HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES ENTREGA INFORMACIÓN TRAS OPERATIVO DE EMERGENCIA REGISTRADO ESTE JUEVES

El Hospital Clínico de Magallanes informó que durante la mañana de este jueves 3 de septiembre se desarrolló un operativo de emergencia al interior de sus instalaciones, procedimiento que se inició aproximadamente a las 08:00 horas.

De acuerdo con lo señalado por el recinto asistencial, la situación fue abordada mediante la activación inmediata de los protocolos internos, junto con la coordinación entre los equipos de salud y de emergencia.

La intervención permitió entregar una respuesta oportuna y segura frente a la situación registrada, desarrollándose el procedimiento de manera exitosa.

Desde el Hospital Clínico de Magallanes señalaron que la persona afectada recibió una primera intervención en crisis y que actualmente permanece bajo resguardo clínico, sin entregar mayores antecedentes debido a la necesidad de proteger su privacidad y la de sus cercanos.

A través de un comunicado, el establecimiento expresó además su reconocimiento a todas las personas e instituciones que participaron en el operativo, destacando que su dedicación, capacidad de respuesta y trabajo coordinado fueron fundamentales para abordar la situación con la seriedad, respeto y eficiencia requerida.

En este contexto, el Hospital Clínico agradeció también la preocupación manifestada por la comunidad y realizó un llamado a evitar la difusión de imágenes, antecedentes o cualquier tipo de información personal relacionada con la persona afectada o su entorno cercano.

Asimismo, el recinto recordó que existen canales de apoyo para quienes enfrenten situaciones relacionadas con su salud mental. Entre ellos se encuentra Salud Responde, en el número 600 360 7777, opción 2, destinado a situaciones de salud mental en general.

También se encuentra disponible el *4141, línea especializada en intervención en crisis de salud mental, que funciona las 24 horas del día, los siete días de la semana y de manera gratuita.

Finalmente, el Hospital Clínico de Magallanes informó a su comunidad usuaria que, pese al operativo desarrollado durante la mañana, las actividades asistenciales se mantienen con normalidad, garantizando la continuidad de la atención para todos sus usuarios y usuarias.

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