28 de agosto de 2026
EJÉRCITO ENTRENA SU ALISTAMIENTO OPERACIONAL Y DESPLIEGUE ESTRATÉGICO EN MAGALLANES
Las maniobras contemplan acciones ofensivas, apoyo a la movilidad proporcionado por Ingenieros de Combate, empleo de Artillería y funciones logísticas
Una Compañía del Batallón de Infantería y una Patrulla de Observación del Grupo de Artillería N.º 3 “Silva Renard” del Regimiento N.º 6 “Chacabuco” se incorporaron en Magallanes al Ejercicio “Jaukén 2026”, tras desplazarse desde la zona centro-sur del país hasta el extremo austral.
El contingente, perteneciente a la II División Motorizada, embarcó en Talcahuano junto con vehículos y elementos logísticos a bordo de una barcaza de la Armada de Chile, que los trasladó hasta Punta Arenas. La maniobra agregó a esta edición proyección de fuerzas y transporte estratégico, para a su empleo en terreno.
La participación de personal del Regimiento N.º 6 “Chacabuco” constituye una de las particularidades de Jaukén 2026, quinta versión consecutiva del entrenamiento invernal que desarrolla la V División de Ejército (V DE) en distintos sectores de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. La actual edición reúne a 3.000 integrantes del Ejército, además de más de material acorazado.
El Comandante del Destacamento Acorazado N.º 5 “Lanceros”, Coronel Alexander Pakarati M., destacó que “este entrenamiento nos permite comprobar el trabajo de planificación y el desempeño integrado de las unidades del Destacamento, incrementando nuestra potencia de combate y contribuyendo al cumplimiento de las tareas en la provincia de Última Esperanza”.
Como Unidad de Armas Combinadas, la V DE ejecuta periódicamente esta actividad para verificar su alistamiento operacional bajo las condiciones extremas de la Patagonia chilena, caracterizada por bajas temperaturas, fuertes vientos, extensas distancias y terrenos que llevan al límite al personal y material.
Las maniobras contemplan acciones ofensivas, apoyo a la movilidad proporcionado por Ingenieros de Combate, empleo de Artillería y funciones logísticas. En una situación de guerra ficticia, las unidades deben planificar, preparar, conducir y ejecutar acciones tácticas, además de desarrollar técnicas y procedimientos de combate y tiro con armas de diferentes calibres y alcances, conforme a la programación anual.
Durante el ejercicio, se incorporan “estímulos” por parte de la dirección del STX, consistentes en eventos simulados no previstos que modifican el escenario inicial y obligan a los mandos y a las tropas a reevaluar la situación, adoptar nuevas decisiones y ajustar sus procedimientos mientras se desarrolla la operación.
El desempeño de las fuerzas es observado por equipos evaluadores, encargados de verificar la correcta aplicación de los procedimientos y el cumplimiento de los objetivos definidos para cada fase. Los resultados permiten obtener lecciones aprendidas, experiencias y retroalimentar los siguientes ciclos de entrenamiento bajo un enfoque de mejora continua, contribuyendo al incremento del alistamiento operacional de las unidades de la V DE.
CHILE BUSCA QUE ARGENTINA CORRIJA DECRETO QUE DEFINE EL ESTRECHO DE MAGALLANES COMO ESPACIO COMPARTIDO
Por segunda vez en pocos meses, un alto mando argentino puso en duda la soberanía chilena en la zona austral. Aunque ambos gobiernos intentan dar por cerrado el episodio, Chile ahora busca que Argentina modifique el decreto que define el Estrecho de Magallanes como un “espacio compartido”.
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