infraestructura chilena.



“Tenemos una oportunidad gigante”



Para Jelincic, la ubicación de Magallanes permite pensar en una estrategia de desarrollo que combine su posición geográfica, su relación con Argentina, la proyección antártica, la infraestructura portuaria y la incorporación de nuevas tecnologías.

En ese contexto, insistió en que la región debe avanzar con mayor rapidez en la definición de instrumentos capaces de atraer capitales e iniciativas científicas, tecnológicas y productivas.







“Hay oportunidades interesantes y los argentinos son nuestros vecinos. A toda la vida. ¿Entonces, para qué vamos a poner tema irritante con los vecinos?



