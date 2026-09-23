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23 de septiembre de 2026

DELEGADA PRESIDENCIAL DE MAGALLANES SE REÚNE CON MINISTRO (S) DE RELACIONES EXTERIORES PARA ABORDAR DESAFÍOS Y EXPECTATIVAS DE DESARROLLO REGIONAL

Nuevo coordinador regional de Cancillería para Magallanes y Aysén asumirá funciones en octubre

delegadamagallanesministro

El ministro (s) de Relaciones Exteriores, Patricio Torres, recibió esta tarde en dependencias de la Cancillería a Ericka Farías Guerra, delegada presidencial regional de Magallanes y la Antártica Chilena, quien representa al Presidente José Antonio Kast en la región austral como encargada y responsable del gobierno interior.

En la oportunidad, ambas autoridades intercambiaron información relevante del quehacer regional, abordaron temas de interés común, y revisaron algunos aspectos relativos a las expectativas de desarrollo para la Región de Magallanes.

Finalmente, en la ocasión el ministro (s) Patricio Torres, presentó al nuevo coordinador regional de Cancillería en Magallanes y Aysén, Eduardo Salinas, quien iniciará sus funciones en Punta Arenas el próximo 1 de octubre.

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