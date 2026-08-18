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18 de agosto de 2026

CHILE HIZO OLAS EN LA CIENCIA ANTÁRTICA MUNDIAL EN EL SCAR 2026 DE OSLO

Como país signatario del Tratado Antártico y con el Territorio Chileno Antártico como parte constitutiva de la nación, Chile exhibió su liderazgo latinoamericano en producción científica polar, con epicentro en Magallanes y Punta Arenas

Delegación chilena en SCAR 2026 Oslo, Noruega

Entre el 8 y el 14 de agosto de 2026, Oslo se convirtió en la capital mundial de la ciencia antártica con la 12ª Conferencia de Ciencia Abierta del Comité Científico de Investigación Antártica (SCAR), realizada en el Clarion Hotel The Hub bajo el lema "Diving into Antarctic Science: Making Waves for the Future". El encuentro —seguido luego por la reunión de delegados del organismo— reunió a cientos de investigadores de los cinco continentes, y Chile llegó a Noruega no como espectador, sino como protagonista.

Chile y su rol antártico

Como país signatario del Tratado Antártico y con el Territorio Chileno Antártico como parte constitutiva de la nación, Chile exhibió su liderazgo latinoamericano en producción científica polar, con epicentro en Magallanes y Punta Arenas, la puerta de entrada al continente. Esa dimensión de Estado tuvo un respaldo visible en la presencia del Embajador de Chile en Noruega, Helmut Lagos, quien acompañó el desarrollo de la conferencia y reforzó el compromiso del país con la ciencia, la soberanía y la cooperación antártica.

Gino Casassa: ciencia y soberanía

El vínculo entre ciencia y soberanía tuvo un rostro protagónico: el del Dr. Gino Casassa Rogazinski, director del Instituto Antártico Chileno (INACH). Glaciólogo con más de cuatro décadas de campañas en el hielo y colaborador del informe del IPCC reconocido con el Premio Nobel de la Paz en 2007, Casassa reafirmó que hacer ciencia en el extremo austral es, a la vez, un acto de soberanía y una respuesta urgente frente a la crisis climática, en un continente que se calienta más rápido que casi cualquier otro punto del planeta.

Una delegación diversa y potente

La delegación destacó por su amplitud, integrando ciencia, humanidades y nuevas generaciones. Participaron el Instituto Milenio BASE, la Universidad Autónoma de Chile y la Universidad de Magallanes, junto al Dr. Luis Valentín Ferrada (U. de Chile e Instituto Milenio BASE), director del Programa de Estudios Antárticos y miembro del Comité de Humanidades y Ciencias Sociales del SCAR, cuya experticia jurídica enriqueció el debate sobre la gobernanza antártica. Se sumaron el Centro Internacional Cabo de Hornos, la Fundación Valle Hermoso, el Centro de Estudios Hemisféricos y Polares, el programa Embajadores Antárticos de la Fundación Huellas Magallánicas y el portal Mirador Antártico. La Coalición de Jóvenes Antárticos de Punta Arenas dio una señal poderosa sobre el futuro del país en el continente.

Ciencia, cultura y comunidad chilena en Oslo

La cultura tuvo su espacio: el historiador Francisco Sánchez y la periodista María Pastora Sandoval lideraron dos eventos y presentaron el libro "Cuentos Antárticos y Algo más", que rescata la dimensión humana del Continente Blanco. El encuentro con la comunidad chilena en Oslo, realizado por ambos con apoyo de la Embajada de Chile en Noruega y organizado por COFOCHILEX Norge, reunió, entre otros, a su presidenta Juana Ibáñez, al comunicador Carlos Soto (@Oslo_yes) y a la Doctora Antonieta Labra, en una jornada de ciencia, cultura e identidad.

Lo que viene por delante

Chile regresa de Oslo con nuevas colaboraciones, redes fortalecidas y una hoja de ruta clara: consolidar su infraestructura científica en el continente, avanzar hacia una investigación más sustentable —con el hidrógeno verde en el horizonte— y seguir formando a las nuevas generaciones que tomarán la posta. Con ciencia de excelencia, humanidades que dan alma a los datos y jóvenes que empujan el futuro, la delegación vuelve a casa con una misión renovada: seguir haciendo de la Antártica un espacio de conocimiento, cooperación y paz. Chile llegó a Oslo a hacer olas, y las hizo.

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