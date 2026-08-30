MÁS DE 600 PERSONAS PARTICIPARON EN FERIA LABORAL MÁS EMPLEO 2026 EN PUNTA ARENAS

Más de 600 personas participaron en la Feria Laboral “Más Empleo 2026”, realizada el 26 de agosto en INACAP Punta Arenas, instancia orientada a conectar a trabajadores y personas en búsqueda de empleo con empresas de distintos sectores productivos de la región.

La actividad ofreció más de 700 vacantes laborales, con una importante demanda de puestos vinculados al sector hotelero de cara a la próxima temporada alta. También participaron empresas del área tecnológica, con oportunidades en desarrollo de aplicaciones, programación y sistemas basados en Inteligencia Artificial, además de ofertas en ventas, construcción y retail.

La directora regional (s) de SENCE, Doris Manquian Cuminao, señaló que la feria forma parte de un plan de trabajo en materia de intermediación laboral y corresponde a la cuarta iniciativa de este tipo realizada durante el año. Según indicó, a la fecha se han dispuesto cerca de 2.000 vacantes laborales a través de estas instancias.

La jornada contó con la participación de representantes de SENCE, OMIL, INACAP y la Seremi del Trabajo y Previsión Social. La vicerrectora de INACAP Punta Arenas, Laura Álvarez Yercic, destacó el trabajo conjunto entre las instituciones para generar oportunidades de empleo y capacitación en la región, mientras que el seremi José Miguel Salas valoró la convocatoria y vinculó la iniciativa con la agenda gubernamental Modo Empleo.

Las postulaciones continuaron de manera virtual durante el 27 y 28 de agosto a través de la Bolsa Nacional de Empleo, donde las personas podían revisar las vacantes disponibles y postular utilizando su ClaveÚnica. La comunidad también puede recurrir a la Oficina Municipal de Información Laboral de Punta Arenas para recibir orientación y acompañamiento en la búsqueda de empleo.

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