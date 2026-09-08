HIF PROYECTA INICIO DE NUEVAS OBRAS EN MAGALLANES PARA FINES DE 2027 Y DESTACA AVANCE DE SUS PROYECTOS DE E-COMBUSTIBLES

El gerente regional de HIF, Juan Eduardo Gallardo, abordó los avances de la compañía, la continuidad de sus proyectos en la región, el desarrollo tecnológico de la planta Haru Oni y la experiencia internacional que han alcanzado los combustibles producidos en Chile.

La industria del hidrógeno verde y sus derivados continúa avanzando en Magallanes, pese a los escenarios de incertidumbre que marcaron parte del debate energético durante el último año. Así lo planteó el gerente regional de HIF, Juan Eduardo Gallardo, quien esta mañana participó vía telemática en el programa Aquí hidrógeno verde de Polar Comunicaciones, donde repasó los principales hitos de la compañía y sus proyecciones para los próximos años.

Gallardo destacó que el escenario internacional para el hidrógeno verde y los combustibles sintéticos ha experimentado cambios y aseguró que el pesimismo que se había instalado anteriormente comienza a quedar atrás.

En ese contexto, valoró la aprobación de nuevos proyectos en Magallanes y señaló que HIF continúa avanzando en las distintas etapas asociadas a sus iniciativas.







“Tuvimos hace poquito la aprobación de un nuevo proyecto en Magallanes, el proyecto HNH con 11.000 millones de dólares. Nosotros estamos avanzando con todo lo que tiene que ver de las actividades que tienen que hacerse ahora después de la aprobación que ya tenemos. Esperamos durante el próximo año, fines del próximo año, poder ya empezar con nuestras obras”, afirmó.



El ejecutivo sostuvo que la dinámica propia de esta industria obliga a las empresas a adaptarse a las condiciones del mercado y a los cambios que se producen a nivel internacional. Gallardo agregó que actualmente existe una relación de trabajo favorable con las autoridades nacionales y los distintos ministerios involucrados en el desarrollo de esta industria.

“Estamos avanzando súper bien con el Gobierno, con el Estado, con los ministerios”, afirmó, agregando que, desde su perspectiva, “ese pesimismo que se instaló el año pasado ya está tomando otro cariz”.



Combustibles sintéticos recorren la Patagonia y llegan a escenarios internacionales



Durante la conversación también se abordó la experiencia de Ruta Cero, iniciativa que permitió recorrer más de 24 mil kilómetros por la Patagonia utilizando combustibles sintéticos desarrollados por HIF en combinación con vehículos híbridos.

Gallardo calificó la experiencia como positiva y destacó el trabajo colaborativo desarrollado junto a distintas empresas y equipos vinculados a la movilidad.

“Fue una tremenda experiencia con nuestro combustible en autos híbridos. Permitió mostrar que dos tecnologías se complementan”, explicó.

El gerente regional de HIF remarcó que la experiencia permitió demostrar en terreno las posibilidades de los combustibles sintéticos y, al mismo tiempo, llevar la experiencia desarrollada en Magallanes hacia otros mercados.

“Más de 24.500 kilómetros recorridos en la Patagonia con estos autos y en colaboración con Toyota, Mitta y Transpetrol, que muestra que esto no es fácil hacerlo solo, hay que hacerlo acompañado, hay que hacerlo siempre en cooperación y lo que permite mostrar esto al mundo”, sostuvo.

La compañía también ha llevado sus combustibles a escenarios internacionales. Según explicó Gallardo, los productos de HIF han estado presentes durante la temporada en la Porsche Mobil 1 Supercup, mientras que también fueron utilizados en actividades desarrolladas en Europa.

“Nuestro combustible producido en Chile está moviéndose por el mundo mostrando que es posible y que desde acá podemos generar innovación y sostenibilidad para el planeta”, afirmó.



Certificaciones y estándares internacionales



Otro de los aspectos destacados durante la entrevista fue la renovación de certificaciones internacionales obtenidas por HIF, proceso que, según Gallardo, constituye una señal relevante respecto de la capacidad de producir combustibles sintéticos bajo estándares exigentes.

“Para nosotros es muy importante obtener esta certificación que nos permite poner nuestro combustible en lo más alto de los combustibles sostenibles en el mundo”, manifestó.

El ejecutivo resaltó que el proceso de certificación implica una revisión exhaustiva y que los avances desarrollados en Magallanes y Chile han permitido a la compañía posicionarse en este ámbito.

“Esa certificación no es fácil de obtener, es muy difícil. Es muy exhaustiva la revisión que se hace, por lo tanto, estamos muy orgullosos de lo que hacemos y manteniendo ese estándar hacia adelante”, indicó.



HIF trabaja para abrir espacio a los combustibles sintéticos en el mercado chileno



Gallardo también planteó que uno de los principales desafíos para la industria está relacionado con la generación de un marco normativo que permita incorporar estos nuevos combustibles al mercado nacional.

Explicó que se trata de productos que hasta hace algunos años prácticamente no estaban contemplados por la regulación existente.

“Hay normativa que hay que crear, sobre todo crear, porque estos combustibles hace unos años atrás no están, no existían, nadie los tenía a la vista. Por lo tanto, la normativa no los consideraba”, sostuvo.

En esa línea, señaló que HIF está trabajando junto con los ministerios competentes para avanzar en la regulación necesaria.

“Estamos trabajando fuertemente para ello, apoyados por los ministerios a los cuales les compete y eso es súper importante porque empieza a abrir las puertas para que el mercado local, Chile me refiero, pueda acceder a estos combustibles y podamos comercializarlos en Chile”, explicó.



Haru Oni como plataforma de innovación



Otro de los puntos abordados fue el papel que cumple Haru Oni, planta que, de acuerdo con Gallardo, no debe ser entendida únicamente como una instalación productiva, sino también como una plataforma para experimentar y desarrollar nuevas tecnologías.

“Para mí es un laboratorio en donde podemos llevar adelante nuevas experiencias, probar otras cosas y estar mirando y aprendiendo. Y generar conocimiento en Chile y en Magallanes y en HIF”, afirmó.

En este espacio, la compañía busca continuar desarrollando soluciones destinadas a mejorar la eficiencia y el desempeño de sus procesos.

En particular, Gallardo explicó que HIF trabaja junto con su equipo de innovación en Alemania en nuevas generaciones de tecnologías asociadas a la captura de aire.

“Nosotros ya tenemos desarrollo 2.0 y 3.0 que estamos armando con nuestro equipo de innovación que se encuentra en Alemania”, indicó.

El objetivo, agregó, es disponer de estas tecnologías para su instalación y prueba lo antes posible.

“Ese nuevo desarrollo tiene que ver con lo que les decía hace un ratito, con mejorar la eficiencia, mejorar el uso de la energía, la flexibilidad de estos equipos, el tamaño”, detalló.



Seguridad como eje de la operación



Durante la entrevista también se abordó la seguridad operacional de Haru Oni y la preparación de sus equipos para enfrentar eventuales situaciones de emergencia.

Gallardo explicó que, por las características de la instalación, existe un conjunto de riesgos que deben ser permanentemente gestionados mediante procedimientos y capacitación.

“Hay que hacer cargo de que esta es una planta de combustible, una planta química. No es cierto que tiene diferentes componentes y cada uno puede tener algunos riesgos más o menos riesgos y para controlar esto hay diferentes medidas que son normadas”, señaló.

En ese sentido, destacó la preparación del personal y el compromiso de la compañía con la seguridad.

“Por lo tanto, nuestro equipo está capacitado para llevar adelante el control de emergencia y todo nuestro equipo participó desde su gerente de operaciones hacia abajo”, afirmó.

Gallardo aseguró además que la compañía no ha registrado accidentes con tiempo perdido desde el inicio de sus operaciones.

“Desde los tres o cuatro años que tenemos de operación no hemos tenido ningún accidente con tiempo perdido”, sostuvo.



Ajustes internos y continuidad de las operaciones



Consultado por eventuales modificaciones en los equipos de trabajo y por informaciones que apuntaban a ajustes dentro de la empresa, el gerente regional descartó que se trate de despidos masivos y explicó que correspondieron a una adecuación a la nueva etapa de la compañía.

“Fue un ajuste como tú bien dices, menor”, afirmó.

El ejecutivo enfatizó que la planta continúa operativa y que HIF mantiene sus planes de desarrollo.

“Hoy día nuestra planta está operativa, seguimos trabajando y produciendo el combustible, que es el que nos ha abierto las puertas de este nuevo mundo y de esta nueva innovación”, señaló.

De esta manera, Gallardo reafirmó que la empresa mantiene su foco en Magallanes, mientras avanza simultáneamente en innovación, certificaciones, regulación y nuevos proyectos vinculados a los combustibles sintéticos y al hidrógeno verde.

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