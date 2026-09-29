EUGENIO PRIETO KATUNARIC: "SENTARNOS A PENSAR ENTRE TODOS LA ZONA FRANCA QUE QUEREMOS PARA LOS PRÓXIMOS 30 AÑOS YA ES UNA BUENA NOTICIA"

Tras la segunda sesión de la Mesa Regional de Zona Franca, el gerente general de Sociedad de Rentas Inmobiliarias (SRI), Eugenio Prieto Katunaric, valoró el espacio de diálogo generado en torno al futuro del sistema franco de Magallanes y destacó la iniciativa impulsada por el gobernador Jorge Flies y el Ministerio de Hacienda.

La jornada reunió a cerca de 60 representantes de distintos ámbitos y abordó materias de infraestructura, modernización, competitividad y servicios. Para Prieto, la diversidad y experiencia reunidas en la instancia permiten abordar el futuro de Zona Franca desde distintas perspectivas y construir gradualmente una visión regional antes de avanzar hacia definiciones específicas.

Evaluación de esta segunda sesión de la Mesa Regional de Zona Franca

"Muy positiva. Incluso antes de entrar al contenido específico, hay algo que vale la pena destacar: que una región sea capaz de sentar en una misma mesa a autoridades actuales y anteriores, municipios, servicios públicos, usuarios, empresarios, gremios, personas vinculadas a la concesionaria anterior, agentes de aduana, academia y personas que han tenido distintas responsabilidades en la historia de Zona Franca para preguntarse qué queremos hacer con este instrumento durante las próximas décadas ya es, en sí mismo, una buena noticia".

Prieto destacó que se trata de "una política pública que está por cumplir cinco décadas y que seguirá acompañando a Magallanes por muchos años. Por eso nos parece muy valioso que exista tiempo para conversar, escuchar perspectivas diferentes y construir gradualmente una visión de futuro".

En esa línea, señaló que la metodología de esta segunda sesión estuvo orientada precisamente a recoger distintas opiniones. "Participaron cerca de 60 personas y hubo una metodología destinada a recoger miradas sobre infraestructura, modernización, competitividad y servicios. Hay mucho conocimiento reunido en esa mesa y ahora corresponde ordenar esas visiones, identificar coincidencias y diferencias y seguir avanzando".

Trabajo conjunto entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Hacienda

Para el gerente general de SRI, uno de los elementos relevantes del proceso es precisamente su conducción institucional.

"Hay que reconocer la iniciativa que ha impulsado el gobernador Jorge Flies y su equipo y que este trabajo se esté desarrollando conjuntamente con el seremi de Hacienda, Manuel José Correa. Son instituciones que necesariamente tienen que conversar si queremos llegar a una propuesta que recoja las aspiraciones de Magallanes y, al mismo tiempo, tenga sustento técnico, jurídico y operativo".

Prieto valoró asimismo el acompañamiento técnico del Banco Interamericano de Desarrollo, "que permite incorporar experiencia comparada y conocer cómo estos instrumentos han evolucionado en otros países".

"Que el Gobierno Regional y Hacienda puedan liderar conjuntamente esta conversación, incorporando además una representación amplia de actores regionales y apoyo técnico externo, nos parece una muy buena manera de abordar una decisión de esta importancia y de esta duración".

Composición de la Mesa

"Destacaría la diversidad y la experiencia", sostuvo Prieto, destacando que los participantes conocen Zona Franca desde perspectivas muy diferentes.

"Están los usuarios que trabajan todos los días dentro del sistema y algunos que también fueron parte de la concesionaria anterior; Aduanas, Impuestos Internos y otros organismos públicos que conocen su dimensión regulatoria y operativa; los municipios, gremios empresariales, académicos, agentes de aduana y emprendedores. También participan exintendentes, exautoridades y personas que han tenido responsabilidades públicas sobre este instrumento en distintos períodos".

A su juicio, esa combinación aporta profundidad al trabajo de la instancia. "Nadie tiene por sí solo toda la experiencia ni todas las respuestas. Una persona puede mirar Zona Franca desde el empleo; otra desde el comercio; otra desde la inversión, la logística o la industria; otra desde la fiscalización; otra desde las necesidades de las provincias o desde una perspectiva territorial, geopolítica y estratégica".

"Lo interesante de una mesa de estas características es precisamente juntar esas experiencias. No necesariamente vamos a coincidir en todo, y tampoco tendría sentido esperar eso. El valor está en que las distintas posiciones puedan expresarse y contribuir a una propuesta mejor informada".

Resultados esperados del proceso

"Más que llegar con una respuesta propia, esperamos contribuir a que la región pueda construir una visión compartida sobre qué Zona Franca necesita Magallanes para las próximas décadas".

Prieto sostuvo que SRI fue convocada como uno de los distintos actores vinculados al sistema franco y que entiende su participación precisamente desde ese lugar: "escuchar las demás experiencias, aportar la nuestra y poner antecedentes a disposición del proceso".

Antes de avanzar hacia definiciones específicas sobre el modelo futuro, planteó que existe una pregunta anterior que resulta fundamental: "¿Qué queremos que sea la Zona Franca de Punta Arenas hacia 2030, 2040 o 2060 y qué necesidades de Magallanes debiera ser capaz de atender?"

"La región de 2030 no será la misma de 2007 y, probablemente, la de 2060 será nuevamente distinta. Hoy hablamos de turismo antártico, logística, acuicultura, energía, tecnología, economía circular, conectividad y servicios con una dimensión que hace veinte años era diferente o que simplemente no estaba presente en la conversación regional".

Por ello, indicó, "nos parece acertado comenzar por una visión de futuro y, a partir de ella, preguntarnos qué infraestructura, qué marco normativo, qué capacidades y qué condiciones de operación pueden ayudar a hacerla posible".

Prieto recordó que ésta fue también una de las ideas planteadas por SRI luego de la primera sesión. "Reconocer lo que se ha construido hasta ahora no significa pensar que el instrumento deba permanecer inmóvil. Al contrario. La experiencia acumulada permite identificar aquello que ha funcionado, aquello que puede perfeccionarse y las nuevas necesidades que han ido apareciendo. Ese aprendizaje debiera ser uno de los insumos para proyectar la siguiente etapa".

Participación de SRI

Prieto señaló que es importante distinguir claramente los distintos roles que conviven dentro del proceso.

"SRI participa como uno de numerosos actores convocados. No nos corresponde predefinir nada ni adoptar las decisiones que son propias de las instituciones públicas responsables del proceso. Nuestro papel es participar de la conversación, escuchar y aportar experiencia y antecedentes".

A su juicio, la propia composición de la mesa permite entender esa lógica. "Están los usuarios, la Cámara Franca, los organismos fiscalizadores, municipios, gremios, la academia, agentes de aduana, antiguas autoridades y también usuarios que fueron parte de la anterior concesionaria. Cada uno puede aportar conocimiento desde el lugar que le ha correspondido ocupar. Discutir el futuro operativo de Zona Franca requiere precisamente escuchar esas experiencias diferentes".

"La autoridad regional también ha señalado que se trata de un proceso abierto y transversal. Nosotros entendemos nuestra participación exactamente en esos términos: aportar información y experiencia, sin anticipar las conclusiones que corresponderá construir al conjunto de la mesa y, finalmente, resolver a las instituciones competentes".

Sobre la incorporación de servicios a la Zona Franca

"Lo observamos con satisfacción, fundamentalmente porque hoy dejó de ser una conversación de uno u otro actor y pasó a formar parte de una discusión regional mucho más amplia. Parece existir una coincidencia creciente en torno a la necesidad de analizar la incorporación de servicios y, cuando esas coincidencias se consolidan, pueden terminar dando origen a políticas públicas".

Prieto recordó que SRI viene planteando públicamente esta materia desde hace varios años. "En 2018 conocimos en Uruguay una experiencia de zonas francas que incorporaba servicios profesionales y tecnológicos y desde entonces hemos sostenido que Magallanes debía al menos estudiar esa posibilidad".

Sin embargo, enfatizó que el valor actual de la discusión está precisamente en que dejó de pertenecer a un actor determinado.

"A estas alturas lo menos importante es quién plantea una determinada idea. Lo realmente relevante es que hoy el Gobierno Regional la está analizando, Hacienda participa de la conversación, el BID ha estudiado experiencias internacionales y distintos actores regionales pueden evaluar sus posibilidades, alcances y condiciones".

"Eso es precisamente lo que uno espera que ocurra con una idea: que deje de pertenecer a quienes la plantearon y pueda ser examinada con mayor evidencia y desde perspectivas distintas".

Prieto precisó además que la incorporación de servicios no supone sustituir las actividades que actualmente se desarrollan bajo el sistema franco.

"Cuando hablamos de servicios no pensamos en sustituir la actividad comercial, logística o industrial existente. La discusión puede incluir servicios profesionales, tecnológicos, logísticos y de soporte que fortalezcan precisamente las actividades que Magallanes ya desarrolla, su industria primaria, y aquellas que puedan surgir en el futuro".

Sobre el aporte de SRI a la mesa

"Principalmente dos cosas: experiencia y evidencia".

El ejecutivo explicó que SRI lleva casi veinte años administrando "un sistema complejo, donde conviven usuarios, inversionistas, trabajadores, fiscalizadores, millones de visitantes y una relación contractual permanente con el Estado".

"Esa experiencia permite conocer tanto aquello que ha funcionado como las dificultades que se presentan en la operación cotidiana".

A ello se suma, señaló, una importante base de información acumulada durante ese período.

"Contamos con información sobre superficies, categorías, inversión, empleo, ventas, flujos de visitantes, infraestructura y aportes al Gobierno Regional. Son antecedentes que permiten observar cómo ha evolucionado el recinto y también analizar las relaciones entre inversión, expansión, actividad económica, empleo y aporte regional. Todo eso está a disposición de la mesa".

Para Prieto, la evidencia debe ser entendida como un insumo para mejorar la calidad de la discusión y no como una forma de anticipar sus conclusiones.

"La evidencia no reemplaza la discusión y tampoco determina por sí sola una conclusión. Sirve para que esa discusión tenga mejores antecedentes. Esa ha sido nuestra posición desde el comienzo: quienes deban construir las propuestas y posteriormente adoptar las decisiones tienen que poder mirar tanto lo que ha resultado como aquello que todavía puede mejorarse".

Antecedentes relevantes

"Son todos aquellos antecedentes que permitan analizar el instrumento a partir de hechos verificables y no solamente desde percepciones".

Prieto destacó que desde el inicio de la actual concesión la infraestructura y la actividad del recinto han registrado un crecimiento significativo.

"Hoy Zona Franca cuenta con más de 212 mil metros cuadrados construidos y 2.775 empleos directos. Al cierre de 2025, el 53% de esos puestos correspondía a mujeres y se habían generado más de 1.300 empleos adicionales respecto de 2008".

También relevó la dimensión regional del modelo. "El contrato establece que el 28% de los ingresos brutos de la concesionaria corresponde al precio anual de la concesión. Por el ejercicio 2025 ello significó más de $4.700 millones destinados al Gobierno Regional y, desde el comienzo de la concesión, los aportes acumulados superan los $43.500 millones. Son antecedentes que deben ponerse sobre la mesa junto con muchos otros".

Para el gerente general de SRI, mostrar esos resultados no supone sostener que el sistema no requiera cambios.

"Todo lo contrario. Permiten saber desde qué realidad estamos partiendo. Hoy existe inversión en marcha, nuevas superficies desarrollándose, usuarios que continúan invirtiendo y una comunidad que utiliza intensamente el recinto, y lo valora".

"Sobre esa evidencia corresponde conversar qué vale la pena conservar, qué necesita perfeccionarse, qué podemos ampliar y qué elementos nuevos requiere Zona Franca para su siguiente etapa".

Prieto concluyó reafirmando la disposición con que SRI participará durante el desarrollo de la mesa.

"Nuestra disposición en este proceso es muy sencilla: escuchar y poner nuestra experiencia y nuestros antecedentes a disposición de la mesa".

"Entendemos que ésta es una conversación de Magallanes en su conjunto. Zona Franca antecede a la actual concesionaria y seguirá siendo un instrumento de la región en el futuro. Que el Gobierno Regional, el Ministerio de Hacienda y una representación tan amplia de actores estén hoy sentados pensando conjuntamente cómo proyectarlo nos parece, por sí mismo, un muy buen punto de partida".