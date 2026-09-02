Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
1080x1080
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

2 de septiembre de 2026

AGIA FORTALECE ALIANZAS EN NATALES Y PROYECTA PARTICIPACIÓN TERRITORIAL EN LA EXPO MAGALLANES 2027

Una de las citas se desarrolló con el Centro de Negocios Sercotec Puerto Natales, instancia en la que se reunieron con su jefe, Francisco Caro.

Reunión AGIA - SERCOTEC

AGIA Magallanes desarrolló una intensa agenda de trabajo en la provincia de Última Esperanza, con reuniones junto a representantes del sector público y privado para impulsar iniciativas colaborativas y fortalecer la participación de emprendedores, artesanos e industrias en la próxima Expo Magallanes.

 
La comitiva estuvo encabezada por el presidente, César Alderete, junto a parte del equipo directivo, quienes sostuvieron encuentros orientados a establecer alianzas de colaboración, generar proyectos conjuntos y acercar las herramientas de apoyo disponibles a los emprendedores y asociados de la zona.

 
Una de las citas se desarrolló con el Centro de Negocios Sercotec Puerto Natales, instancia en la que se reunieron con su jefe, Francisco Caro. Durante el encuentro se abordaron alternativas para generar alianzas colaborativas, coordinando futuras actividades, asesorías directas y herramientas de fomento destinadas a emprendedores y empresarios de la provincia.

 
Asimismo, se sostuvieron reuniones protocolares y de trabajo con la Municipalidad de la comuna, representada por la directora de DIDEL, Maritza Vera, y la jefa de Fomento Productivo, Claudia Sánchez. En la instancia se analizaron distintas posibilidades de colaboración para impulsar iniciativas que beneficien a artesanos, pequeñas y medianas empresas e industrias de la provincia, mediante proyectos, actividades y alianzas público-privadas.

 
La agenda también contempló un encuentro con AquaChile, donde la comitiva gremial se reunió con su encargada de Asuntos Públicos, Antonieta de la Barra. Durante la jornada, la empresa presentó aspectos relacionados con el ciclo productivo, la innovación tecnológica y el desarrollo de la industria acuícola regional, además de abordar oportunidades de integración comercial e industrial con actores locales.

 
El presidente de AGIA Magallanes, César Alderete Herrera, destacó la importancia de fortalecer el trabajo territorial y generar espacios de encuentro que permitan incorporar a las distintas comunas de la región a las iniciativas impulsadas por el gremio.

“Como AGIA Magallanes tenemos el firme compromiso de que nuestro trabajo gremial llegue a todo el territorio. Puerto Natales y la provincia de Última Esperanza tienen una enorme fuerza emprendedora, artesanal e industrial, y queremos que esa realidad tenga un espacio protagónico en nuestras iniciativas. Por eso, esta gira es muy importante: estamos construyendo alianzas y escuchando a los distintos actores para que sean parte activa de la Expo Magallanes 2027”, señaló Alderete.

 
El dirigente agregó que la próxima versión de la Expo Magallanes representa una oportunidad para visibilizar el talento y la capacidad productiva de las distintas comunas, generando un espacio de encuentro entre emprendedores, empresarios, instituciones y la comunidad.

 
“Queremos que la Expo Magallanes 2027 sea verdaderamente regional, que no se concentre solamente en Punta Arenas, sino que represente a Magallanes en toda su diversidad. Nuestra intención es abrir las puertas para que emprendedores, artesanos, empresas e instituciones de Última Esperanza y de las demás provincias puedan mostrar lo que hacen, generar contactos y encontrar nuevas oportunidades de crecimiento”, enfatizó el presidente de AGIA Magallanes.

 
Esta gira territorial reafirma el compromiso de AGIA Magallanes con la descentralización de la gestión gremial, fortaleciendo la presencia de la organización en las distintas comunas de la región y consolidando redes de colaboración entre el sector público, privado y productivo.

exalcaldenatales

RECAMBIO LUMINARIAS: TOP DE PUNTA ARENAS DICTA VEREDICTO CONDENATORIO CONTRA EXALCALDE DE PUERTO NATALES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

KAST DESDE MAGALLANES: DICE QUE EL ESTRECHO "ES CHILENO Y ASÍ LO HAN RECONOCIDO LAS DISTINTAS AUTORIDADES DE AMBOS PAÍSES"

Leer Más

Sobre el bajo Imacec, pidió mirar "el panorama completo".

Sobre el bajo Imacec, pidió mirar "el panorama completo".

kastmagallanes
nuestrospodcast
biministroalvarado

BIMINISTRO DEL INTERIOR DESTACA POTENCIAL DE MAGALLANES Y COMPROMETE ACCIONES PARA DESTRABAR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080
COVEPA_336X33-SEPT26-
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
Camara Chilena
El Aguila Feria
YOPPERN NUEVO 336x336
Reunión AGIA - SERCOTEC

AGIA FORTALECE ALIANZAS EN NATALES Y PROYECTA PARTICIPACIÓN TERRITORIAL EN LA EXPO MAGALLANES 2027

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
Camara Chilena
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA_336X33-SEPT26-
sanchez
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
diputadoriquelme

DIPUTADO ALEJANDRO RIQUELME ADVIERTE QUE REGLAMENTO DE LA LEY DE MARINA MERCANTE PODRÍA “SEPULTAR” A LA INDUSTRIA NACIONAL

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA_336X33-SEPT26-
PAX
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
sanchez
1080x1080
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
materialjardines

ENTREGAN MATERIAL EDUCATIVO PARA PÁRVULOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DE JARDINES DEL SLEP MAGALLANES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.