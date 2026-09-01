PARTIDO COMUNISTA DECLARA RECHAZO A VISITA PRESIDENCIAL Y CUESTIONA MEDIDAS DEL GOBIERNO EN MAGALLANES

El Comité Regional Magallanes del Partido Comunista de Chile manifiesta su absoluto rechazo a la presencia del Presidente José Antonio Kast en nuestra región. Su viaje no busca el desarrollo, sino maquillar un gobierno de ultraderecha que violenta a las mayorías para favorecer a los grandes grupos económicos.



La cesantía en Magallanes es dramática; los empleos de mera supervivencia superan el 32,6%, golpeando severamente a las mujeres trabajadoras. Mientras las familias sufren el alza continua de combustibles, el gobierno ejecuta recortes criminales en salud, educación y vivienda, paralizando la infraestructura regional, como ya advirtió la Cámara Chilena de la Construcción.



Denunciamos con fuerza la eliminación del Plan de Zonas Extremas y la retención ilegal de fondos comprometidos. Esta medida centralista asfixia financieramente a Magallanes y desampara por completo a nuestra población.

El Presidente es una persona no grata porque busca desmantelar los derechos históricos de los trabajadores, pretendiendo precarizar la jornada laboral y reducir las indemnizaciones por años de servicio, mientras impulsa una reforma tributaria hecha a la medida de los superricos.



Tras fracasar en seguridad pública, ahora el Ejecutivo pretende instalar una Reforma Constitucional que vulnera los Derechos Humanos. Como un “ladrón en la noche”, busca un Estado de Excepción permanente para concentrar el poder absoluto de detener y perseguir. Magallanes no aceptará conductas dictatoriales.



El gobierno de Kast ha quitado su máscara multicultural demostrando un profundo desprecio por las primeras naciones. Las recientes declaraciones del ministro de Defensa, Fernando Barros, constituyen una amenaza explícita de carácter abiertamente racista. Al tildar a los pueblos indígenas como “un peligro para el país” y calificar leyes de resguardo básico —como el Convenio 169 de la OIT, la Ley Indígena y la Ley Lafkenche— como una “amenaza”, el ministro vulnera sus garantías fundamentales. Esta postura de Estado revela una alarmante intención por eliminar, asfixiar y exterminar los intereses, derechos territoriales y la cosmogonía de los pueblos originarios.



Por último, la visita presidencial a nuestra región combativa es un distractor mediático. Utilizan un falso patriotismo para ocultar el fracaso de una diplomacia que nos cuesta aranceles del 12,5% con EE. UU, mientras intentan sumarnos a una peligrosa escalada armamentística vecinal. Los trabajadores sufren por igual la opresión en ambos países. La discordia o guerra les conviene a los opresores, la Paz, a los trabajadores.



Sepa el Presidente que la miseria de su gestión no se puede esconder detrás de granjas de bots falsos en redes sociales, y que gente de su sector los ha denunciado.



Magallanes tiene memoria, dignidad ancestral y defenderá con firmeza su soberanía, su democracia, los derechos de sus trabajadores y el respeto irrestricto a los pueblos originarios.



PARTIDO COMUNISTA DE CHILE - REGIONAL MAGALLANES.

