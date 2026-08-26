DÍA DE LA EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL: SANTO TOMÁS DESTACA SU APORTE A LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO EN MAGALLANES

En el marco de la conmemoración del Día de la Educación Técnico Profesional, la rectora de Santo Tomás Punta Arenas, Valeska Acevedo Gaete, y la directora académica de la institución, Ángela Aguilera, abordaron esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones el rol de la educación técnico-profesional en Magallanes, la vinculación de la casa de estudios con las necesidades productivas y sociales de la región y las alternativas de continuidad de estudios que ofrece su modelo educativo.



Durante la conversación, las representantes de Santo Tomás destacaron la trayectoria de la institución en Magallanes, donde mantiene presencia desde hace 49 años, formando técnicos y profesionales que posteriormente se han incorporado al mundo laboral regional.



“Santo Tomás no tiene una presencia en Magallanes ya casi 5 décadas, ya ya son 49 años en la región, parte como Cidec, Propam finalmente Santo Tomás. Así es que la verdad es que hemos estado presentes en las distintas etapas de la región, entregando formación a muchos técnicos y profesionales y que hoy día son parte del mundo trabajador”, señaló la rectora Valeska Acevedo.



La autoridad académica sostuvo que la oferta formativa de la institución ha evolucionado junto con las transformaciones de Magallanes, pasando desde una formación principalmente técnica hacia un modelo que permite articular estudios técnicos y profesionales, facilitando que los estudiantes puedan continuar su trayectoria educativa sin necesariamente abandonar sus actividades laborales.



“Siempre de la mano de los ejes de desarrollo de la región, siempre con una oferta académica muy responsable, muy estudiada, para que siempre sigamos siendo un aporte hacia las futuras generaciones”, enfatizó Acevedo.



Vinculación temprana con la educación superior



Uno de los aspectos abordados durante la entrevista fue el trabajo que Santo Tomás desarrolla con los establecimientos técnico-profesionales de la región, particularmente mediante iniciativas destinadas a acercar a los estudiantes de enseñanza media a la educación superior.



Ángela Aguilera explicó que la institución cuenta con distintos mecanismos para facilitar esta transición, entre ellos la actividad Tomasino por un Día, instancia que permite a estudiantes de liceos técnico-profesionales conocer directamente las carreras, instalaciones y dinámicas de la educación superior.



“Tenemos un proyecto educativo que facilita y favorece la inserción temprana en educación superior. Desde esa mirada se generan y se activan distintos dispositivos como Tomasino por un día, que es una experiencia real en la cual abrimos las puertas de nuestra institución a los liceos técnico profesionales de toda la región, donde ellos viven la experiencia por un día de las distintas carreras con actividades disciplinares”, explicó.



A esto se suma la denominada “Semana Cero”, desarrollada antes del inicio formal del año académico, en la que los nuevos estudiantes participan en talleres orientados a fortalecer habilidades iniciales para desenvolverse en la educación superior.



Según detalló Aguilera, estas instancias permiten que los alumnos conozcan previamente los espacios de la institución, sus equipos y unidades de apoyo, favoreciendo una adaptación más gradual al nuevo entorno.



“Esta estas experiencias permiten que el estudiante se sienta obviamente más acogido en este nuevo espacio que implica obviamente expectativas, temores, proyecciones, pero nosotros abrimos previamente y articulamos distintos dispositivos”, sostuvo.



La directora académica agregó que Santo Tomás mantiene convenios de articulación con liceos técnico-profesionales, lo que permite reconocer aprendizajes previos y validar determinadas asignaturas cursadas durante la enseñanza media.



“Nosotros validamos asignaturas de los liceos técnicos profesionales que están incorporadas en nuestras mallas de estudio y, por lo tanto, reconocemos aprendizajes previos de nuestros estudiantes”, afirmó.



Una oferta académica vinculada a las necesidades de Magallanes



Durante el diálogo también se revisó cómo la institución ha ido incorporando nuevas carreras de acuerdo con las transformaciones económicas y sociales de la región.



Entre las áreas consolidadas se mencionaron salud, educación, administración y servicio social, mientras que en los últimos años se han sumado alternativas como Técnico en Deportes y Técnico en Logística.



Aguilera destacó especialmente la incorporación de Técnico en Veterinaria y Producción Pecuaria, carrera que, según señaló, tuvo una positiva recepción por parte de la comunidad desde el inicio de su proceso de admisión.



“El año pasado incorporamos en la oferta la carrera Técnico en Veterinaria y Producción Pecuaria, que fue una carrera muy bien recibida por parte de la comunidad con matrícula completa los dos primeros días de lanzamiento de la admisión y que además responde a distintas necesidades que habíamos levantado con el entorno y con organizaciones no gubernamentales y también con la municipalidad”, indicó.



En esta misma línea, la institución anunció una nueva alternativa para la admisión 2027: Ingeniería Industrial, carrera que será impartida en jornada diurna por el Instituto Profesional.



La nueva carrera apunta a entregar una formación transversal aplicable a distintos sectores productivos, incluyendo ámbitos como logística, conectividad y desarrollo industrial.



“Es una carrera transversal que se puede incorporar a los distintos rubros, dar respuesta a distintas necesidades del entorno en el ámbito de logística, conectividad, en el ámbito de desarrollo de la industria o de una empresa”, explicó Aguilera.



Formación más allá de las aulas



Otro de los ejes de la conversación fue la formación integral que Santo Tomás busca entregar a sus estudiantes, incorporando certificaciones, actividades de vinculación con el medio, voluntariados, seminarios y otras experiencias complementarias a las asignaturas de cada carrera.



Aguilera señaló que los diseños curriculares contemplan certificaciones intermedias vinculadas con módulos de especialidad, permitiendo que los estudiantes acumulen competencias a medida que avanzan en sus planes de estudio.



“Hemos recogido, como institución, siempre en nuestros diseños curriculares, nuestras carreras tienen certificaciones intermedias que dicen relación con distintos módulos de especialidad que los alumnos van adquiriendo en la medida que van progresando en su plan de estudio”, explicó.



Asimismo, destacó la importancia de reconocer aprendizajes adquiridos previamente en el mundo laboral y de fortalecer la relación entre la formación académica y las necesidades del entorno.



A ello se suma la política de vinculación con el medio de Santo Tomás, que busca reforzar las competencias profesionales y el sello valórico de sus estudiantes.



En este contexto, las representantes de la institución también relevaron las actividades de voluntariado de invierno y verano, donde los estudiantes participan en iniciativas orientadas a abordar necesidades concretas de distintas comunidades.



Valeska Acevedo sostuvo que estas experiencias tienen un impacto que trasciende la formación estrictamente académica.



“No solo crecer en la parte académica, sino que también en la parte personal”, señaló la rectora, destacando que estas experiencias permiten a los estudiantes enfrentarse a situaciones reales y desarrollar una mirada más amplia sobre su entorno.



Apoyo a estudiantes deportistas



Durante el programa también se abordó el apoyo que Santo Tomás entrega a estudiantes que desarrollan disciplinas deportivas de manera paralela a sus estudios.



En ese contexto, las representantes de la institución destacaron una reciente iniciativa destinada a reconocer y apoyar a estudiantes que sobresalen en distintas disciplinas, entre ellos representantes de esgrima, fisicoculturismo, fútbol, natación y break dance.



Acevedo explicó que el objetivo es que los estudiantes puedan compatibilizar sus responsabilidades académicas con las actividades deportivas que desarrollan.



“Para nosotros es súper importante poder ayudarlos, porque de esa manera también el ayudarlos significa también poder ayudarlos a que ellos puedan seguir y además incentivarlos, cierto, en la parte de becas para que ellos puedan seguir estudiando con nosotros”, afirmó.



La rectora agregó que estos estudiantes también representan, desde sus respectivas disciplinas, una forma de vinculación con la institución.



Inteligencia artificial como herramienta para la formación



La conversación también incorporó los desafíos que representan las nuevas tecnologías y, particularmente, la inteligencia artificial para la educación superior.



Desde Santo Tomás plantearon que el debate no debe centrarse en rechazar estas herramientas, sino en enseñar a utilizarlas de manera adecuada y ética.



“Hoy día nosotros con la inteligencia artificial, no, o sea, nadie puede negarse a ella, no. Inteligencia artificial está, llegó para quedarse y hay que verla como una herramienta. No hay que verla como un apoyo”, señaló Acevedo.



La rectora informó además que la institución ha desarrollado seminarios y actividades de capacitación relacionadas con inteligencia artificial, dirigidas tanto a estudiantes como a docentes.



En este sentido, sostuvo que el desafío consiste en incorporar estas tecnologías de manera responsable y que contribuyan efectivamente al proceso formativo.



Admisión 2027



Hacia el cierre del programa, las representantes de Santo Tomás adelantaron parte de las actividades que se encuentran desarrollando de cara al proceso de admisión 2027.



La institución ya participa en ferias y actividades con establecimientos educacionales y otros sectores de la comunidad, mientras prepara el inicio formal del proceso de admisión durante la primera semana de octubre.



Ángela Aguilera invitó a los estudiantes y sus familias a acercarse directamente a la institución para conocer las alternativas disponibles, resolver dudas y recibir orientación vocacional.



“Una invitación a toda la comunidad magallánica que se acerque a la institución. Nosotros estamos ubicados en el centro, tenemos dos sedes, una en Mexicana y otra en Jorge Montt. Somos una institución a puertas abiertas, mantenemos la apertura año corrido, no tenemos cierres, por lo tanto estamos a disposición de poder aclarar dudas, orientar vocacionalmente, realizar entrevistas directas con nuestros equipos académicos para que los futuros estudiantes conozcan desde el inicio aspectos importantes de cada disciplina”, manifestó.



Finalmente, Acevedo destacó el carácter regional del proyecto educativo y su vinculación con el desarrollo de Magallanes.



“Desde el compromiso de Santo Tomás, que es una institución regional con un proyecto ya sostenible y además con impacto a nivel local con todas sus actividades. Creo que es una posibilidad importante para vivir una experiencia transformadora y una experiencia donde el estudiante y su familia se van a sentir acompañados a lo largo de todo su proceso académico”, concluyó.







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