VOCERO DE GOBIERNO DESTACA BAJA DEL DESEMPLEO EN MAGALLANES Y LLAMA A EMPRESAS Y EMPRENDEDORES A UTILIZAR HERRAMIENTAS DE MODO EMPLEO

​En el marco de su punto de prensa semanal, el vocero de Gobierno en Magallanes, Ángel Roa, destacó las últimas cifras de empleo entregadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que muestran una disminución de la desocupación regional de 6,9% a 5,9% en el trimestre mayo-junio-julio.



Actualmente, 99.813 personas se encuentran ocupadas en la región, 2.853 más que hace un año. La autoridad valoró la cifra, aunque señaló que aún existen desafíos, considerando que Magallanes históricamente ha registrado tasas de desempleo cercanas al 4% y que la informalidad laboral alcanzó un 21,1%.



“Hoy quiero partir con una buena noticia para Magallanes. La desocupación en nuestra región bajó de 6,9% a 5,9% en un trimestre. Hoy hay 99.813 personas ocupadas en la región, son 2.853 más que hace un año. Detrás de cada uno de esos números hay una familia con un ingreso”, señaló.



En este contexto, Roa destacó el trabajo de Modo Empleo, iniciativa que articula herramientas de distintos servicios públicos para apoyar la generación de empleo y oportunidades de emprendimiento. SENCE dispone de subsidios a la contratación y capacitación; FOSIS apoya a quienes buscan generar sus propios ingresos; Sercotec entrega herramientas para formalizar y fortalecer emprendimientos; y Corfo cuenta con instrumentos para impulsar el crecimiento de las empresas.



Durante agosto, dos ferias laborales realizadas en Puerto Natales y Punta Arenas reunieron a 34 empresas y 1.138 ofertas de trabajo, correspondientes a sectores como turismo, construcción, comercio, servicios y acuicultura. De ellas, 718 ofertas fueron para Punta Arenas y 420 para Puerto Natales.



“Eso desmiente una idea instalada: que acá no hay trabajo. Y lo hicimos con las OMIL y con los municipios. No lo hicimos solos”, sostuvo.



El vocero también llamó a las empresas de la región a utilizar el subsidio a la contratación, que actualmente ha sido utilizado por 65 empresas de Magallanes, permitiendo que 155 personas estén trabajando con contrato formal. El beneficio contempla una bonificación estatal durante cuatro meses y aún mantiene cupos disponibles.



Asimismo, llamó a emprendedores y emprendedoras a postular al Capital Semilla Modo Empleo de Sercotec, cuya convocatoria estará abierta hasta el 8 de septiembre. El programa contempla más de $100 millones para apoyar a 24 personas de la región, con un aporte de $3 millones por beneficiario, además de asesoría técnica.



“Estamos al límite del plazo. Si usted tiene un emprendimiento y quiere formalizarlo, este es el momento”, enfatizó.

Finalmente, la autoridad destacó el apoyo de FOSIS al emprendimiento regional, que durante este año acompaña a 445 personas de Magallanes, con una inversión superior a $493 millones. Cerca del 90% de las personas beneficiarias son mujeres, con programas presentes en Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir.



Roa precisó que las 1.138 ofertas laborales de las ferias de agosto todavía no se reflejan en las cifras del INE, ya que la medición corresponde al período mayo-junio-julio. “Lo que hicimos este mes recién se va a ver”, señaló.



“Nuestra vara es el 4% histórico de esta región, y hasta ahí vamos a seguir trabajando”, concluyó.



