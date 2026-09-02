AGIA FORTALECE ALIANZAS EN NATALES Y PROYECTA PARTICIPACIÓN TERRITORIAL EN LA EXPO MAGALLANES 2027

AGIA Magallanes desarrolló una intensa agenda de trabajo en la provincia de Última Esperanza, con reuniones junto a representantes del sector público y privado para impulsar iniciativas colaborativas y fortalecer la participación de emprendedores, artesanos e industrias en la próxima Expo Magallanes.



La comitiva estuvo encabezada por el presidente, César Alderete, junto a parte del equipo directivo, quienes sostuvieron encuentros orientados a establecer alianzas de colaboración, generar proyectos conjuntos y acercar las herramientas de apoyo disponibles a los emprendedores y asociados de la zona.



Una de las citas se desarrolló con el Centro de Negocios Sercotec Puerto Natales, instancia en la que se reunieron con su jefe, Francisco Caro. Durante el encuentro se abordaron alternativas para generar alianzas colaborativas, coordinando futuras actividades, asesorías directas y herramientas de fomento destinadas a emprendedores y empresarios de la provincia.



Asimismo, se sostuvieron reuniones protocolares y de trabajo con la Municipalidad de la comuna, representada por la directora de DIDEL, Maritza Vera, y la jefa de Fomento Productivo, Claudia Sánchez. En la instancia se analizaron distintas posibilidades de colaboración para impulsar iniciativas que beneficien a artesanos, pequeñas y medianas empresas e industrias de la provincia, mediante proyectos, actividades y alianzas público-privadas.



La agenda también contempló un encuentro con AquaChile, donde la comitiva gremial se reunió con su encargada de Asuntos Públicos, Antonieta de la Barra. Durante la jornada, la empresa presentó aspectos relacionados con el ciclo productivo, la innovación tecnológica y el desarrollo de la industria acuícola regional, además de abordar oportunidades de integración comercial e industrial con actores locales.



El presidente de AGIA Magallanes, César Alderete Herrera, destacó la importancia de fortalecer el trabajo territorial y generar espacios de encuentro que permitan incorporar a las distintas comunas de la región a las iniciativas impulsadas por el gremio.



“Como AGIA Magallanes tenemos el firme compromiso de que nuestro trabajo gremial llegue a todo el territorio. Puerto Natales y la provincia de Última Esperanza tienen una enorme fuerza emprendedora, artesanal e industrial, y queremos que esa realidad tenga un espacio protagónico en nuestras iniciativas. Por eso, esta gira es muy importante: estamos construyendo alianzas y escuchando a los distintos actores para que sean parte activa de la Expo Magallanes 2027”, señaló Alderete.



El dirigente agregó que la próxima versión de la Expo Magallanes representa una oportunidad para visibilizar el talento y la capacidad productiva de las distintas comunas, generando un espacio de encuentro entre emprendedores, empresarios, instituciones y la comunidad.



“Queremos que la Expo Magallanes 2027 sea verdaderamente regional, que no se concentre solamente en Punta Arenas, sino que represente a Magallanes en toda su diversidad. Nuestra intención es abrir las puertas para que emprendedores, artesanos, empresas e instituciones de Última Esperanza y de las demás provincias puedan mostrar lo que hacen, generar contactos y encontrar nuevas oportunidades de crecimiento”, enfatizó el presidente de AGIA Magallanes.



Esta gira territorial reafirma el compromiso de AGIA Magallanes con la descentralización de la gestión gremial, fortaleciendo la presencia de la organización en las distintas comunas de la región y consolidando redes de colaboración entre el sector público, privado y productivo.



