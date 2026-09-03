MUNICIPIO AVANZA CON MINVU EN REACTIVACIÓN DE ENTIDAD PATROCINANTE MUNICIPAL

Una positiva reunión de trabajo sostuvo el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, instancia en la que abordaron la reactivación de la Entidad Patrocinante (EP) Municipal y los principales lineamientos del plan habitacional que se proyecta para Magallanes.

Durante el encuentro, el jefe comunal planteó la necesidad de contar con reglas claras y transparentes para los procesos de postulación a subsidios habitacionales, especialmente considerando las expectativas de numerosas familias de la comuna que buscan acceder a una solución habitacional. "Fue una muy buena reunión. Ya nos habíamos juntado el día anterior a esta bilateral y estamos muy contentos, justamente, con este tema de la EP Municipal, que el propio ministro había solicitado que pudiéramos reabrir. Lo que le pedimos siempre son reglas claras", señaló el alcalde Radonich.

En ese sentido, la autoridad local explicó que el ministro adelantó parte de las proyecciones habitacionales para los próximos años, considerando un total de 7.500 viviendas durante los próximos seis años, de las cuales 3.500 corresponderían al DS-49. "Compartimos que hay que focalizar los beneficios en las personas que realmente lo necesitan, eso está fuera de cualquier duda. Lo que le solicité es que podamos socializar estos criterios para informar a todos los vecinos sobre la nueva forma de postular. Queremos volver a tener una fórmula de entrega de vivienda y de postulación que sea transparente, clara y donde todos sepamos cuáles son las reglas del juego, sin que estas cambien a mitad del proceso", enfatizó.

El alcalde agregó que la Entidad Patrocinante Municipal tendrá como principal objetivo acompañar a las familias durante el proceso de postulación, entregando orientación y apoyo técnico, de acuerdo con las normas y criterios que establezcan los organismos responsables del financiamiento. "Como lo dije en el Teatro Municipal, en las dos sesiones que tuvimos con los vecinos, y también ante el Concejo Municipal, la EP va a estar al servicio de los vecinos para apoyarlos en este camino, que claramente no es rápido, pero queremos que las familias no se sientan solas durante estas postulaciones. Esto será bajo las reglas que establezcan quienes financian, que son el Serviu y el Gobierno Regional", sostuvo.

En relación con la puesta en marcha de la nueva estructura municipal, el edil adelantó que durante septiembre comenzará el proceso para conformar el equipo que estará a cargo de la Entidad Patrocinante, revisando además la situación de las agrupaciones habitacionales existentes. "Durante septiembre vamos a buscar desde cero a las personas que van a trabajar en esta EP Municipal. Hay que revisar qué grupos existen actualmente, cuáles tienen sus directivas vigentes y, sobre todo, las antigüedades. Hay personas que quedaron fuera de un momento a otro mientras estaban postulando, y por eso buscamos que exista transparencia y que la gente, especialmente nuestras familias, sepan cuándo y cómo puede postular a estos subsidios que son tan importantes para la vivienda en Magallanes", explicó Radonich.

Por su parte, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, destacó el trabajo conjunto que se proyecta desarrollar con la Municipalidad de Punta Arenas y valoró la importancia de contar con una Entidad Patrocinante Municipal para enfrentar los desafíos habitacionales de la región. "Hablamos básicamente de la Entidad Patrocinante Municipal, de lo necesaria que es y de cuál va a ser el plan de construcción de viviendas que vamos a desarrollar con el convenio entre el Gobierno Regional y el Minvu. Es un plan muy ambicioso y potente, que incluye el desarrollo de nuevos barrios y también contempla a todas las comunas", señaló.

El jefe de la cartera de Vivienda explicó que la planificación considera también a las comunas de Timaukel, Primavera, Porvenir y Natales; ampliando el alcance territorial de las iniciativas habitacionales. "En Punta Arenas se vienen grandes desafíos en materia de vivienda y estamos muy contentos por la sinergia que vamos a generar con la Entidad Patrocinante Municipal. La vivienda es la segunda prioridad en la región después de salud, y estamos convencidos de que, efectivamente, por los costos y gracias a este convenio Gore-Minvu, vamos a poder abordar esos desafíos", afirmó.

Para concluir, el secretario de Estado agregó que el plan buscará entregar una oferta habitacional diversificada, considerando las distintas realidades de las familias. "Vamos a tener una oferta muy diversificada para familias donde hay una sola persona, hogares más pequeños y hogares más grandes. También vamos a potenciar fuertemente a la clase media, que hoy no tiene soluciones, así que estamos muy contentos", finalizó Poduje.