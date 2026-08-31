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31 de agosto de 2026

MUNICIPIO FORTALECE ACOMPAÑAMIENTO A MADRES MEDIANTE CÍRCULO CREANDO VÍNCULOS

​La iniciativa reúne a familias durante el posparto, entregando herramientas, orientación y espacios de encuentro para esta etapa.

CÍRCULO CREANDO VÍNCULOS (2)

Con un espacio destinado al acompañamiento, bienestar y generación de redes de apoyo, la Municipalidad de Punta Arenas desarrolló una nueva jornada del taller Círculo Creando Vínculos, iniciativa dirigida a gestantes y familias con bebés de hasta 11 meses.

La actividad se realizó en Casa Amaia, ubicada en Julio Lillo 760, y en esta oportunidad reunió al grupo de madres, padres y cuidadores que se encuentran en etapa de posparto. El programa contempla talleres educativos, recreativos, terapéuticos y de movimiento; además de orientación profesional y espacios de encuentro entre quienes atraviesan experiencias similares.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la importancia de acompañar a las mujeres durante la gestación y los primeros meses de vida de sus hijos. "Se habla mucho de la baja natalidad que tenemos en nuestro país y en nuestra ciudad. Por eso comenzamos este año con algo que ha sido muy beneficioso; el acompañamiento para las mamás que están esperando guagua y también para quienes ya la tuvieron, durante sus primeros 11 meses", señaló.

La autoridad comunal agregó que el programa busca entregar apoyo desde una perspectiva integral, entendiendo que el bienestar de la madre también repercute directamente en el de su hijo o hija. "Cuidando a la mamá, cuidamos de muy buena forma a la guagua. Muchas veces las madres no tienen cerca a otras amigas o familiares que estén viviendo la misma etapa, por eso hemos querido generar estos espacios de comunidad, donde puedan sentirse acompañadas y adquirir herramientas que les permitan tener mayor bienestar", afirmó.

Por su parte, Aneschka Babaic, fundadora de Casa Amaia de Mimatrezencia, valoró el desarrollo de la iniciativa y el impacto que tiene en las participantes. "Creo que el Círculo Creando Vínculos está cumpliendo cabalmente ese objetivo. Las chiquillas están conociéndose y compartiendo una etapa que trae muchos cambios y desafíos. Lo más lindo es poder devolverle a la maternidad su dimensión colectiva, de estar juntas y no tener que atravesarla solas", sostuvo.

Babaic destacó además que estos encuentros permiten construir redes que pueden mantenerse más allá de las jornadas. "Aquí se crea un vínculo, después ves a quién puedes llamar, con quién puedes salir de paseo o juntarte. Cambia completamente el escenario de una maternidad sacrificada y solitaria a una maternidad mucho más acompañada, sostenible y amorosa", agregó.

Del lado de las participantes, Carolina Vidal, también valoró la posibilidad de contar con estos espacios. "Tener estas instancias y que el municipio tenga la capacidad y el entendimiento respecto del proceso de gestación y de maternar en estos tiempos, que es súper difícil, se agradece. Ha sido muy beneficioso no solamente para nosotras, sino también para nuestros bebés", comentó.

La iniciativa comenzó durante el primer semestre como un plan piloto, beneficiando a 40 participantes, entre gestantes y madres, padres o adultos responsables de bebés de hasta 11 meses. Debido al interés de la comunidad, durante este segundo semestre se amplió a 60 participantes, con 30 cupos para cada grupo.

El programa contempla jornadas diferenciadas para gestantes y familias en etapa de posparto, con actividades como porteo ergonómico, danza porteo, movimiento y fortalecimiento del piso pélvico; además de qigong, meditación en movimiento y otras instancias orientadas al bienestar y al fortalecimiento del vínculo familiar.

De esta manera, el Círculo Creando Vínculos busca acompañar a las familias desde la gestación y los primeros meses de vida, promoviendo una crianza respetuosa y consciente, junto con fortalecer el vínculo afectivo temprano y las redes de apoyo entre las familias participantes.

CÍRCULO CREANDO VÍNCULOS (2)

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