OPERADORAS DE ESPAÑA Y BRASIL DESTACARON EL POTENCIAL DE MAGALLANES COMO DESTINO DE NATURALEZA, GASTRONOMÍA Y EXPERIENCIAS

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En una nueva edición de Patagonia On Tour, conducida por Sara Adema Yusta y Daniela Rodríguez Crema, participaron Virginia González, de Descubre Viajes de España, y Stephanie Pereira, de Best Buy Travel / Go Global de Brasil, quienes compartieron su experiencia tras participar en Expedition 2026, iniciativa desarrollada por Austro Chile, HYST y Sernatur para promocionar el destino Magallanes ante operadores internacionales.

Durante el programa, las invitadas relataron su recorrido por Punta Arenas y distintos atractivos de la zona, destacando la diversidad climática, los paisajes, la navegación, los glaciares, la fauna marina, la gastronomía y la hospitalidad regional como elementos claves para posicionar a Magallanes en mercados internacionales.

Virginia González explicó que, desde el mercado español y europeo, Chile suele venderse a través de destinos como Santiago, Torres del Paine, Atacama y, en algunos casos, Rapa Nui. Sin embargo, señaló que Punta Arenas, los glaciares, las ballenas, pingüinos, historia, actividades de baja dificultad y gastronomía pueden complementar muy bien los viajes de larga distancia desde Europa.

Por su parte, Stephanie Pereira destacó que Brasil tiene una conexión más cercana con Chile, con vuelos desde São Paulo a Santiago de aproximadamente cuatro horas, lo que permite viajes más cortos. Según indicó, para el público brasileño Magallanes puede ser atractivo por el frío, la nieve, los animales, los glaciares, la gastronomía, el vino y la posibilidad de incorporar compras en Zona Franca.

Ambas operadoras coincidieron en que la experiencia no solo se sostiene en los paisajes, sino también en los detalles que conectan emocionalmente con los visitantes. En ese sentido, mencionaron momentos como la navegación con delfines, la visita a glaciares, el contacto con la cultura local, la comida regional y la energía del grupo como aspectos memorables del viaje.

Durante la conversación también se abordó el potencial de Magallanes para viajes de mujeres, experiencias familiares y programas que combinen Punta Arenas con Puerto Natales, Torres del Paine y otros destinos regionales. Pereira subrayó que la región puede ofrecer seguridad, naturaleza, conexión personal y una experiencia distinta para quienes buscan reencontrarse consigo mismas a través del viaje.

Finalmente, las invitadas valoraron que Punta Arenas conserve su escala urbana, identidad y esencia local, destacando que el desarrollo turístico responsable puede ser una ventaja competitiva frente a destinos más masificados.





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