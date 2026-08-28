PEDRO QUINTANA DESTACA EL ROL DE LA KINESIOLOGÍA EN EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE LA OBESIDAD Y LA CIRUGÍA BARIÁTRICA EN REDSALUD MAGALLANES

Durante esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el kinesiólogo y académico de la Universidad de Magallanes, Pedro Quintana, abordó la evolución que ha experimentado la kinesiología y, particularmente, su incorporación al tratamiento integral de la obesidad y los procesos asociados a la cirugía bariátrica.

Quintana, quien se encuentra a cargo del programa bariátrico de RedSalud Magallanes, explicó que la atención de pacientes con obesidad requiere actualmente una mirada que supere la intervención de un solo profesional, debido a la multiplicidad de factores que intervienen en esta enfermedad.

“Es difícil pensar que un problema de salud va a ser integralmente resuelto por un solo profesional. Por lo tanto, la mejor posibilidad de manejo integral es a través de un equipo y ojalá transdisciplinario”, señaló.

Según explicó, este modelo implica que los distintos profesionales que participan del tratamiento puedan complementar sus conocimientos y abordar al paciente desde diferentes dimensiones. En ese contexto, la kinesiología cumple un papel relacionado principalmente con la actividad física, el ejercicio, la capacidad funcional y el acondicionamiento del paciente.

El especialista también destacó la evolución que ha tenido la disciplina durante las últimas décadas, pasando de estar fuertemente asociada a áreas como la traumatología y ortopedia a ampliar su campo de acción hacia especialidades como la rehabilitación cardiovascular, respiratoria y el manejo de enfermedades crónicas.



La pandemia y el aumento del sedentarismo



Durante la conversación, Quintana también se refirió a los efectos que dejó la pandemia de COVID-19 sobre los niveles de actividad física de la población.

Recordó que el cierre temporal de distintos centros de atención y las restricciones de movilidad significaron que numerosas personas permanecieran durante largos períodos en sus hogares, reduciendo considerablemente sus niveles de movimiento.

“Eso trajo un deterioro de la salud, que ya todavía estamos tratándolo. Esta falta de acceso a los medicamentos, como te decía, y que nos movemos menos, este sedentarismo, mucha gente reclamó subir mucho de peso durante la pandemia y no he podido bajar estos kilos”, explicó.

Para el profesional, este escenario contribuyó a profundizar problemas que ya estaban presentes y que actualmente requieren respuestas desde distintas áreas de la salud.

En ese sentido, sostuvo que el ejercicio no debe entenderse exclusivamente desde una perspectiva estética, sino como un componente directamente relacionado con la salud y el funcionamiento del organismo.

“Hoy en día, ya hace alrededor de 30 años, se sabe que muchos de los componentes de la condición física están totalmente asociados a la salud y al bienestar”, afirmó.

Entre ellos mencionó la capacidad aeróbica y la tolerancia al esfuerzo, factores que pueden entregar información relevante sobre la condición general de una persona.



Más allá del número de la balanza



Uno de los principales puntos abordados durante la entrevista fue la necesidad de superar la dependencia exclusiva del peso corporal o del Índice de Masa Corporal (IMC) para evaluar el estado de salud de una persona.

Quintana explicó que dos personas pueden presentar exactamente el mismo peso, pero tener composiciones corporales completamente diferentes, por ejemplo, en cuanto a masa muscular y porcentaje de grasa.

“Lo importante no es el peso, no es el número que aparece en la balanza, sino efectivamente de qué estamos hechos, cuánta grasita, cuánto músculo, cuántos minerales tenemos”, sostuvo.

En ese contexto, destacó herramientas como la impedanciometría, que permite obtener información sobre distintos componentes de la composición corporal. También mencionó métodos antropométricos, como la medición de pliegues cutáneos, además de tecnologías más avanzadas que permiten determinar la distribución de masa muscular y grasa corporal.

El kinesiólogo ejemplificó esta situación señalando que un deportista de alto rendimiento o un fisicoculturista puede presentar un IMC correspondiente a sobrepeso u obesidad debido a su elevada masa muscular, sin que aquello necesariamente implique una condición de salud deficiente.

Por ello, planteó que la evaluación debe considerar un conjunto mucho más amplio de indicadores.



“La obesidad es una enfermedad”



Otro de los aspectos centrales de la conversación fue la necesidad de modificar la percepción social respecto de la obesidad.

Quintana enfatizó que actualmente existe un mayor consenso en torno a entenderla como una enfermedad multifactorial y no simplemente como una consecuencia de una supuesta falta de voluntad.

“Ya estamos claros con que la obesidad es una enfermedad. Y estamos también en estos tiempos con el tema de los estigmas, rompiendo estas barreras y estos mitos donde se le echa muchas veces la culpa a la persona de que no puede bajar de peso porque no quiere”, afirmó.

En esa línea, explicó que existen múltiples factores involucrados, incluyendo aspectos genéticos, neurobiológicos, hormonales, conductuales, ambientales y sociales.

“El enfoque debe ser multiprofesional”, recalcó.

El especialista explicó además que el cerebro participa activamente en la regulación del peso corporal, recibiendo señales provenientes de distintos órganos y participando en mecanismos relacionados con la sensación de hambre, saciedad y metabolismo energético.

Por ello, planteó que reducir el fenómeno a una simple ecuación entre comer menos y moverse más resulta insuficiente para comprender la complejidad de la enfermedad.



El rol del kinesiólogo antes y después de la cirugía



Respecto del programa bariátrico de RedSalud Magallanes, Quintana detalló que el tratamiento involucra a distintos profesionales y que el kinesiólogo participa en diferentes etapas del proceso.

En los pacientes que reciben manejo médico, la actividad física constituye una herramienta para mejorar distintos parámetros cardiometabólicos y abordar comorbilidades asociadas a la obesidad.

Cuando existe indicación quirúrgica, el kinesiólogo también participa en la evaluación de la capacidad funcional, cardiorrespiratoria y de fuerza del paciente.

Esto cobra especial importancia debido a que muchas personas con obesidad presentan problemas musculoesqueléticos, como patologías de columna, artrosis o dificultades en rodillas y caderas.

Además, explicó que algunos pacientes pueden realizar un proceso de prehabilitación, destinado a mejorar sus condiciones físicas antes de ingresar a pabellón.

“Muchas veces se hacen en pacientes previo a la cirugía también, en algunos casos prehabilitaciones, es decir, que el paciente llegue con mejores condiciones a la cirugía, contribuimos a disminuir el riesgo, aumentando la capacidad cardiorrespiratoria”, detalló.

El trabajo también considera condiciones respiratorias que pueden presentarse asociadas a la obesidad, como el síndrome de hipoventilación y la apnea obstructiva del sueño, además de otras patologías que requieren ser optimizadas antes de una intervención.

Tras la cirugía, la labor continúa. El kinesiólogo participa en la evaluación del paciente durante el período postoperatorio inmediato y entrega indicaciones destinadas a favorecer una recuperación segura y progresiva.

“Lo que queremos es que tal como ingresó, cierto, salga y mejor caminando autónomamente y que no tenga complicaciones”, explicó.

Posteriormente, el acompañamiento se retoma durante las semanas siguientes, con énfasis en recuperar progresivamente la capacidad física y preparar al paciente para reincorporarse a la actividad física regular.



La cirugía no es el final del proceso



Uno de los mensajes centrales entregados por Quintana fue que la cirugía bariátrica debe entenderse como una herramienta dentro de un proceso mucho más amplio y no como el punto final del tratamiento.

El profesional explicó que los pacientes suelen experimentar importantes descensos de peso y mejoras en distintas condiciones asociadas a la obesidad. Sin embargo, aquello no significa automáticamente que recuperen toda su capacidad funcional o que puedan retomar inmediatamente sus actividades habituales.

“Pero no por bajar de peso voy a tener más fuerza, me voy a mover mejor y voy a tener necesariamente una mayor autonomía, mejor calidad de vida”, sostuvo.

A ello se suma que una reducción rápida de peso puede implicar pérdida de masa magra, por lo que el ejercicio y el acondicionamiento físico adquieren especial importancia durante el período posterior a la intervención.

“Esto es forever, digamos, es por siempre esto, no acaba”, enfatizó Quintana al referirse a la necesidad de mantener los cambios relacionados con la alimentación y la actividad física.

El especialista sostuvo que, en este sentido, el éxito del proceso no depende únicamente de la intervención quirúrgica, sino también de la capacidad del paciente para incorporar y mantener nuevos hábitos de vida.

“La cirugía no fracasa, todos los pacientes bajan de peso, andan bien, disminuyen mucho sus comorbilidades o remiten como la hipertensión, la diabetes; ya se mejoran muchos problemas musculoesqueléticos, dolores que traen nuestros pacientes”, explicó.

Sin embargo, agregó que la mantención de esos resultados requiere continuidad en el tratamiento, particularmente mediante alimentación adecuada y ejercicio físico.



Un llamado a informarse con profesionales



Finalmente, Quintana destacó la importancia de que las personas que estén evaluando un tratamiento para la obesidad accedan a información proveniente de equipos especializados, considerando el volumen de contenidos y recomendaciones que circulan actualmente en redes sociales.

En ese sentido, destacó que el programa bariátrico de RedSalud Magallanes cuenta con un equipo multidisciplinario y profesionales especializados, además de canales destinados a resolver las dudas de quienes estén considerando alternativas de tratamiento.

El llamado se da en un contexto regional donde, según planteó durante la entrevista, Magallanes enfrenta importantes desafíos relacionados con el sobrepeso y la obesidad tanto en población adulta como infantil.

Para el kinesiólogo, enfrentar esta realidad requiere precisamente ampliar la mirada y comprender que la salud no puede reducirse a un número en una balanza.

La actividad física, la alimentación, la salud mental, la medicina y, cuando corresponde, la cirugía, forman parte de un proceso integral cuyo objetivo final no es solamente reducir kilos, sino mejorar la capacidad funcional, prevenir enfermedades y favorecer una mejor calidad de vida a largo plazo.





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