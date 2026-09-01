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1 de septiembre de 2026

PARQUE DEL ESTRECHO APUESTA POR TURISMO DE INCENTIVOS, EVENTOS Y EXPERIENCIAS DE VIAJE DE ALTA GAMA

La participación en Expedition Chile 2026 conectó la propuesta del Parque con 52 compradores internacionales y permitió concretar 25 reuniones comerciales. La estrategia busca sumar nuevos públicos y experiencias vinculadas al turismo de reuniones e incentivos como también el segmento de viajes de alta gama que buscan experiencias personalizadas.

PEM

​El Estrecho de Magallanes suma nuevas posibilidades para quienes buscan conocer y vivir este territorio. A su reconocida oferta vinculada a la historia y naturaleza, el Parque del Estrecho de Magallanes incorpora una propuesta orientada al turismo de reuniones, eventos e incentivos, ampliando las oportunidades de visita y de conexión con este entorno único. Un segmento que también se busca atraer es el de viajes de alta gama diseñado para personas con alto poder adquisitivo que buscan exclusividad, máxima comodidad y experiencias sumamente personalizadas.


La estrategia dio un nuevo paso durante Expedition Chile 2026, evento organizado por SERNATUR, en la que Parque conectó su propuesta con 52 compradores internacionales provenientes de mercados como Australia, Alemania, España, Francia, Estados Unidos y Brasil, y concretó 25 reuniones comerciales con empresas y operadores especializados.

La propuesta combina naturaleza, gastronomía, patrimonio y espacios para encuentros, incorporando además un auditorio renovado para la realización de eventos. El objetivo es ampliar las posibilidades de visita y adaptar la experiencia del Parque a distintos tipos de viajeros y grupos, abriendo oportunidades para el turismo de incentivos y reuniones.

“Estamos terminando este ciclo de reuniones que tuvimos con distintos tours operadores especialistas en viajes de incentivos y eventos. Como Parque del Estrecho de Magallanes estamos potenciando un área distinta, un mercado distinto, que tiene que ver con este tipo de acciones. Estamos muy contentos de poder mostrar este producto turístico maravilloso, en un entorno increíble como es el Estrecho de Magallanes, que es lo que causa interés a este público nuevo y distinto, porque se amplían las posibilidades de visita. Si bien ya estamos trabajando con los pasajeros de cruceros esto nos abre posibilidades”, resaltó Andrea Téllez, directora Ejecutiva Parque del Estrecho.

Para Cristóbal Benitez, Director Nacional de SERNATUR, “el Estrecho de Magallanes es fundamental, ya que es parte de lo que queremos mostrar. Queremos diversificar los productos y los atractivos turísticos en los distintos destinos que tenemos, para que la gente permanezca más días, exista mayor motivación para poder viajar y a esto es a lo que contribuye el Parque del Estrecho, por esto es muy importante que productos como estos estén presentes en esta rueda de negocios”.




Hay lugares que se visitan y otros que dejan una historia. El Estrecho de Magallanes es uno de ellos.
La apuesta es que el territorio sea parte central de experiencias que integren patrimonio, gastronomía y encuentros en un entorno singular.

La agenda en Santiago incluyó además reuniones con el director nacional de SERNATUR, Cristóbal Benítez, y con la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, donde se abordaron oportunidades de promoción y el potencial del territorio como destino turístico y escenario para nuevas experiencias.


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