PDTA DEL FRENTE AMPLIO GAEL YEOMANS CUESTIONA PRIMEROS MESES DEL GOBIERNO DE KAST Y ACUSA “IMPROVISACIÓN TOTAL” EN SU GESTIÓN

La presidenta nacional del Frente Amplio, Gael Yeomans Araya, abordó esta mañana, en conversación con el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la nueva etapa que inicia la colectividad tras las elecciones internas desarrolladas durante el 15 y 16 de agosto, además de entregar una evaluación de los primeros meses de la actual administración de José Antonio Kast.

En el ámbito partidario, Yeomans destacó el proceso interno desarrollado por el Frente Amplio y sostuvo que la discusión permitió abordar públicamente el futuro de la colectividad, sus principios y el rol que pretende desempeñar en la política nacional, poniendo especial énfasis en la descentralización.

“Nos gratifica mucho el haber tenido una instancia en donde dio la posibilidad de una discusión pública sobre el futuro del Frente Amplio, el rol que queremos jugar, principios como la descentralización, cómo lo llevamos a cabo y además en lo concreto también en la discusión con la militancia y cómo perspectivamos el trabajo de nuestro partido”, señaló.

La dirigenta planteó que uno de los principales desafíos de la nueva directiva será fortalecer el vínculo entre el partido y la ciudadanía, mediante una mayor presencia territorial. En esa línea, adelantó la implementación de sedes abiertas a la comunidad y una red nacional de voluntariado.

“Queremos ahora empezar a llevarlos a cabo. Uno de ellos es contar con sedes abiertas a la comunidad, otro es poder tener una red nacional de voluntariado a lo largo del país, cosa que se vea que es un partido como lo es cierto vivo, que está en las emergencias, que tiene una conexión con la sociedad”, afirmó.

Yeomans también sostuvo que el Frente Amplio debe apostar por ampliar su base política y militante, argumentando que los partidos deben recuperar un papel activo en la sociedad.

“Creemos que es importante volver a la política un sentido y que los partidos políticos jueguen un rol en la sociedad y para eso creemos que es importante también asumir con propuestas concretas”, indicó.

Una mirada autocrítica tras haber sido Gobierno

Respecto de la experiencia del Frente Amplio al frente del Ejecutivo durante la administración de Gabriel Boric, la presidenta de la colectividad sostuvo que haber ejercido el Gobierno entrega aprendizajes que deben ser utilizados para construir una nueva propuesta política.

En ese sentido, aseguró que el partido buscará rescatar las políticas que considera exitosas, pero también revisar críticamente aquellas áreas en las que quedaron desafíos pendientes.

“Nosotros no tenemos un problema con hacer una mirada autocrítica para poder mejorar para que nuestro partido también presente un mejor proyecto país a los chilenos y chilenas”, afirmó.

Entre las políticas que la dirigenta planteó como avances a defender mencionó la reducción de la jornada laboral y la reforma previsional.

“Hay elementos que vamos a ir a defender desde el conocimiento y la experiencia que se adquirió desde el periodo pasado, pero también hay elementos que entendemos que son desafíos futuro”, sostuvo.

Críticas a la gestión económica del Gobierno

Uno de los principales focos de la entrevista estuvo en la evaluación de los primeros meses del Gobierno de José Antonio Kast. Yeomans fue especialmente crítica respecto de las expectativas generadas durante la campaña en materia económica y de empleo.

“Me parece que hay materias en donde ha sido un desastre el gobierno, o sea, y lo quiero plantear en estos términos: se prometía cierto un crecimiento económico que iba a entregar más empleo, pero hasta la fecha tenemos cifras que siguen yendo o al menos que nos siguen llevando a una situación peor de la que teníamos antes y eso no fue al menos el compromiso de campaña”, cuestionó.

La presidenta del Frente Amplio también puso en duda que las propuestas laborales y tributarias impulsadas por el Ejecutivo permitan efectivamente generar nuevos puestos de trabajo.

“Las propuestas que se han presentado en materia de empleo y ahí pongo el ejemplo, ninguna garantiza que se vaya a crear ciertos más puestos de trabajo”, señaló.

Asimismo, criticó las propuestas de flexibilidad laboral, argumentando que, a su juicio, podrían reducir derechos de los trabajadores sin asegurar una mayor generación de empleo.

“Son compromisos que quedaron bonitos en campaña, pero que en la práctica no tienen cómo comprobar que van a tener ese efecto”, sostuvo.

Cuestionamientos a cambios de autoridades y al funcionamiento del Gobierno

Yeomans también cuestionó el número de autoridades regionales que han dejado sus cargos durante los primeros meses de la administración, calificando el fenómeno como una señal de falta de estabilidad.

“Se nota una improvisación total”, afirmó, agregando que las modificaciones en el gabinete y las salidas de seremis entregan, desde su perspectiva, una señal de incertidumbre.

La presidenta del Frente Amplio enfatizó además la relevancia de las autoridades regionales dentro de la estructura del Estado.

“Los seremis tienen un rol muy importante en las regiones. Hacen las veces cierto de ministro o ministra de la cartera, son los representantes de los ministerios en cada una de las regiones”, explicó.

En ese contexto, sostuvo que las salidas de autoridades regionales no deberían ser consideradas un asunto menor y cuestionó que, según su apreciación, el Gobierno no haya entregado una respuesta suficiente frente a la magnitud de los cambios.

Seguridad: pide ejecución de las políticas existentes

En materia de seguridad, Yeomans sostuvo que el Ejecutivo debería concentrarse en implementar las herramientas y políticas que ya existen, en lugar de privilegiar nuevas discusiones legislativas.

“Yo encuentro que tiene razón, eso es lo que debiera hacer el gobierno, cierto: y es más, el presidente Kast en campaña señaló que acá no se trataba de presentar tal o cual proyecto de ley, sino que de la ejecución en seguridad y eso es lo que estamos esperando”, señaló.

La dirigenta cuestionó, además, la propuesta de reforma constitucional asociada a las atribuciones presidenciales, planteando que la discusión debería centrarse directamente en materias de seguridad.

“Yo espero que abandonen ese camino, que retiren esa reforma constitucional y que nos permita discutir realmente de seguridad”, afirmó.

Migración y cumplimiento de compromisos

La situación migratoria también fue abordada durante la entrevista. Yeomans recordó los compromisos formulados durante la campaña presidencial y sostuvo que las cifras conocidas hasta ahora ameritan una explicación por parte del Ejecutivo.

“En materia de migración también hubo compromisos y palabras bien grandilocuentes durante toda la campaña”, señaló.

La presidenta del Frente Amplio informó que la bancada de su partido ha solicitado antecedentes oficiales al Gobierno para conocer las cifras y las razones detrás de la evolución del ingreso irregular al país.

“Queremos las cifras oficiales, queremos una respuesta del porqué está pasando este ingreso irregular”, sostuvo.

Inteligencia artificial, bots y desinformación

Otro de los temas planteados durante la conversación fue el impacto de las nuevas tecnologías en la política y la proliferación de contenidos falsos o manipulados mediante inteligencia artificial.

Yeomans señaló que el uso de inteligencia artificial, granjas de bots y otras herramientas digitales puede afectar la calidad del debate público, especialmente cuando se utilizan para atribuir declaraciones, imágenes o acciones falsas a personas reales.

“Sabemos primero en términos de diagnóstico que el uso de la inteligencia artificial o incluso de granjas de bots ha sido parte de una, digamos, forma de comunicar y de usar las redes sociales”, explicó.

En ese contexto, defendió un proyecto de ley impulsado desde su sector y que, según indicó, busca establecer reglas frente al uso malintencionado de estas tecnologías.

“Creemos que falta una regulación, por eso presentamos este proyecto de ley para hacer también y que quepa no solo la responsabilidad individual en esto de quién realiza este tipo de acciones, sino que también de tener un marco de uso que las plataformas tengan”, señaló.

A juicio de la dirigenta, la ausencia de regulación puede terminar afectando directamente el funcionamiento democrático.

“Si no le ponemos coto a esta situación, efectivamente lo que termina dañándose es la democracia, la opinión de las personas”, afirmó.

Críticas a la política internacional del Gobierno

En el tramo final de la entrevista, Yeomans abordó la política exterior del Ejecutivo y cuestionó especialmente la relación con Estados Unidos y Argentina.

La presidenta del Frente Amplio sostuvo que existe una orientación ideológica en las alianzas internacionales del mandatario y cuestionó que estas relaciones no necesariamente estén generando beneficios concretos para Chile.

“Yo diría que tiene una alianza que es totalmente ideológica, es una alianza con mandatarios que piensan parecido a él”, señaló.

Respecto de Estados Unidos, criticó los efectos que, según sostuvo, tendría el aumento de aranceles sobre sectores exportadores chilenos, mientras que también manifestó preocupación por los cuestionamientos provenientes desde Argentina respecto de asuntos vinculados a la soberanía nacional.

“Yo velaría porque sean los intereses de Chile en términos económicos, sociales y políticos y de soberanía, sobre todo, los que se pongan por delante”, afirmó.

En esa línea, Yeomans sostuvo que el Presidente de la República debe asumir un rol que trascienda las afinidades ideológicas.

“Nos representa a todos los chilenos y chilenas, tiene que salir de su caja ideológica para pasar a ser el representante de Chile”, sentenció.

Acuerdos de Estado y diálogo político

Finalmente, la presidenta del Frente Amplio se refirió a la posibilidad de construir acuerdos de Estado con sectores de derecha, señalando que desde la izquierda no debería existir temor a alcanzar entendimientos cuando estos respondan a intereses de largo plazo para el país.

Yeomans valoró el interés manifestado por distintos alcaldes en avanzar hacia acuerdos que trasciendan los períodos de cada administración y sostuvo que la política nacional debe ser capaz de construir consensos en materias estratégicas.

“Desde la izquierda yo creo que no debemos tener algún tipo, digamos, de preocupación de llegar a acuerdos que sean de Estado con personas de derecha”, sostuvo.

La dirigenta recordó experiencias históricas de acuerdos políticos y enfatizó que la actual derecha debe demostrar si existe realmente disposición a alcanzar consensos nacionales.

“La derecha más radical, la derecha, la ultraderecha, es la que nos está gobernando y es a la que no le interesa llegar a acuerdos, cierto, de carácter nacional y de carácter de Estado. Y si no es así lo que estoy diciendo y espero equivocarme, bueno, tienen que demostrarlo porque hasta ahora han demostrado que no les interesa llegar a acuerdo”, concluyó.





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