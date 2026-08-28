SALUD IMPULSA JORNADA REGIONAL DE ESTANDARIZACIÓN MAMOGRÁFICA PARA FORTALECER PROCESOS DIAGNÓSTICOS

Con el objetivo de fortalecer los procesos asociados a la mamografía y contribuir a una detección precoz y oportuna del cáncer de mama, la SEREMI de Salud, el Servicio de Salud Magallanes y el Hospital Clínico de Magallanes desarrollaron este jueves la Jornada Regional de Estandarización Mamográfica, en dependencias del CADI-UMAG.



La actividad se enmarca en las estrategias impulsadas por el Ministerio de Salud para fortalecer la prevención, la detección precoz y el acceso oportuno al diagnóstico del cáncer de mama. Asimismo, busca avanzar en la estandarización de los procesos de toma, control de calidad, interpretación y gestión de la mamografía, promoviendo criterios técnicos comunes y buenas prácticas en los establecimientos de la red asistencial.



El Seremi de Salud (s), Eduardo Castillo, explicó que la jornada constituye un espacio de actualización técnica e intercambio de experiencias entre los equipos involucrados en estos procesos, permitiendo fortalecer la articulación entre la Autoridad Sanitaria, el Servicio de Salud Magallanes y los establecimientos de la red.



“Es un trabajo de coordinación en las distintas instancias que tienen que ver con la detección precoz del cáncer de mama y, por lo tanto, lo que esperamos de esta jornada es poder unir fuerzas públicas y privadas para una mejor atención, una mejor detección y también que pueda ayudarnos en la formación de las mujeres en las medidas preventivas que tienen que adoptar. Esta es una jornada de formación, de actualización y, sobre todo, de estandarización, es decir, cómo logramos unificar criterios tanto en el diagnóstico como en los informes”, señaló.



Consultado por la jornada, el director (s) del Servicio de Salud, Ricardo Contreras, destacó la participación de profesionales de la Red Asistencial, como de otros establecimientos y estudiantes de carreras de salud afines, a fin de alcanzar una estandarización que permita unificar criterios. “Es fundamental, dado que permite precisamente a la Red Asistencial lograr una adecuada coordinación y planificación, a la vez de una actualización y homologación de los criterios técnicos que hoy día están detrás, precisamente de lograr la prevención, la detección precoz y, por cierto, impulsar los tratamientos y el seguimiento de los casos en cáncer de mama, donde claramente hemos reconocido que la mamografía es el examen que nos permite la detección oportuna”, indicó la autoridad.



En este sentido, Ricardo Contreras, valoró el tamizaje logrado el año 2025, a través del dispositivo móvil. “Destacar el trabajo de nuestro mamógrafo móvil, que el año recién pasado, logro hacer 1.550 mamografías en las distintas comunas; me refiero a Porvenir, Puerto Williams, Puerto Natales y en las distintas Postas de Salud Rural, por lo tanto, es una estrategia que vamos a mantener, acercando este examen a todas las mujeres en nuestra región”, dijo.



La médico radióloga del Hospital Clínico de Magallanes, Dra. Claudia Jorquera, explicó: “Principalmente, el tema que abordé en la primera charla tuvo que ver con la detección precoz del cáncer de mama, que se hace a través de la mamografía, pero que no solo implica este examen, sino también otros aspectos relacionados con la calidad de los procesos, del posicionamiento, del equipo y del informe. Eso, obviamente, genera un resultado que la paciente debe posteriormente revisar con su médico tratante”.



Señaló que una adecuada coordinación de estas etapas es fundamental para disminuir el riesgo tanto de subdiagnósticos como de sobrediagnósticos, situaciones que pueden generar preocupación en las pacientes y en los equipos clínicos. Asimismo, destacó que el cáncer de mama constituye un problema de salud pública a nivel mundial y llamó a las mujeres a mantener sus controles, conocer los exámenes que se han realizado y, cuando sea posible, conservar las imágenes de mamografías anteriores, ya que su comparación aporta información relevante al radiólogo durante los controles posteriores.



Durante la jornada expusieron diversos profesionales del sector Salud. Por parte del Hospital Clínico de Magallanes participaron la Dra. Claudia Jorquera, médica radióloga; el Dr. Gustavo Soto, cirujano oncólogo de la Unidad de Patología Mamaria; y la Dra. Andrea Ponce, médica radióloga. En representación del Servicio de Salud Magallanes expusieron la Dra. Marlene Gallardo, médica asesora del Programa de Salud Sexual y Reproductiva; las tecnólogas médicas Sandra Soto y Natalia Cárdenas; y Milisette Neira, referente GES.



Las presentaciones abordaron materias relacionadas con mamografía, patología mamaria, calidad de los procesos y equipos, garantías GES para cáncer de mama y estilos de vida saludable.



La actividad permitió también identificar brechas y oportunidades de mejora, con miras a generar una hoja de ruta de trabajo conjunto para fortalecer la red asistencial y contribuir al cumplimiento de los objetivos sanitarios asociados al cáncer de mama, en concordancia con el Plan Nacional de Cáncer y la Ley N.º 21.258, que establece la Ley Nacional del Cáncer.



Antecedentes



De acuerdo con los antecedentes proporcionados por la Unidad de Patología Mamaria del Hospital Clínico de Magallanes, durante 2024 ingresaron 196 personas por sospecha de cáncer de mama, de las cuales 91 fueron confirmadas con este diagnóstico. Además, se registraron 21 fallecimientos asociados a esta patología.



Durante 2025 se observó un incremento tanto en los ingresos por sospecha como en los diagnósticos confirmados. En dicho período, 224 personas ingresaron por sospecha de cáncer de mama, de las cuales 125 fueron confirmadas con este diagnóstico. Asimismo, se registraron 25 fallecimientos asociados a esta patología.



Estos antecedentes refuerzan la importancia de fortalecer las estrategias de detección precoz, ampliar el acceso a la mamografía y asegurar la oportunidad y calidad de los procesos diagnósticos, especialmente en una región caracterizada por su dispersión territorial.



