PUNTA ARENAS RECIBE ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE LIDERAZGO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Con la participación de alcaldes, autoridades locales, representantes institucionales y delegaciones provenientes de distintos países de América Latina y el Caribe, este miércoles comenzó en Punta Arenas el encuentro "Gobernar en los extremos: liderazgo político y desarrollo sostenible", organizado en el marco de la Red de Ciudades Sostenibles y Alcaldías para la Democracia, con el patrocinio de la Fundación Konrad Adenauer.

La instancia reúne a representantes de ciudades de Chile, Argentina, México, Colombia, Costa Rica y otros territorios de la región, con el objetivo de compartir experiencias, fortalecer la cooperación entre gobiernos locales y construir una agenda de trabajo conjunta para el período 2026-2027.

Punta Arenas fue escogida como sede del encuentro por su condición territorial y por el trabajo que ha desarrollado en materia de acción climática, sostenibilidad y cooperación internacional. Durante los próximos días, las delegaciones participarán en exposiciones, paneles, mesas de trabajo y actividades en terreno; abordando materias como liderazgo democrático, transición energética, cambio climático, cooperación entre ciudades y desarrollo sostenible.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que la participación de la comuna en esta red permite posicionar el trabajo local en instancias internacionales y, al mismo tiempo, aprender de las experiencias desarrolladas en otros territorios. "Nuestra ciudad es parte de esta red y hemos sido invitados a participar sin costo para el municipio. Punta Arenas tiene un rol muy importante y un liderazgo concreto, especialmente por los avances que hemos tenido. Somos una ciudad que mide su huella de carbono, algo que no es habitual en nuestro continente, y eso nos permite también compartir experiencias y herramientas que pueden ser utilizadas por otras municipalidades", remarcó.

La máxima autoridad comunal destacó además las alianzas que la Municipalidad de Punta Arenas ha consolidado con distintos organismos e instituciones internacionales, señalando que este trabajo ha permitido abrir nuevas oportunidades para la comuna. "Lo que buscamos es trabajar en red. Nuestra ciudad ha generado alianzas con la Unión Europea, la Fundación Konrad Adenauer, el BID, CAF, el Pacto Global de Alcaldes y Bloomberg Philanthropies, entre otras instituciones. Queremos ser muy claros en que gran parte de este trabajo es gestión: hemos postulado y ganado fondos, pero, sobre todo, hemos logrado que Punta Arenas esté presente en diferentes foros mundiales, y este encuentro es un ejemplo concreto de ello", sostuvo.

Por su parte, el representante de la Fundación Konrad Adenauer, Olaf Jacob, valoró la realización de esta nueva versión del encuentro en Punta Arenas y destacó la proyección internacional de la ciudad. "Esta es una red que existe hace más de cinco años y que reúne a diferentes municipios de América Latina, los que se encuentran una vez al año con el patrocinio de la Fundación Konrad Adenauer. Estamos muy felices de reunirnos este año en Punta Arenas, una iniciativa que nació también de la invitación del alcalde Claudio Radonich. Punta Arenas es prácticamente una ciudad fundadora de esta red y tiene una proyección que va mucho más allá del territorio nacional", afirmó.

Jacob agregó que la ubicación y características de la ciudad permiten ampliar la conversación desde los desafíos municipales hacia temáticas de alcance global. "Punta Arenas es una ciudad tremendamente interesante para discutir no solamente temas municipales, sino también temas globales, junto a alcaldes, alcaldesas y funcionarios de las municipalidades que forman parte de esta red. La idea es compartir experiencias y que cada ciudad pueda aprender de las experiencias de las otras. Tenemos representantes de ciudades de toda América Latina, desde México, en el norte, hasta Punta Arenas, aquí en el sur de Chile", expresó.

Una de las participantes del encuentro fue la diputada nacional de Córdoba, Argentina, Carolina Basualdo, quien destacó la importancia de generar vínculos entre gobiernos locales para enfrentar desafíos comunes. "Estamos muy contentos con la invitación y también de conocer una ciudad tan hermosa como Punta Arenas. Hoy es muy importante que los gobiernos locales se encuentren, puedan crear redes y buscar soluciones comunes, porque son muchas las realidades y desafíos que compartimos. Hablábamos, por ejemplo, de los vínculos que existen con Ushuaia y Río Grande, y de cómo las ciudades pueden coordinarse para encontrar respuestas conjuntas a temas relacionados con la sostenibilidad", manifestó.

En la misma línea, la alcaldesa de Belén, Costa Rica, Zeneida Chaves, relevó el papel de los gobiernos locales en la construcción de políticas públicas orientadas a la sostenibilidad. "Cuando tenemos una casa común, tenemos que comenzar con acciones desde cada territorio, y ahí el gobierno local tiene un rol fundamental. Tenemos que ser buenos comunicadores y transmitir que esta casa común la cuidamos todos. Quienes ejercemos responsabilidades políticas debemos tomar decisiones junto a los ciudadanos, los equipos técnicos y dentro de los marcos legales que tenemos", señaló.

El programa contempla jornadas de diálogo y trabajo colaborativo, además de presentaciones de las ciudades participantes, paneles sobre liderazgo democrático y cooperación territorial, y una plenaria destinada a consensuar la agenda de trabajo de la Red para 2026-2027 y firmar un acta de compromisos entre sus integrantes. El encuentro también considera actividades en terreno vinculadas a la relación de Punta Arenas con la Antártica, el ecosistema del Estrecho de Magallanes y experiencias locales de turismo sostenible.