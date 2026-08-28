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28 de agosto de 2026

SUBDERE MAGALLANES VISITA CENTRO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN PUERTO NATALES

El Jefe Regional de SUBDERE, Javier Labrín Jofré, junto al SEREMI de Medio Ambiente, Gonzalo Rosenfeld, con la alcaldesa de Puerto Natales, Ana Mayorga, realizaron una visita al Centro de Gestión de Residuos Sólidos de la comuna.

subdereresiduosnatales

​ El jefe de la Unidad Regional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) en Magallanes, realizó este martes una visita a la comuna de Puerto Natales, donde junto a la alcaldesa Ana María Mayorga Bahamonde, y la autoridad medioambiental, recorrieron el relleno sanitario de Natales, en el cual hay obras SUBDERE comprometidas.

 
En ese sentido, destaca la obra denominada “Construcción Cierre Perimetral Sector Piscinas Relleno Sanitario”, que responde a la necesidad de contar con un cierre perimetral en el sector de piscinas del relleno sanitario, infraestructura que actualmente se encuentra inexistente. Su propósito es resguardar la seguridad de las personas que interactúan en el recinto, proteger las instalaciones, evitar accesos no autorizados y mitigar riesgos operacionales y sanitarios dentro del predio municipal.

 
Al respecto, el jefe de la Unidad Regional de SUBDERE, Javier Labrín Jofré, señaló: "Con la visita al relleno sanitario buscamos recoger las impresiones en terreno y determinar la urgencia de resolver los problemas administrativos y de infraestructura que existen”. Agregó: “Estamos fortaleciendo la gestión de este centro para que a futuro tenga una operación adecuada y, ojalá a mediano plazo, se concrete el cierre progresivo del vertedero”.

 
En materia del vertedero

 
A su vez, la SUBDERE está contribuyendo a la comuna de Natales al cierre progresivo del vertedero, a través del proyecto “Obras Tempranas De Contención Sanitaria Para El Vertedero De Natales” realizando reconfiguración y perfilado geométrico de la masa de residuos mediante movimientos de tierra y compactación para estabilizar los taludes y preparar el terreno previo al sellado definitivo. El valor de la obra es de $287.926.380, financiado en su totalidad mediante la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) a través del Programa Mejoramiento de Barrios (PMB).

 
Finalmente el Jefe Regional SUBDERE destacó: “Hemos destinado recursos, que superan los 400 millones, a la Municipalidad de Natales para abordar tanto las condiciones actuales del vertedero como la habilitación de la nueva infraestructura provincial”.

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SUBDERE MAGALLANES VISITA CENTRO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN PUERTO NATALES

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