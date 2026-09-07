CON GRAN PARTICIPACIÓN DE JÓVENES SE LLEVÓ A CABO JORNADA DE MEMORIA, DEMOCRACIA Y CIUDADANÍA EN ESTADIO FISCAL

​ Una sentida jornada dedicada a fortalecer la memoria regional se desarrolló el pasado viernes 04 de septiembre en las dependencias del Estadio Fiscal de Punta Arenas. La actividad convocada por la Corporación Estadio Fiscal Memoria Regional, en colaboración con la Corporación Colón 636 y la Asociación Cultural Nuestra Madre Grande y el apoyo y financiamiento de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Magallanes, a través de la Unidad de Cultura, Memoria y Derechos Humanos, convocó a gran cantidad de jóvenes, sobrevivientes, familiares y público general quienes se acercaron hasta el recinto deportivo, donde recibieron unas palabras de bienvenida y reflexión a cargo de Baldovino Gómez Alba, presidente de la corporación organizadora y Rodrigo González, coordinador del sitio de memoria Estadio Fiscal Punta Arenas. Posteriormente, se presentó la intervención escénica “Cartografía de una resistencia” al interior del camarín Whiskey, en dos ocasiones, ante grupos de 25 personas. En paralelo se encontraba abierta al público una exposición fotográfica y maquetas de los centros de detención y tortura, que fue guiada por estudiantes de pedagogía en Historia de la Universidad de Magallanes junto al relato de sobrevivientes de prisión política, como por ejemplo Alejandro Olate, quien fue detenido cuando tenía sólo 17 años. Para cerrar la jornada de la mañana, se presentó el taller de canto de Casa Morada que dirige Valeska Fuentes Marín; el grupo de cuatro mujeres entonó la canción “Soy pan, soy paz, soy más” de Mercedes Sosa. Entre las 17:00 y las 19:00 horas continuó abierta la exposición fotográfica guiada, culminando así una nueva jornada conmemorativa del 04 de septiembre, fecha que recuerda el valor de la democracia en la historia del país.



Uno de los asistentes a la jornada fue el sobreviviente Eduardo Ojeda Álvarez, quien estuvo detenido “en el recinto de los aviadores, Dawson y el Cochrane”, según cuenta. Se mostró conforme con la actividad, refiriéndose a la importancia de la fecha: “El 4 de septiembre era una fecha muy importante para los chilenos antes, antes del golpe de estado, porque ese día se votaba y se elegía a los presidentes de la República. Así se eligió en ese tiempo, a Salvador Allende, a Frei, a Alessandri, etc”, explicó, añadiendo que en ese sentido la realización de la jornada de memoria “significa que siempre hay que recordar el pasado, porque es la memoria, es la historia, es la reflexión y no se puede olvidar porque las cosas que se olvidan se vuelven a repetir o se pueden volver a repetir, ¿ah? Y uno no quiere nunca más que en nuestro país haya un golpe de estado”.



Priscila Velázquez, estudiante de cuarto año de la carrera de pedagogía en Historia fue una de las mediadoras de la jornada. Respecto a su participación comentó: “el día de hoy estamos trabajando en la jornada de memoria, nuestro principal objetivo y mi labor fue educar a través de la memoria. Principalmente, trabajamos con una cartografía para vincular todos los centros de detención y tortura que hubieron acá, en la ciudad de Punta Arenas. Posteriormente trabajamos con las maquetas de Colón 36 y después con las maquetas de Isla Dawson. También, ahí, los sobrevivientes compartieron un relato. Vinieron estudiantes del Liceo Politécnico, donde hicimos un aprendizaje más significativo de lo que significa la pedagogía de la memoria”, explicó la futura profesora.



Natalia Sánchez, profesora de artes visuales del Liceo Politécnico asistió junto a estudiantes de segundo medio que se encuentran realizando una investigación en el plan de formación ciudadana con su profesor de asignatura y cuartos medios del electivo de artes visuales. Acerca de la experiencia señaló: “Ha sido grata la visita, poder introducir a los jóvenes y las jóvenes en temáticas tan relevantes como es la memoria, como es no olvidar, ¿cierto? Lo sucedido en la historia de nuestro país, y la forma en cómo se está transmitiendo en la información, creo que es super adecuada, es una actividad bastante conmovedora y que entrega información concreta con respecto a los hechos acontecidos durante la dictadura cívico-militar”, precisó la docente.



Cartografía de una resistencia

La intervención escénica “Cartografía de una resistencia”, es dirigida por la actriz Nitzamé Mayorga y cuenta con el elenco compuesto por el bailarín Ariel Oyarzún, junto al músico y actor Juan Aro. Además del relato final de René Vásquez, sobreviviente, quien estuvo detenido en el Estadio Fiscal de Punta Arenas cuando apenas tenía 15 años. Dicha intervención se presentó por segunda vez en el contexto de la jornada de memoria, reforzando la metodología pedagógica de la Corporación, de combinar disciplinas artísticas con los hechos históricos para transmitir la memoria regional, sobre todo a las nuevas generaciones. “Desde las Artes Escénicas que son un espacio de insistencia y que habitan un territorio vivo, buscamos transformar ese dolor histórico en un ejercicio presente de memoria colectiva, conectando con ese archivo sensible, los gestos, luchas, huellas, ocupando al cuerpo como un territorio propio. Resignificando el Sitio de Memoria de los Camarines del Estadio Fiscal como un espacio de reflexión, diálogo con la comunidad y las nuevas generaciones”, reflexiona finalmente la creadora de la puesta en escena.





