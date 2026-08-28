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28 de agosto de 2026

EJÉRCITO ENTRENA SU ALISTAMIENTO OPERACIONAL Y DESPLIEGUE ESTRATÉGICO EN MAGALLANES

Las maniobras contemplan acciones ofensivas, apoyo a la movilidad proporcionado por Ingenieros de Combate, empleo de Artillería y funciones logísticas

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Una Compañía del Batallón de Infantería y una Patrulla de Observación del Grupo de Artillería N.º 3 “Silva Renard” del Regimiento N.º 6 “Chacabuco” se incorporaron en Magallanes al Ejercicio “Jaukén 2026”, tras desplazarse desde la zona centro-sur del país hasta el extremo austral.

 
El contingente, perteneciente a la II División Motorizada, embarcó en Talcahuano junto con vehículos y elementos logísticos a bordo de una barcaza de la Armada de Chile, que los trasladó hasta Punta Arenas. La maniobra agregó a esta edición proyección de fuerzas y transporte estratégico, para a su empleo en terreno.

 
La participación de personal del Regimiento N.º 6 “Chacabuco” constituye una de las particularidades de Jaukén 2026, quinta versión consecutiva del entrenamiento invernal que desarrolla la V División de Ejército (V DE) en distintos sectores de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. La actual edición reúne a 3.000 integrantes del Ejército, además de más de material acorazado.

 
El Comandante del Destacamento Acorazado N.º 5 “Lanceros”, Coronel Alexander Pakarati M., destacó que “este entrenamiento nos permite comprobar el trabajo de planificación y el desempeño integrado de las unidades del Destacamento, incrementando nuestra potencia de combate y contribuyendo al cumplimiento de las tareas en la provincia de Última Esperanza”.

 
Como Unidad de Armas Combinadas, la V DE ejecuta periódicamente esta actividad para verificar su alistamiento operacional bajo las condiciones extremas de la Patagonia chilena, caracterizada por bajas temperaturas, fuertes vientos, extensas distancias y terrenos que llevan al límite al personal y material.

 
Las maniobras contemplan acciones ofensivas, apoyo a la movilidad proporcionado por Ingenieros de Combate, empleo de Artillería y funciones logísticas. En una situación de guerra ficticia, las unidades deben planificar, preparar, conducir y ejecutar acciones tácticas, además de desarrollar técnicas y procedimientos de combate y tiro con armas de diferentes calibres y alcances, conforme a la programación anual.

 
Durante el ejercicio, se incorporan “estímulos” por parte de la dirección del STX, consistentes en eventos simulados no previstos que modifican el escenario inicial y obligan a los mandos y a las tropas a reevaluar la situación, adoptar nuevas decisiones y ajustar sus procedimientos mientras se desarrolla la operación.

 
El desempeño de las fuerzas es observado por equipos evaluadores, encargados de verificar la correcta aplicación de los procedimientos y el cumplimiento de los objetivos definidos para cada fase. Los resultados permiten obtener lecciones aprendidas, experiencias y retroalimentar los siguientes ciclos de entrenamiento bajo un enfoque de mejora continua, contribuyendo al incremento del alistamiento operacional de las unidades de la V DE.

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