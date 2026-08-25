CIENCIA A BORDO PROYECTA NUEVA TEMPORADA DE INVESTIGACIÓN DESDE LOS BARCOS DE ANTARCTICA21

En el marco de su visita a la Región de Magallanes, la subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Carolina Rossi, visitó Explorers House de Antarctica21, donde sostuvo un encuentro con el director ejecutivo de la Fundación Antártica21, Edgardo Vega; representantes del Instituto Antártico Chileno (INACH); el seremi de Ciencia, Carlos Olave; y la directora de Asuntos Corporativos de Antarctica21, Valerie Kroneberg.





La reunión se desarrolló en el contexto de una agenda regional orientada a relevar a Magallanes como un territorio clave para el desarrollo científico del país y para el fortalecimiento de la soberanía científica en torno a la Antártica. Durante la instancia, se destacó el valor estratégico de la región para proyectar investigación, innovación y cooperación desde el extremo sur de Chile hacia el Continente Blanco.

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Desde la Fundación Antártica21, el encuentro permitió compartir el trabajo que la organización impulsa para acercar la ciencia antártica a la ciudadanía, promover la educación y fortalecer la colaboración entre instituciones públicas, científicas y privadas. En esa línea, se abordaron los avances y proyecciones de Ciencia a Bordo, iniciativa que busca generar espacios de investigación, divulgación y vinculación científica a partir de la experiencia antártica y del trabajo conjunto con comunidades, especialistas e instituciones del territorio.

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Para la temporada antártica 2026-2027, los barcos de Antarctica21 serán la base de operaciones de Ciencia a Bordo, con al menos ocho proyectos científicos en marcha que se desarrollarán tanto en el Magellan Explorer como en el nuevo Magellan Discoverer, impulsados por la Fundación Antártica21. Esta proyección permitirá fortalecer el uso de plataformas marítimas como espacios de investigación aplicada, observación, levantamiento de información y divulgación científica en el territorio antártico, con un valor especialmente relevante para la comunidad científica: la posibilidad de recoger datos durante toda la temporada, con una continuidad sin precedentes y altamente valiosa en un contexto donde los financiamientos disponibles para levantar información en terreno suelen contemplar lapsos de tiempo acotados.

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Entre los ejemplos de proyectos que pueden desarrollarse bajo esta iniciativa se encuentran estudios de biodiversidad marina y observación de fauna antártica; monitoreo de variables ambientales y oceanográficas; levantamiento de información sobre ecosistemas costeros y glaciares; registro y análisis de microplásticos u otros indicadores de cambio ambiental; además de acciones de divulgación científica que permiten transformar la experiencia a bordo en contenidos educativos para estudiantes, comunidades y públicos generales. La colaboración de Antarctica21 facilita que estas investigaciones cuenten con apoyo logístico, acceso a rutas antárticas y una plataforma operativa para conectar ciencia, territorio y navegación.

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"Esta visita reafirma la importancia de seguir articulando esfuerzos para posicionar a Magallanes como una plataforma natural para la ciencia antártica. Desde Fundación Antártica21 queremos contribuir a ese propósito mediante Ciencia a Bordo, que en la próxima temporada tendrá a nuestras embarcaciones como base de operaciones para nuevos proyectos científicos, conectando investigación, educación y divulgación con una mirada puesta en el futuro de la Antártica y en el rol que Chile puede desempeñar desde esta región", explicó Edgardo Vega, director ejecutivo de la Fundación Antártica21.

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La participación de autoridades del Ministerio de Ciencia, representantes del INACH y equipos de Antarctica21 permitió reforzar la importancia de la colaboración interinstitucional para ampliar las oportunidades de investigación, formación y divulgación científica desde Magallanes. Asimismo, la instancia abrió nuevas posibilidades para seguir impulsando iniciativas que acerquen el conocimiento antártico a distintos públicos y fortalezcan el vínculo entre ciencia, territorio y ciudadanía.